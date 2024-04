Alberto Peláez, ese corresponsal de guerra al que vi en la pantalla de la televisión durante décadas enteras, me sorprende con su declaración. Lo último que esperaba es que me hablara de haber caído en una zona de confort cubriendo conflictos bélicos.

"¿Cómo es la zona de confort para un corresponsal de guerra?" le pregunto.

"La zona de confort de la que hablo se refiere a esa tranquilidad económica que te da el hecho de saber que llegas a principios de mes y ya tienes tu sueldo. Eso te da tranquilidad. El ser corresponsal de guerra no es precisamente un mundo de confort, al contrario, ¿no? Porque es el mundo del caos, de la anarquía, del peligro."

Alberto habla como aquel que se sabe enamorado de su profesión, aunque esta lo obligué a dormitar al lado de la muerte. El periodista nacido en Madrid, España hace más de 60 años inició su carrera como corresponsal con tan solo 18 años para el Canal 47 de habla hispana de Nueva York. Hambriento por aprender, terminó haciendo prácticas en México con el conductor y periodista Jacobo Zabludovsky en Televisa, sin imaginar que estas marcarían su destino: a partir de ese momento Alberto se convirtió en el corresponsal de la empresa de medios en España y cubrió más de 20 distintas guerras y desastres naturales entre los que destacan los conflictos bélicos de Ruanda, Somalia, la antigua Yugoslavia, Irak y Afganistán.

"Yo siempre he sido muy feliz en las guerras. Puede parecer un poco paradójico, pero a mí me encantaba lo que hacía" me explica con el brillo de la añoranza en la mirada.

"¿Lo extrañas, Alberto?" pregunto, aunque de antemano conozco su respuesta.

"Sí, sí, sí. Lo extraño mucho. Yo conocí en la guerra a la gente más maravillosa y la gente más miserable. Extrañar una guerra puede parecer algo un poco absurdo, pero es verdad. Muchas veces extraño el sabor del silbido de una bala. Sí, sí, yo lo extraño…"

Alberto Peláez cubrió más de 20 conflictos bélicos y desastres naturales.

La vida después de una corresponsalía de guerra

El legendario corresponsal me confiesa que sí por él fuera, seguiría cubriendo guerras, pero tuvo que dejar de hacerlo en 2020 cuando, en plena pandemia, Televisa tomó la decisión de que él y otros experimentados periodistas, dejaran la empresa.

"La vida después de ser corresponsal de guerra es la de la reinvención," me dice. "Pero más bien es la reinvención después de Televisa. Estuve trabajando 37 años para ellos y siempre tuve una palabra de agradecimiento. Pero así son las cosas, hay un principio y hay un final. Cuando llega ese final digo, ¿y ahora qué hago?"

Esa pregunta que Peláez formula es la misma que muchos nos hemos hecho después de tener que abandonar nuestras zonas de confort, aunque nunca hayamos cubierto una guerra. La pregunta apremiada y obligada que susurras ante ese vacío de un camino que una empresa dibujaba ante tu mirada.

"Es verdad que uno se puede estar lamiendo las heridas dos días, pero al tercero uno tiene que reaccionar, ¿no? Porque tengo una familia detrás, tengo unos hijos detrás, tengo una hipoteca detrás, tengo muchas cosas detrás. Y bueno, ¿y ahora qué hago?"

Para responder a la pregunta, Alberto Peláez se vino a México y a Mónica, su mujer, se le ocurrió la idea de crear En la cama con, un programa de entrevistas conducido por él mismo para difundirlo en YouTube y en sus redes sociales. Además, se convirtió en el conductor de un noticiero diario en Grupo Radiorama.

Los retos en el camino del emprendedor

Pero el camino del emprendedor está lleno de retos y para Alberto ha significado tener que enfrentarse a un ecosistema mediático distinto a aquel en el que se movió durante tantos años.

"Acuérdate que yo paso de la radio y la televisión analógica a la radio y la televisión digital. Y luego a las redes sociales. Esta reinvención es muy difícil para mí. No es nada fácil."

