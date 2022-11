¿Cómo le haces para seguir aprendiendo cuando eres el jefe?

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Pregunta: Dado que los emprendedores son sus propios jefes, no suelen reportarle a nadie con más experiencia que ellos. ¿Cuál es la mejor manera de seguir aprendiendo y creciendo? — Elizabeth de Fort Lauderdale, Florida.

Federico Gastaldi

Ser emprendedor es uno de los mejores trabajos que puedes imaginar.

También es uno de los más aterradores y solitarios. Siempre estás de guardia, puede tomar años construir una apariencia de éxito y —estadísticamente hablando— las probabilidades están en tu contra. Todo eso se ve amplificado por el hecho de que a menudo tomas decisiones solo, por lo que es difícil estar seguro si sigues o no el camino correcto.

Entonces, ¿de quién pueden aprender y en quién pueden apoyarse los emprendedores?

Esto puede resultar contrario a tu intuición, pero te sugiero adoptar la mentalidad de que no estás solo. Actúa como si en realidad estuvieras dirigiendo un negocio mucho más grande, en el que la expectativa sería obtener retroalimentación de un grupo de líderes. Una manera que he encontrado para empezar a pensar de esta forma es crear tu propia junta directiva.

Tu directorio no tiene que ser nada formal. De hecho, sus "miembros" ni siquiera necesitan saber que están en él. Lo único que necesitas es seleccionar de tres a cinco personas con diferentes áreas de especialización y luego comunicarte con ellas cuando surjan dudas. Crear un "proceso" formal de resolución de problemas para ti mismo puede aliviar la sensación de que el todo peso del mundo está sobre tus hombros. Además, crear un directorio te obliga a salir de las tareas diarias de administrar tu negocio y conectarte con otras personas, algo que con demasiada frecuencia consideramos superfluo cuando sentimos que tenemos poco tiempo.

Es posible que ya sepas a quién le pedirías que forme parte de tu "junta", pero si no es así, aquí hay algunos consejos efectivos para conformar a tu equipo de asesores.

Lo más fácil es enviarles correos electrónicos a otros emprendedores, pero la "conversión" suele ser baja. La mayoría de la gente no responde, pero a veces puedes correr con suerte. Hace unos diez años, le escribí a Noah Kagan, fundador de AppSumo. Me dio algunos consejos increíbles que ayudaron a mi negocio de acondicionamiento físico (a pesar de que él no tenía experiencia con el tema) y hoy todavía nos mantenemos en contacto.

Otra manera de entrar en contacto son las redes sociales. Si bien estas plataformas pueden convertirse en una pérdida de tiempo, también están llenas de personas exitosas que se conectan y comparten su trayecto. En particular, LinkedIn y Twitter se han convertido en un semillero de conversaciones donde las personas con frecuencia "construyen en público", discuten en torno a los problemas que han enfrentado y comparten las soluciones que han encontrado.

Esos hilos y posts son una oportunidad para observar, aprender y, lo más importante, participar en la conversación. Deja comentarios, haz preguntas y conéctate de la manera más genuina posible. Te sorprenderá cuánto aprendes y cómo las interacciones sociales se convierten en relaciones reales.

También puedes asistir a eventos y conferencias de networking tradicionales, pero asegúrate de interactuar con personas fuera de tu ámbito de negocios. A menudo, la mejor manera de impulsar tu pensamiento es encontrar perspectivas inesperadas de diferentes mundos. Los grandes líderes buscan una variedad de ideas y luego usan una combinación de intuición, conocimiento y experiencia para aplicar lo que han aprendido a sus propios problemas.

Todo esto puede sonar contradictorio con elde hacerlo todo solo, pero haz a un lado todo el ego. Conectarte con otros hará que tu trabajo sea un poco menos solitario, junto con algo mucho más poderoso: te ayudará a generar confianza en tus decisiones. Esa es una ventaja competitiva que te impulsará a pasos agigantados.