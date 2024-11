Suena simple, pero comencé un negocio de stickers a los once años; las lecciones que aprendí entonces todavía me ayudan.

Cuando tenía once años, vivía con mi abuela en el condado de Orange, California. Teníamos comida y suministros básicos, pero no mucho más. Quería unos stickers para mi carpeta de patinetas, pero no me alcanzaba para comprarlas.

Así que le pedí a mi abuela papel para calcomanías, y ella aceptó. Sabía que necesitaba ser creativo. Imprimí mis propios stickers y me sentí orgulloso al añadirlos a mi carpeta. En la escuela, a mis amigos les gustaron mis calcomanías personalizadas.

Luego empecé a venderlas a $5 dólares por dos, mientras que una tienda local de patinetas las vendía a $5 dólares cada una. Nunca olvidaré la primera vez que alguien me pagó por algo que yo creé; me abrió los ojos a lo que puedes lograr cuando inicias un negocio.

Esta simple idea se transformó en algo más grande. También comencé a vender ropa y tablas de patineta. Creé un sitio web usando Yahoo! Site Builder. Mi sitio mostraba mis productos y me ayudaba a conectarme con los clientes. También tenía un blog donde compartíamos sobre encuentros de patinetos, sorteos y sesiones de filmación. En ese entonces, las redes sociales eran más fáciles de usar; no eran tan complejas como hoy en día.

En resumen, este viaje me enseñó sobre la resiliencia y cómo ser un emprendedor creativo. Enfrenté varios desafíos, pero aprendí mucho de mi trabajo secundario, y fue emocionante presenciar el crecimiento de mi negocio.

Cuando pienso en ser un joven emprendedor, recuerdo las lecciones que me hicieron sentir fuerte y motivado. Comencé mi empresa de stickers cuando tenía solo once años. Entonces no sabía que eso despertaría mi amor por los negocios. También me enseñó habilidades que más adelante me ayudarían.

Muchas personas no alcanzan a ver cómo estas experiencias tempranas son clave para el éxito y el crecimiento personal. Pasé muchas noches sin dormir haciendo y empaquetando stickers. Esos momentos me mostraron la importancia del trabajo duro y la dedicación. En la secundaria, seguí con mi negocio de stickers. Me sentía como el experimentado dueño de un negocio por todos los retos que enfrenté.

He aquí cuatro lecciones clave que aprendí al comenzar mi primer negocio a una edad temprana. Estas lecciones me han ayudado a construir un negocio exitoso.

1. Construye un buen nombre

Construye una buena reputación siendo justo y respetando a los demás. Esto es importante, incluso cuando te sientes inseguro. Evita decisiones que puedan dañar tu nombre o tu honestidad. Recuerda tus humildes comienzos y lo que enfrentaste durante el primer año de tu negocio.

Deja que tus acciones muestren tu verdadero carácter y mantén tu nombre limpio. Intenta siempre hacer lo correcto, especialmente cuando los tiempos difíciles te hagan dudar de ti mismo. En lugar de perseguir la fama o el dinero, concéntrate en hacer un buen trabajo y tomar decisiones que reflejen tus valores. La mejor parte de tu viaje será el crecimiento personal que adquieras en el camino. Mantén un corazón amable y estate listo para trabajar duro. No lo hagas solo por tus propios sueños, sino también para ayudar a tus seres queridos a alcanzar los suyos en el futuro.

2. Da primero sin expectativas

Si nada importa, tú decides lo que es importante para ti. Elige sabiamente y sé honesto sobre tus elecciones. Una lección importante que aprendí mientras comenzaba mi negocio de stickers es dar sin esperar nada a cambio. Cuando compartí mi trabajo con los demás, recibí más apoyo y oportunidades de las que esperaba.

Esta experiencia me enseñó el valor de la generosidad y el desinterés. Vi cómo estos rasgos pueden construir relaciones sólidas y mejorar la resiliencia. Esta forma de pensar me ayudó a hacer crecer mi negocio y me otorgó conocimiento valioso sobre el emprendimiento y mis valores fundamentales.

3. Desarrolla habilidades ordinarias a niveles extraordinarios

Los verdaderos líderes son personas que toman habilidades simples y las hacen especiales. Ayudan a otros en su área de experiencia. Estos líderes hacen más de lo que es normal. Esto demuestra que pueden pensar en nuevas ideas y adaptarse rápidamente en el trabajo.

Alcanzar este nivel requiere de trabajo duro, cuidado y del deseo de mejorar. Aquellos que desarrollan sus habilidades destacan entre la multitud. También motivan a otros a buscar el éxito. En resumen, convertir habilidades básicas en habilidades extraordinarias ayuda a alguien a convertirse en un verdadero líder en cualquier empresa.

4. Recontextualiza el fracaso como resiliencia

Celebra los momentos difíciles, especialmente cuando inicias un nuevo negocio. Puede parecer duro, pero necesitas prepararte para los desafíos. Cuando te sientas atascado, intenta ver el fracaso de una manera nueva. Si te mantienes humilde y enfrentas los fracasos, aprenderás lecciones valiosas de cada uno.

Muchas personas exitosas experimentan fracasos. Lo que importa es cómo piensan sobre estos desafíos. Esta mentalidad les ayuda a convertirse en líderes fuertes. La resiliencia consiste en levantarse de nuevo cuando caes. No se trata de nunca fallar, sino de fortalecerse a partir de ello. Cuando ves el fracaso como una forma de aprender, puedes convertir los problemas en pasos para el éxito.