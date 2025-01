Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

En 1999 Harold Correa, un colombiano nacido en la ciudad de Barranquilla, decidió emigrar a España con la misión de estudiar y mejorar la calidad de vida tanto para él, como para el resto de su familia.

Según Correa, la economía en su país natal, Colombia, estaba pasando por una situación complicada, además de otros factores que lo hicieron viajar al continente europeo con muchas ilusiones y sueños por cumplir. "Me vine para España con poco dinero y en los primeros dos meses me tocó dormir en la calle porque se me acabó el dinero y no podía conseguir empleo debido a que me solicitaban los papeles legales", dijo Harold Correa en una entrevista con Entrepreneur en Español.

En el sector de la construcción, lavando platos, limpiando baños, recogiendo aceitunas, haciendo reformas, pintando, fueron algunos de los empleos que tuvo Harold cuando llegó a España. "Los dos primeros años fueron muy complicados hasta que pude conseguir los papeles y poder estar legal en el país", dijo Correa.

La necesidad personal como motor para emprender

Después de solucionar su estatus migratorio en Europa y aprovechando sus experiencias como inmigrante, Correa fundó Ikualo, un neobanco que cuenta con la licencia de entidad de dinero electrónico europea y que permite a sus usuarios abrir una cuenta bancaria online solo con el pasaporte en siete minutos, así como disponer de una tarjeta en formato físico.

"Ikualo nace de una necesidad personal. Yo no podía abrir cuentas con el pasaporte, y es algo muy común en España y Europa. Por eso decidí crear una solución para mi comunidad" dice Correa.

Fomentando la inclusión financiera

La compañía, que persigue fomentar la inclusión financiera en Europa, se presenta como un completo centro de soluciones y productos financieros que permitirá a la población migrante abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte en pocos minutos, así como disponer de una tarjeta débito emitida por VISA.

Según un estudio, para enero del 2023, la Unión Europea albergaba aproximadamente 63.6 millones de extranjeros. Muchos de ellos no pueden pagar con tarjeta y se enfrentan a la exclusión financiera debido a su estado migratorio.

Ikualo empezó a funcionar en mayo del 2024, pero Correa lleva más de dos años creando la tecnología y consiguiendo las licencias para poder operar. Utiliza tecnologías como blockchain, big data, machine learning, inteligencia artificial y biometría, todo con el objetivo de tener un sistema robusto.

Actualmente la fintech cuenta con cerca de 50,000 clientes y proyectan alcanzar los 200,000 para finales del 2025, además de llegar a cubrir diferentes países del territorio europeo como Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, Alemania y Holanda democratizando el acceso a servicios financieros a la comunidad migrante que llega al viejo continente.

El emprendedor colombiano cuenta con una comunidad de cerca de un millón y medio de migrantes que siguen de cerca su newsletter, a través del cual comparte información de valor relacionada con el tema de migración, sobre becas e información relevante para toda la comunidad migrante en Europa.