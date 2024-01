Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Con frecuencia los líderes empresariales y aquellos en posiciones de autoridad se involucran tanto en las acciones de sus competidores que olvidan enfocarse en su propio negocio, lo que puede llevar al desastre. Es fácil distraerse y paralizarse por el miedo cuando la oposición toma acciones que te alarman o que no comprendes.

A veces, los líderes empresariales dedican tanto tiempo a centrarse en esas acciones que olvidan sus fortalezas y capacidades, así como la razón por la cual, para empezar, miraron a sus competidores. Después de todo, una vez que ves cosas que te sacan de tu zona de confort, es fácil enredarse en tratar de entender los movimientos de alguien más, lo que provoca que tu propio negocio sufra por falta de tu atención en un momento crítico. Este estancamiento, como lo llamaremos, puede frenarte significativamente a ti y a tu negocio.

En tiempos de dificultad o cambio, es esencial que, mientras revisas a tu competencia, no pierdas de vista tu propia capacidad, sin importar lo que veas. Para darle a tu negocio la mejor oportunidad de éxito y lo mejor de ti mismo, no debes dejar que las acciones de un competidor te distraigan de enfocarte en tus planes o recordar en qué eres mejor. Este consejo no te dice que no aprendas ni observes a la competencia, sino que te advierte de no enredarte tanto en los porqués de lo que están haciendo como para perder tu camino para aprovechar tu propia experiencia y conocimiento.

También es fácil sentirte tan perdido que no sepas qué hacer, especialmente cuando no hay un camino claro. Puede ayudar recurrir a tu fe, rezar o dedicar un tiempo tranquilo para que las respuestas lleguen. Si sigues sintiéndote abrumado sin cambiar tu enfoque o pedir ayuda, podrías terminar dando vueltas en círculos, sin lograr ningún avance o crecimiento.

Dale tiempo

Los fracasos suelen ocurrir simplemente por no dar tiempo o mostrar el compromiso necesario para que las cosas sucedan. La falta de voluntad o perseverancia es otra razón por la cual muchos líderes o profesionales fracasan, y esto es algo que necesitas corregir si deseas construir un negocio o crear una mentalidad que haga que tú o tu empresa sobrevivan y prosperen. A veces, el fracaso ocurre porque no se dedica tiempo a estudiar el proceso o los resultados. Cuando comprendes por qué suceden o no suceden las cosas, tienes mejores posibilidades de repetir los resultados. Con frecuencia se abandonan los cambios justo cuando los beneficios están a punto de aparecer. Nuevamente, la respuesta está en dar tiempo para que las cosas sucedan.

Veamos un ejemplo: aunque es posible que no seas fanático del fútbol, no puedes evitar ver la analogía con muchos entrenadores de fútbol despedidos. Cuando un equipo de fútbol reemplaza a su director técnico, los dueños del club no suelen apreciar el tiempo que la nueva contratación necesita para que sus cambios se consoliden y el equipo empiece a ganar partidos. Es fundamental permitir que el tiempo muestre los beneficios. Incluso el mejor entrenador necesitará de tiempo para remodelar a los jugadores, modificar su mentalidad y adaptarse a los cambios. A corto plazo, esto puede llevar a una racha de derrotas o empates, momento en el cual muchos dueños de clubes comienzan a dudar de su elección y, en algunos casos a corto plazo, los despiden y comienzan otra búsqueda.

Independientemente del historial de un director técnico, lleva tiempo ver resultados. Sin embargo, rara vez se les da el tiempo que necesitan, ya que se espera un cambio instantáneo. En comparación, los dueños y equipos que aceptan que el cambio lleva tiempo para cosechar recompensas y confían en sus instintos y experiencia que los llevaron a la persona o elección original, suelen encontrarse en lo correcto cuando las cosas se estabilizan y el cambio tiene el tiempo que necesita. Aquellos que tienen la confianza para mantenerse enfocados en sus propios planes, ignorar los llamados de la multitud y confiar en sí mismos, cosecharán los beneficios al no rendirse justo en el momento en que el éxito está llamando a la puerta.

Mantén tu enfoque

Elimina todas las distracciones y mantén tu enfoque. Es fundamental entender tus propias fortalezas y debilidades. Trabaja de una manera que abrace cualquier problema para lograr un equilibrio que te permita mantener un enfoque y una determinación implacables en la tarea si deseas tener éxito. Si conoces tus debilidades, y deberías conocerlas, trabaja con otros que puedan apoyarte.

Haz lo correcto

No importa lo grande que sea la tentación o la adversidad que enfrentes, siempre debes hacer lo que dices. Permanece fiel a ti mismo y a lo que sabes que es correcto. Esto te ganará el respeto de los demás. Las personas serán más propensas a seguirte y apoyarte si saben que siempre harás lo correcto, sin importar lo difícil que esto sea.

Rompe el techo de cristal

No te sientas limitado por las expectativas de otras personas sobre ti o por lo que puedan opinar de tu capacidad. Esto es especialmente importante si otros te han dicho que eres incapaz de hacer algo o si no parece ser adecuado para ti. No dejes que las zonas de confort de otras personas te detengan o se conviertan en las tuyas. Nunca puedes estar seguro de que tienen tus mejores intereses en mente. Algunas personas buscarán frenarte debido a su necesidad de sentirse superiores o simplemente adecuadas, lo cual definitivamente no es lo mejor para ti. Mantén tu mente abierta y no te metas en una caja que otros hayan preparado para ti o permitas que establezcan tu límite.

Disfruta el viaje

Por supuesto, tener una meta final a la vista te ayudará a planificar tu viaje, pero ¿cuál es el punto si no disfrutas del trayecto? Alcanzar la línea de meta es un momento fugaz en el tiempo que pasa demasiado rápido, así que asegúrate de que el viaje para llegar allí también sea disfrutable. Esto ayuda por dos razones: primero, hace que cada día tenga el potencial de ser bueno, ya que es probable que trabajes más duro y te comprometas más con el viaje si lo disfrutas; segundo, es posible que el resultado no sea lo que esperabas, lo que lleva a la decepción y a una renuencia a intentar nuevamente las cosas. Si el viaje fue bueno pero los resultados pobres, será mucho más fácil evaluar qué salió mal y comenzar de nuevo, con suerte en un viaje con una meta final mejor.

Palabras finales

A menudo utilizada en programas de doce pasos para vencer la adicción, hay una frase para tener en cuenta cuando te embarcas en un viaje hacia cualquier tipo de cambio. Después de todo, estás en control de tu propio viaje y te irá mejor cuando te entiendas y confíes en ti mismo.

"Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia".

Estas son palabras potentes y representan un conjunto de valores que serían beneficiosos para que los propietarios y líderes empresariales adopten en su vida y en su trabajo.

En conclusión, si abres y expandes tu mente, no dejes que otros te influencien o te distraigan y, ciertamente, no te asustes ni te dejes cegar por las acciones de los demás. Tú triunfarás. Así que sal y da lo mejor de ti y sé aquel que deja a sus competidores congelados por el miedo o distraídos por el tremendo impacto que está causando.

