Estas son las 9 razones por las que aún no has cumplido esa meta

Muy bien, ya tienes una meta... bueno, tal vez la idea de una meta o algo que suena realmente bien. La has estado sumando a tu lista de cosas que necesitas lograr año tras año, pero realmente nunca lo consigues. Posiblemente no la has compartido con nadie, pues temes que, al hacerlo, simplemente se haga realidad o que fracases en el camino.

Nadie se beneficia siendo promedio, jugando a lo seguro... sin lograr metas. Así que, ¡este año que viene finalmente es hora de perseguir ese gran sueño y lograr lo que te propusiste!

Si has estado librando una batalla interna sobre por qué esto no puede lograrse, estoy aquí para decirte por experiencia propia que existen básicamente nueve circunstancias que se interponen en el camino.

1. No sabes lo que quieres

Deja de tener una noción vaga o una imagen difusa de lo que quieres: defínelo claramente. No podemos lograr lo que no vemos. Será aún mejor si esa definición es un objetivo SMART, que significa específico, medible, alcanzable, relevante y limitado en el tiempo. Es más fácil llegar a un destino si sabemos hacia dónde vamos en lugar de esperar que se cruce en nuestro camino.

2. No lo has escrito

Si te da miedo comprometerte a poner algo por escrito, ¿cómo esperas que tu cuerpo lo haga? No basta con escribirlo. Colócalo en algún lugar donde puedas leerlo todos los días. Yo he sido culpable de eso: escribir metas y luego guardarlas en un cajón para que nadie las vea y para que tampoco las pueda compartir (ve la razón número 3 a continuación).

3. No lo has compartido

Ninguna persona exitosa ha logrado algo de valor sin ayuda de otros, así que no tengas miedo de pedir ayuda. A las personas les encanta hacerlo: está en nuestra naturaleza, simplemente les gusta preguntar y estar informadas sobre lo que queremos lograr.

4. No te has comprometido a convertir la meta en una prioridad

Las metas deben ocupar un lugar privilegiado en tu agenda. Es fundamental dejar de decir cosas como "mañana" o "Cuando tenga X, entonces haré Y".

5. Le tienes miedo al fracaso

El fracaso apesta. Es vergonzoso, difícil, y a veces hace que queramos arrancarnos el pelo. Pero cada vez que fracaso (lo que hoy en día parece suceder más seguido de lo que me gustaría), me recuerdo a mí mismo de que estoy creando una historia mejor. Mientras más fracasos tengamos, mejores historias tendremos. A la gente le encantan las historias, así que fracasa y fracasa seguido.

6. Le tienes miedo al éxito

Tal vez más que cualquier otro, este ha sido un factor que me ha impedido lograr mis sueños. Me gusta mi vida y mi estilo de vida, y perseguir un sueño significa cambiar ese estilo de vida. Esto te puede asustar, pero no podemos permitir que quiénes somos ahora nos detenga de ser quiénes podemos llegar a ser. Ayuda concentrarse en el valor que podemos ofrecer y en la cantidad de personas a las que podemos ayudar a mejorar en nuestro viaje.

7. Piensas que no tienes los recursos adecuados

Esta suposición es simplemente absurda. Si estás leyendo esto, significa que tienes acceso a internet, y ese es el mayor recurso de todos los tiempos. Tienes las herramientas adecuadas; el problema podría ser simplemente no saber cómo usarlas de la manera correcta.

8. No conoces a nadie más que haga lo que tú quieres hacer

No es fácil ser un pionero, aventurarse por un camino que nunca ha sido recorrido, crear algo sin saber si funcionará o si la gente lo aceptará. Sin embargo, abrirse paso a través de esos sentimientos vale la pena, porque todas las cosas que tenemos fueron creadas alguna vez por alguien que comenzó un nuevo camino.

9. No has comenzado

Mi cita favorita, atribuida al vendedor, autor y orador motivacional Hilary "Zig" Ziglar, es: "No tienes que ser excelente para comenzar, pero tienes que comenzar para ser excelente". Demasiadas personas procrastinan... no logran nada porque tienen miedo de comenzar. ¡Así que, comienza ya! No se supone que sepamos cómo hacer todo, pero se supone que debemos saber qué queremos hacer. Comienza, luego aprende en el camino.