Lo que vender un negocio a los 24 le enseñó a este emprendedor sobre la felicidad y el éxito

Los humanos siempre han estado ansiosos por crear jerarquías y dividir a la población en función de diferentes factores. Esos indicadores han ido cambiando a lo largo de los años y aún varían mucho en todo el mundo, pero uno de ellos es universal dondequiera que vaya : el éxito.

Pero, ¿cómo se puede medir el éxito y esperar resultados relativamente precisos? La respuesta parece ser simple porque hemos usado exactamente los mismos criterios durante milenios, sin embargo, cada vez más personas comienzan a no estar de acuerdo. Curiosamente, los que están en contra hablan desde lo alto de la pirámide y nos dicen lo equivocados que hemos estado.

Indicador clave de éxito

Si desea sondear a extraños y ver qué tan exitosos son, el proceso debe ser fácil sobre todo. Con acceso a Internet, puede consultar las cuentas de redes sociales de las personas, noticias relacionadas o incluso su historial legal.

Combinada con nuestros propios deseos, esta herramienta nos brinda una visión única de la vida de las personas y nos permite ver cuánto se parecen a nuestra imagen de lo que se supone que es la vida perfecta. ¿La casilla principal para marcar? Poder.

El precio de la felicidad

Todos hemos escuchado a personas decir que el dinero no compra la felicidad, y otro grupo afirma que es solo un truco utilizado por los ricos para mantenerte alejado de esta búsqueda. Sin embargo, es cierto que lo escuchará principalmente de aquellos que ya tienen su parte justa de ceros en su cuenta bancaria. Entonces, ¿quién está aquí?

Cuando se enfrentan a dos partes que expresan sus propias opiniones, la mejor idea es echar un vistazo a lo que dice la ciencia. Un estudio de 2017 examinó una muestra de más de 1.7 millones de personas en todo el mundo para determinar cómo se relaciona el ingreso familiar anual con la satisfacción general con la vida, y los hallazgos fueron sorprendentes.

Para América del Norte, la evaluación de la vida media parece aumentar de manera constante a medida que aumentan los ingresos, pero cuando finalmente alcanza los $ 105,000, surge una meseta visible, sin importar cuánto más aumenten los ingresos. Esto está presente en todas las regiones estudiadas, y algunas incluso muestran una disminución en la felicidad a medida que aumentan los ingresos.

La maldición de un CEO

Si echas un vistazo a la lista de los multimillonarios del mundo, verás que prácticamente todos ellos, además de los herederos, presiden algunas de las empresas más grandes, que a menudo también fundaron. Entonces, considerando que algunas de las compensaciones son tan altas como $ 211 millones , su felicidad debería estar por las nubes. Pero no lo es.

Según un estudio realizado por Harvard Business Review, el CEO promedio trabaja alrededor de 9,7 horas al día durante los días de semana. Además, dedican alrededor del 79% de sus días de semana y el 70% de sus días de vacaciones a realizar negocios durante un promedio de 3.9 horas y 2.4 horas, respectivamente.

En total, eso nos da una media de 62,5 horas a la semana. Para ponerlo en perspectiva, el estadounidense promedio trabaja alrededor de 34,9 horas a la semana, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE . UU., Lo que equivale a casi la mitad de sus homólogos de CEO.

Encontrar el equilibrio

Pero, ¿qué tiene esto que ver con la felicidad? Después de todo, esas personas están trabajando incansablemente para hacer del mundo un lugar mejor, y eligieron esta carrera por sí mismos, así que en todo caso, debería ser la definición de felicidad. ¿Pero lo es realmente?

Los tres principales contribuyentes a una vida feliz parecen ser hablar con un amigo o familiar, escuchar música y rezar o meditar. La falta de tiempo que enfrentan los CEO efectivamente les impide dedicarse a aquellas actividades que requieren que dejen de trabajar y disfruten del momento.

Yo fui uno de ellos. Cuando tenía poco más de 20 años, solía estar entre los no creyentes. Pensé que la relación entre tus ingresos y la felicidad puede escalar infinitamente. Se me ocurrió que, de hecho, podría estar equivocado cuando vendí mi primer negocio a los 24. La búsqueda me hizo ganar millones, pero por alguna extraña razón, mi gráfico de felicidad se desplomó.

Fue entonces cuando me di cuenta de cuán fundamentalmente errónea y peligrosa es esta creencia. Pero me tomó un par de años más antes de descubrir que esta suposición no era tan mala, después de todo. Simplemente fue al revés. No es el dinero lo que trae felicidad, sino la felicidad lo que trae dinero. Esa felicidad, a su vez, se deriva de ayudar a los demás.

Pero no llegué allí de la noche a la mañana. Me tomó años encontrar el puente entre la vida y la felicidad, y hay tres cosas que me han ayudado a redefinir el éxito.

Sistema de autocuidado

La felicidad proviene de una mente sana, que está interconectada con el cuerpo. Por tanto, el primer paso hacia la felicidad es cuidar su bienestar físico. Esto no solo incluye mantenerse hidratado, dormir al menos 8 horas todos los días y otras cosas que puede escuchar de un médico, sino también hacer ejercicio, meditar, yoga y otras prácticas que lo ayudan a tranquilizar su mente.

Agradecimiento

La búsqueda de objetivos materialistas eventualmente terminará cuando usted obtenga el auto de sus sueños, compre una casa nueva o cumpla con cualquier otro deseo que tuviera. Cuando eso suceda, muchas personas se acostumbrarán a esos objetos, que ya no les dan la felicidad que experimentaron al escribir el cheque.

Es por eso que debemos enfocarnos en lo que tenemos en lugar de en lo que no tenemos y asegurarnos de que esas cosas no sean materialistas. Para mí, son mi familia y mis amigos los que hacen que este viaje sea mucho más fácil, especialmente cuando me enfrento a dificultades, que son abundantes si eres emprendedor.

Pon la vida por encima de los me gusta

La forma en que nos vemos a nosotros mismos a menudo está dictada por la forma en que otras personas nos ven. Es por eso que muchas personas gastan generosamente en cosas que no necesitan para impresionar a las personas que ni siquiera les agradan. Como resultado, tendrás más éxito a sus ojos, pero, para ti, la vida se volverá cada vez más miserable.

Tratar de impresionar a los demás es el principal culpable de una vida infeliz porque, en lugar de satisfacer sus propios deseos, ahora está tratando de cumplir con algunos criterios imaginarios en los que ni siquiera se inscribió.

Después de cambiar mi vida y llevar a cientos de personas en este viaje conmigo, estoy más feliz que nunca. En parte, es gracias a un equilibrio sostenible entre el trabajo y la vida que me permite ganar dinero haciendo lo que amo y al mismo tiempo pasar suficiente tiempo con mis seres queridos, compartiendo mi felicidad con ellos.