Cada viernes, justo antes del atardecer, toda mi empresa sabe que me vuelvo completamente inaccesible durante 25 horas. No importa lo que esté sucediendo. Podríamos estar en medio de una recaudación de fondos o de un importante lanzamiento de productos. A menos que sea una crisis que ponga en peligro la vida, cuando llega ese momento, dejo mi teléfono y me desconecto.

Soy el fundador y CEO de Alma, una plataforma que simplifica la atención de salud mental para pacientes y proveedores, y también soy un judío observante. Esas 25 horas son mi observancia del Shabat. Lancé mi empresa en 2018 y ahora tengo un equipo de más de 500 personas, y no sé cómo lo habría hecho sin este oasis semanal para anclarme y recuperar la perspectiva. Me ha ayudado a tomar buenas decisiones, liderar de manera más efectiva y ver las cosas de manera diferente para innovar. Aunque se conocen las ventajas de tomar un descanso, los rituales contienen un tipo de poder diferente, y a través de esta experiencia, me he convertido en un verdadero defensor de ellos.

Mientras que el trabajo en todas partes se vuelve cada vez más agitado, los rituales (y no tienen que ser religiosos) te obligan a frenar y a conectar con las personas que te rodean, incluyéndote a ti mismo. La investigación lo respalda; el profesor de la Harvard Business School, Michael Norton, ha descubierto que los grupos de personas que participan en rituales, incluso simples aplausos y golpes en el suelo, obtienen muchos beneficios, incluyendo una mayor cohesión y la sensación de que sus trabajos son más significativos.

¿Qué cuenta como un ritual? Para mí, es un hábito al que te comprometes en el mismo horario de manera diaria, semanal o mensual, y no es provocado por algo más. Además, un ritual no es un medio para un fin. Cualesquiera que sean las recompensas que pueda tener, esa no es la razón por la que lo haces. El ritual en sí mismo es significativo y valioso para ti, tanto que lo conviertes en una prioridad.

En Alma, una de las formas en que introducimos los rituales en el lugar de trabajo es a través de nuestra reunión semanal en línea con todos los miembros del equipo. Siempre comenzamos con un ritual que llamamos "Un poco sobre mí", donde un miembro del equipo comparte cinco fotos que reflejan diferentes aspectos de quiénes son, ya sea una abuela de otro país o su alimento favorito que refleja su identidad cultural. Es una manera de sentirse visto y conectarse con los compañeros de trabajo.

Y siempre terminamos con un ritual que llamamos "Apreciaciones". Antes de cada reunión, recopilamos contribuciones de los empleados expresando gratitud hacia algún otro compañero de trabajo que los haya apoyado de alguna manera durante la semana. Leo las notas al grupo, relacionándolas con los valores fundamentales de la empresa, incluyendo "actuar como un propietario" y "construir equidad". La mejor parte es poder ver el chat llenarse de entusiasmo mientras los colegas celebran unos a otros.

Nuestra participación colectiva en rituales como estos nos ayuda a construir conexiones, establecer confianza y sentirnos seguros al llevar nuestra identidad completa al trabajo. Vemos su impacto directo en nuestra tasa de retención, que fue superior al 95% el último trimestre, y en nuestra encuesta de compromiso más reciente, donde el 97% de nuestros empleados indicaron que comprenden cómo su trabajo contribuye a los objetivos de Alma.

También he visto de primera mano el impacto que el respeto a mis rituales personales tiene en nuestro equipo. Al mostrarles que la vida es más grande que el trabajo, vivimos nuestros valores como una cultura que apoya la priorización de uno mismo como algo necesario para alimentar un gran trabajo. Vemos a los empleados bloquear tiempo en su calendario de 2 p.m. a 3 p.m. los martes para terapia, y el 94% de ellos se sienten cómodos hablando con sus gerentes sobre el tiempo libre para descansar y recargar energías.

Si quieres probar un ritual, uno de mis favoritos es hacer un pacto para llamar a alguien a quien aprecias cada semana a una hora específica. Si estás ocupado puede ser por cinco minutos, pero no importa dónde estés ni lo que estés haciendo, trata de darte el tiempo para hacer esa llamada. No esperes recompensas. Solo deja que te sorprendan.