Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

En la era digital los datos se han convertido en un recurso valioso para las empresas y organizaciones. Su importancia en el mundo moderno es tal, que en todo el mundo se han establecido regulaciones y normativas sobre el uso de la data.



A nivel organizacional, los datos pueden ser de gran valor a la hora de tomar mejores decisiones basadas en evidencia, optimizar recursos, innovar, descubrir nuevas fuentes de ingresos y generar valor. Por eso, los datos se consideran como un activo estratégico que debe ser gestionado de forma adecuada y responsable.



Recientemente se ha comenzado a hablar de datos como activo (Data as an Asset), una industria que se enfoca en el aprovechamiento de los datos y dedica una gran parte de su negocio al desarrollo de estrategias para capturar, monitorear, analizar y generar ingresos a través de los datos.



Una de las industrias de más rápido crecimiento es el sector de las fintech, que entre sus soluciones incluye facilitar el acceso a capital y créditos a empresas y personas excluidas de la banca tradicional.



Entre las soluciones fintech más innovadoras de la actualidad nos encontramos a Gulp Data, compañía fundada en 2021 que se especializa en otorgar a startups y empresas préstamos respaldados por sus datos. La compañía, que acaba de asegurar $25 millones de dólares en financiamiento para ayudar a expandir su capacidad crediticia en beneficio de startups y PyMEs en América Latina y el resto del mundo, nos explica en qué consisten los datos como activo y cómo las empresas pueden usarlos para apalancar sus préstamos.



"Nuestra propuesta única es que las empresas pueden aprovechar un nuevo activo al que no pueden llegar con ningún otro tipo de préstamo comercial: esos son los datos, y les permitimos usar ese activo para capturar capital", explicó la cofundadora Lauren Cascio en una entrevista concedida a Entrepreneur en Español.



El objetivo más próximo de esta fintech, con sede en Puerto Rico, es prestar para el 2024 unos $100 millones de dólares a empresas de todo tamaño, siendo una opción conveniente y segura al permitirles hacer una copia de sus activos de datos como colateral, asegurando capital no dilutivo.

Chris Ensey, también cofundador de Gulp Data, aseguró que, "como prestamistas", pueden "servir a las personas prácticamente en cualquier lugar". "Así que vemos esto como una gran ventaja para América Latina que les ayuda a evolucionar; a emerger".



¿Cómo funciona Gulp Data?

Gulp Data utiliza machine learning patentado para realizar, en cuestión de horas, valoraciones de datos en tiempo real a las empresas. De esta manera, ofrece préstamos no dilutivos en pocas semanas utilizando copias de los datos de los prestatarios como garantía.



Con el objetivo de ofrecer un proceso de calificación simplificado y seguridad de datos de extremo a extremo, Gulp Data basa los préstamos en el valor total estimado del conjunto de datos del cliente.



Respecto a cómo funciona su sistema de machine learning, Cascio detalló que se basa "en muchas de las mismas cosas en las que se enfocan las transacciones de activos intangibles, como el análisis basado en costos o el análisis basado en ingresos para averiguar el valor de esos activos de datos".



No obstante, afirmó que "el verdadero impulsor para determinar el valor de un préstamo es comprender el valor de mercado de un activo de datos en un momento específico".



"Por eso utilizamos datos de varias fuentes, decenas de miles de conjuntos de datos, para determinar cuál es el valor de mercado de esos activos", dijo.

La seguridad como garantía

Gulp Data señala que todos los datos enviados por una empresa, incluídas las muestras y las copias de seguridad en garantía, se deben tratar con un enfoque intenso en la seguridad, cumpliendo con los estándares globales más estrictos.



En el caso de esta compañía, los datos se almacenan de forma totalmente cifrada y no se mezclan con datos de otros clientes cliente mientras están almacenados.



Cascio señaló que "el proceso de solicitud se realiza de manera que nosotros, como prestamistas, podamos proporcionar al cliente la capacidad de realizar la valoración".



En ese sentido, explicó que si sus clientes almacenan la data en servidores como Amazon, Microsoft Azure o Google Cloud, "se les proporciona una herramienta simple que analizará su muestra de datos".



"Los datos nunca está fuera de su control. Nosotros obtenemos la información necesaria para luego alimentar nuestros modelos y producir la evaluación para tomar las decisiones de préstamo. Eso permite que la gente venga a nosotros con confianza, incluso si tienen deudas personales u otros datos confidenciales que hayan recopilado como parte de su negocio", aseguró.

Los datos: un activo que puede generar ingresos

Cascio detalló que en la actualidad "hay muy poca información sobre la financiación no dilutiva y cómo construir un negocio utilizándola" […] "Y creo que ese es un mensaje clave: explorar las opciones para la financiación no dilutiva", dijo.



"Hay tantas formas de para realizar eso. Existen créditos fiscales para investigación y desarrollo; adelantos en efectivo para comerciantes; financiamiento basado en ingresos deuda de riesgo; deuda regular. Quiero decir, no estamos solos en el espacio de financiamiento no dilutivo", explicó.



El llamado de Cascio a los empresarios es que, "del mismo modo que se valora cualquier otra cosa en su compañía —ya sea software, talento, maquinaria, oficinas, computadoras, patentes, marcas— reconozcan que en sus datos tienen otro activo que muchas veces puede generar ingresos".



"Aún no recibe el reconocimiento que merece, por lo que estamos aquí para decirles a los fundadores que esos activos de datos que han construido durante los últimos años, tienen valor", recordó.



Por su parte, Ensey, recordó que empresas de todas las formas y tamaños se pueden beneficiar del poder de los datos y que el objetivo de la compañía es "continuar desarrollando relaciones duraderas con compañías que puedan aprovechar sus datos para hacer crecer el negocio".



"Las empresas están buscando opciones que sean diferentes de lo que normalmente miraban. Saber que los datos son un activo valdrá la pena", agregó.