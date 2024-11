Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

La procrastinación es común en la vida y en los negocios. La mayoría de las personas con las que hablo parecen estar resolviendo muchos pendientes a la vez, lo que podría hacer que se les pasen algunos.

En este artículo, me enfocaré en las razones de la procrastinación y te daré cinco consejos para mejorar tu productividad laboral, con el objetivo final de superarla.

Demasiados roles

He observado que muchos dueños de negocio tienden a asumir demasiadas responsabilidades. A aquellos con mentalidad emprendedora suele motivarlos la idea de perseguir más oportunidades. Aunque valoro ser proactivo y ambicioso, creo que tratar de hacer demasiadas cosas a la vez dificulta el enfoque.

Hace unos diez años, me encontré con demasiadas responsabilidades antes de decidir enfocarme en los bienes raíces comerciales. Además de este campo, también estaba involucrado en bienes raíces residenciales, fotografía y un negocio de productos promocionales. Después de un año intentando manejar estos diferentes proyectos, me di cuenta de que solo quería concentrarme en los bienes raíces comerciales. Aprendí que es extremadamente desafiante establecerte como experto en un negocio cuando intentas manejar múltiples proyectos tú solo.

El síndrome del objeto brillante

En la cultura actual, los términos "objeto brillante" y "ardilla" se usan para describir a personas que con frecuencia saltan de un proyecto a otro. Aunque he visto personas con esta característica tener éxito, también he notado que puede llevar a resultados negativos.

No hace mucho, experimenté el síndrome del objeto brillante. Por ejemplo, estaba enfocado en una propiedad específica cuando sonaba mi teléfono. El cliente generalmente buscaba una propiedad y pedía mi ayuda. En esos momentos, solía dejar lo que estaba haciendo para atenderlo de inmediato.

Afortunadamente, con la guía de mi mentor, aprendí la importancia de pausar y hacer más preguntas antes de actuar. Aunque es admirable querer ayudar a muchas personas, gestionar un negocio de manera eficaz requiere de una cuidadosa administración del tiempo. Es crucial reconocer cuándo ignorar el objeto brillante y mantener el enfoque en tus prioridades.

Incapacidad para priorizar

Si no documentas tus tareas en una lista, resulta extremadamente difícil priorizar. Debes llevar un registro de las cosas que tienes que hacer y el orden en que deben hacerse. Es fácil desviarse y saltar de una tarea a otra sin completarlas. Es importante seguir fielmente tu lista y cumplir con tus tareas cuando te comprometes a realizarlas.

Seguido uso el método de "frutos al alcance" cuando tengo muchas tareas pendientes. Por ejemplo, si es lunes por la mañana y tengo seis importantes tareas que completar antes del mediodía, priorizo y termino cualquier pendiente que pueda resolver en menos de treinta minutos.

Una vez que mi lista comienza a disminuir, me siento menos abrumado y puedo empezar con otras tareas que podrían tomar más tiempo. Otro consejo que me funciona es decirme a mí mismo que no sea flojo cuando surge una tarea en mi lista y no tengo ganas de trabajar en ella. La mayoría de las veces me escucho y comienzo la tarea, pues no me gusta pensar en mí mismo como una persona perezosa.

Aquí tienes cinco maneras de mejorar tu productividad laboral, con el objetivo de vencer la procrastinación:

1. Pon recordatorios

Soy un fan de los recordatorios. Programo tantos que combato la procrastinación simplemente molestándome a mí mismo. Cuando tengo una tarea que me da flojera hacer, uso varios recordatorios para motivarme. Utilizo desde Alexa y Siri hasta notas adhesivas y notificaciones por correo electrónico. Acepto que a veces pospongo recordatorios, pero tener varios me motiva a dejar de aplazar y finalmente comenzar la tarea.

2. Nunca prometas más de lo que puedes cumplir

Si te comprometes con alguien a terminar una tarea en un periodo de tiempo y no lo haces, tu credibilidad disminuirá. Un consejo para evitar esto es darte un rango de tiempo. En lugar de decirle al cliente que la tarea estará lista el jueves a las 9:00 am, dile que estará lista antes de que termine la semana laboral. Al darte un poco de tiempo extra, no te presionas y tienes más probabilidades de terminar antes de lo esperado, superando las expectativas del cliente.

3. Elimina distracciones

La procrastinación suele provenir de las distracciones. Es fundamental identificar cualquier distracción en tu vida que pueda estar obstaculizando tu productividad o causando que postergues las cosas. Por ejemplo, si haces llamadas en frío, lo que llamo una "búsqueda del tesoro", es esencial mantener el enfoque. Revisar tu correo electrónico o redes sociales durante el tiempo designado para tareas específicas puede hacer que sea increíblemente difícil completarlas dentro del plazo planeado. Si te pasas del tiempo asignado, puede afectar negativamente todo tu horario completo.

4. Establece metas alcanzables

Muchos emprendedores tienden a establecer metas difíciles de alcanzar. Aunque me gusta la idea de empujarte a ti mismo, también creo que si tus metas son realmente inalcanzables, te sentirás decepcionado cuando no llegues a ellas. Esta decepción puede ser otra causa de procrastinación. Puedes evitar este ciclo estableciendo metas claras que sabes que puedes manejar.

5. Mentalidad

Creo en el poder de la mente y de la voluntad personal. Puede sonar trillado, pero mantener una actitud positiva puede mejorar significativamente tus probabilidades de éxito. En lugar de centrarte en la negatividad, enfócate en los aspectos positivos y ten confianza en ti mismo.

Ahora que has leído este artículo sobre cómo evitar la procrastinación, es momento de actuar. Empieza por priorizar tu lista de tareas, establecer recordatorios e identificar posibles distracciones. Asegúrate de que tus metas sean realistas y alcanzables. Al planificar cuidadosamente y creer en tus habilidades, procrastinarás menos y lograrás más.