Para hacer frente a esta situación, Peláez se ha rodeado de gente que sabe. Explica: "Mi incultura es manifiesta en redes sociales. La única manera es dejarte aconsejar por gente que entiende, auténticos expertos. La figura de Mónica, mi mujer, es invaluable. Porque es una mujer muy valiente. Y es la que siempre me da ánimos y es a la que se le han ocurrido A la cama con y 50,000 cosas más. O sea, al final somos un buen tándem."

Alberto Peláez y el factor miedo

Pero no es solo el programa de entrevistas en YouTube —en el que, por cierto, ya ha platicado con figuras como Franco Escamilla, Xóchitl Gálvez, Lucero y Jaime Maussan—, también son las dos conferencias que Peláez da periódicamente para compartir su experiencia, pero sobre todo para hablar del miedo.

En una de sus ponencias (¿De qué te quejas?) Peláez busca crear conciencia de los contrastes que existen en la manera en que viven las personas en el mundo según la realidad de cada país o territorio.

"(La plática) versa sobre dos mundos paralelos, uno en el que estamos nosotros, que somos muy poquitos, y otro en el que uno cada cinco segundos un niño muere de hambre en el mundo, al año son 8 millones de niños, una de cada diez personas vive en situación de extrema pobreza, con menos de un dólar. Nosotros vivimos en un mundo completamente paralelo, donde tenemos de todo y no tenemos de qué quejarnos. Lo que hago es que pongo diferentes notas de guerra, y voy contando anécdotas en las que entendí que no había que quejarse, sino que había que agradecer y accionar para que el mundo fuera un poquito mejor."

En la otra plática, ¿Cómo superar los miedos para lograr los objetivos?, el periodista comparte lo aprendido durante más de tres décadas de cubrir guerras, y lo aplica en el dominio del miedo.

"La mejor manera de vencer los miedos es enfrentarte a ellos. Esto lo viví yo en las guerras. Yo en parte fui a las guerras para superar los miedos, porque yo era un niño muy miedoso, enfermizamente miedoso, cuando tenía ocho, diez, doce años. Y ese miedo me siguió hasta ya bien entrados los 20, y entendí que la única manera de vencer aquellos miedos era enfrentándome a ellos."

Cuando le pido que me dé un consejo para aquellos que vivimos pensando en emprender, en lanzarnos con la idea de independizarnos o de iniciar nuestro propio negocio, pero que no nos atrevemos a hacerlo porque sentimos miedo, Peláez responde:

"Mira, cuántas veces me dijo mi mujer, cuando tenía 40 años, salte de Televisa y vamos a buscar trabajo. Claro, y no había miedo, había pavor. Es muy fácil decirlo desde esta atalaya cuando tú no estás toreando, pero cuando estás toreando es muy difícil poder hacer una faena que no sea buena, pero llega un momento en el que no queda más remedio.

"Es muy fácil decir, venga, no pasa nada, lánzate. No, sí pasa, porque uno está lanzándose sin paracaídas. Lo importante es saber amortiguar esa caída. Y una vez que la amortiguas y ves que estás bien, entonces empiezas a accionar. Pero es verdad, es que no queda opción. Hay que vencer los miedos. La única manera de vencer el miedo es mirándole a los ojos. Es decir, te voy a vencer."

El miedo de dejar de cubrir una guerra

Luego, Alberto Peláez me sorprende de nuevo al confesar que (casi) le daba más miedo dejar la vida segura en Televisa que dejar de cubrir guerras: "A mí los miedos de la cobertura, me encantaban. Insisto: me la pasaba muy bien. Pero cuando eres esclavo prácticamente de un trabajo es cuando comienzan de verdad esos miedos que te hacen decir: no puedo, no puedo. ¡Y no! Sí, se puede coño."

La prueba de que se puede es él mismo: un corresponsal de guerra consagrado que se ha atrevido a reinventarse y a explorar un nuevo camino como comunicador independiente, en un mundo mediático transformado y dominado por los jóvenes influencers.

Un periodista, escritor y ponente transformado en emprendedor. No cabe duda: Alberto Peláez es un hombre valiente.