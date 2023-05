Lo que Walt Disney, Thomas Edison y Dr. Seuss pueden enseñarte sobre la longevidad empresarial

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Según el Global Institute of Experienced Entrepreneurship, "la actividad empresarial entre los mayores de 50 años aumentó en más del 50% desde 2009. Tienen casi el doble de probabilidades de fundar empresas exitosas que los de entre 20 y 40 años".

Este grupo ahora tiene su propio término para definirlo: silverpreneur (algo así como "emprendedor de plata"). Cuando un empresario veterano entra en una sala de juntas, se genera una sensación de calma que no pasa desapercibida. Los espectadores no saben que la experiencia adquirida tiene un gran valor. ¿Qué pueden aprender los jóvenes prometedores del experimentado líder empresarial? Aprendamos de tres emprendedores históricos que aprovecharon estos superpoderes para recorrer su largo camino y construir un legado que resiste la prueba del tiempo.

1. Tenacidad: Walt Disney

"Puede que no lo entiendas cuando sucede, pero una patada en los dientes puede ser lo mejor del mundo para ti". - Walt Disney

Cuando un distribuidor de Universal Pictures estafó a Walt Disney con una gran suma de dinero, su compañía, Laugh-O-Grams, un negocio de publicidad y cortometrajes, ya no pudo pagar sus deudas. En 1928, el mismo distribuidor le robó Oswald the Lucky Rabbit y se llevó a la mitad de su personal.

Desanimado por las repetidas traiciones, bajo mucho estrés y luchando contra una severa depresión, los fracasos de Disney no habían terminado, dos cortometrajes de Mickey fracasaron.

Cuando Steamboat Willie se estrenó el 18 de noviembre de 1928, esta primera película animada con sonido sincronizado, revolucionó las cintas animadas, impulsando el imperio Disney.

Walt llegó a los 50 antes de que Disneyland se terminara en 1955 y Disney World abrió sus puertas en 1971, después de su muerte. Disney continuó luchando contra fracasos y traiciones incluso durante su etapa plateada. A pesar de la gran presión, se mantuvo en el juego. Cuando se le preguntó cuál fue su motivación dijo: "Cuando tienes curiosidad, encuentras muchas cosas interesantes que hacer". Su deseo de ver en el corazón de un niño, de ver las cosas, construyó su imperio.

La tenacidad comienza con la visión de quién quieres ser. Mira, escucha y aprende. Puedes encontrar señales en tu entorno para seguir adelante. Ve videos, escucha música y escucha a los líderes y miembros de la audiencia con la que deseas trabajar.

Mantén sobre tu escritorio cosas que signifiquen algo para ti. Cuando fijes tus metas, apunta alto, si disparas a la luna habrás llegado lejos, aunque te quedes corto. Es posible que descubras que una puerta inesperada se ha abierto simplemente porque te arriesgaste y seguiste adelante.

2. Intrepidez: Thomas Edison

"Muchos de los fracasos de la vida son de personas que no se dieron cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se dieron por vencidos". – Thomas Edison

En 1867, cuando los ofreció por primera vez, nadie quería los inventos de Thomas Edison.

Al igual que Walt Disney, Thomas Edison descubrió que el fracaso era su pan de cada día. En cada invención, desde el sistema de luz eléctrica hasta la cámara cinematográfica, hubo cientos de fallas y dificultades. "No he fallado 10,000 veces", dijo una vez, "he logrado demostrar que esas 10,000 opciones no funcionan".

Edison tenía 47 años cuando perdió a su primera esposa y 67 cuando el fuego destruyó sus laboratorios. También perdió grandes cantidades de dinero operando una mina de mineral de hierro.

Uno de los obstáculos más paralizantes para llegar al éxito es el miedo al fracaso. Vivimos en una época en la que la sociedad no perdona los errores. La vida de Edison es una lección sobre cómo ser lo suficientemente valiente para seguir intentándolo hasta perder la cuenta y que la visión se convierta en realidad.

El intrépido emprendedor sigue adelante con mariposas en el estómago, las manos sudorosas y por pura curiosidad, con la filosofía de "ir a lo grande o irse a casa". Este líder sabe que más es más y no se conforma con menos. Para volverse intrépido, mira a aquellos que lo son.

¿Quién no tiene miedo en nuestra sociedad? ¿El equilibrista? ¿El chico que hace un examen desafiante sin haber dormido? El intrépido líder empresarial comienza con el conocimiento de que el camino será difícil y los fracasos vendrán, pero que el verdadero enemigo del éxito es el miedo.

3. No te conformes: Dr. Seuss

"Me gustan las cosas sin sentido, despiertan las neuronas. La fantasía es un ingrediente necesario en la vida." — Dr. Seuss

Theodore Geisel fue despedido de la revista de humor del Dartmouth College después de ser sorprendido bebiendo. El seudónimo, "Dr. Seuss", le dio la oportunidad de continuar con sus contribuciones. En lugar de terminar con su entusiasmo, el rechazo motivó su determinación para encontrar una manera de evitar lo que consideraba un revés temporal.

Nacido en 1904, Seuss tenía casi 45 años cuando logró cumplir sus sueños. Gerente de campañas publicitarias para Standard Oil y otras marcas famosas, su arte de combinar versos e ilustraciones memorables y nada tradicionales tuvo poco éxito al inicio. Su primer libro, And to Think That I Saw it on Mulberry Street, fue rechazado más de dos docenas de veces antes de que lo publicara un viejo amigo de la universidad en 1936.

La Segunda Guerra Mundial y su trabajo haciendo películas animadas para el ejército interrumpieron su carrera como escritor. Después de mudarse a La Jolla, California, en 1948, sus libros infantiles hicieron de su seudónimo una palabra conocida. Su libro más popular llegó a petición de un editor que preguntó a Seuss qué podía hacer para mejorar la alfabetización entre los niños en edad escolar en Estados Unidos. Usando una lista predeterminada de 236 palabras, Seuss escribió The Cat in the Hat, que vendió 452,000 copias durante su primer año.

El juego de palabras de Seuss y el uso no tradicional del verso, combinados con sus ilustraciones exageradas, apelan a la capacidad de asombro de los niños. El amor de Seuss por las cosas sin sentido y su libertad con el lenguaje se aplicó frecuentemente en temas tabú, desde la contaminación ambiental hasta el Holocausto, impulsó y construyó un legado para él y millones de lectores de distintas generaciones.

Para abrazar a tu inconformista interior, piensa en lo que te hace diferente. Celebra las características extravagantes y fuera de lo común de tu personalidad. El espíritu emprendedor es un gran hogar para aquellos que no encajan en la sociedad "normal". Pregúntate: "¿qué me hace diferente y especial?" y "¿cómo puedo contribuir de manera única?" Empieza con el final en mente y usa tus características distintivas como ventaja.

A medida que la sociedad enfrenta desafíos globales, hay una mayor necesidad de líderes experimentados al frente del timón. Si ya tienes hijos mayores o eres un ejecutivo de ventas, tienes una ventana abierta al mundo para volar alto. Puedes llevar tu sabiduría a un campo nuevo o comenzar un negocio. Ya has pagado el precio, ahora es el momento de sacar tus superpoderes y hacer realidad tus sueños.