No hay lugar para el resentimiento en los negocios. He aquí por qué los líderes deben aprender a perdonar y a olvidar.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Era el año de 1980. Me senté en la solemne antesala de una de las principales fundaciones privadas de la nación esperando conocer a su CEO, un hombre que tenía los muy necesarios recursos para financiar a la pequeña universidad de arte y diseño sin fines de lucro que yo había fundado recientemente. Con apenas 100 estudiantes en ese momento, SCAD era una startup joven y necesitaba todo el apoyo financiero que pudiéramos obtener. Haber conseguido una cita con este hombre poderoso fue, a su manera, una victoria. Cada año, su fundación contribuía con millones de dólares a otras organizaciones artísticas sin fines de lucro e instituciones de educación superior. Tenía un caso sólido para SCAD y la evidencia para respaldarlo, incluyendo nuestro primer catálogo, que había escrito y publicado yo misma.

Klaus Vedfelt | Getty Images

Yo estaba convencida de que SCAD cambiaría al mundo y transformaría la educación superior en el proceso, con nuestra misión de preparar a los estudiantes para profesiones creativas y largas y gratificantes carreras. Faltaban varias décadas para que el término "economía creadora" se acuñara, pero yo ya veía esta idea claramente en mi mente y esperaba compartir la visión con este poderoso hombre. Desafortunadamente, la reunión no salió según lo planeado. Llevaba por lo menos diez minutos en su oficina cuando me informó bruscamente que nuestra conversación había terminado y me hizo salir de ahí.

Los rencores no sirven a los líderes

Aprendí muchas valiosas lecciones de ese breve encuentro, incluyendo, por ejemplo, que las instituciones establecidas, incluso aquellas que afirman defender el progreso y la innovación, a menudo se ven amenazadas por las nuevas empresas. Aprendí que los rencores no sirven a los líderes. Perdoné en privado al poderoso CEO por su obvia antipatía y decidí seguir adelante, envalentonada para convertir a nuestra joven startup en la universidad más innovadora y creativa del planeta.

"No te pongas triste, desquítate", canta Taylor Swift en Midnights. Ella dice esto en un hit del pop, pero el resentimiento no tiene cabida en los negocios. "Los líderes verdaderamente transformadores son muy conscientes del costo de la animosidad", señala el escritor de negocios Manfred Kets de Vries. "Los viejos rencores detienen a la gente".

¿Dónde estaría Apple ahora, si Steve Jobs hubiera sentido rencor contra la compañía que lo despidió en 1985 y le rogó para contratarlo de nuevo doce años después? Jobs podría haber disfrutado lanzando una manzana podrida en la cara de sus detractores cuando le hicieron la oferta de regreso. En cambio, eligió seguir adelante, salvó miles de empleos, creó nuevos productos tan revolucionarios como la prensa de Gutenberg y revivió una marca icónica para convertirla en la compañía más valiosa del mundo.

El poder del perdón

A un nivel más práctico, los estudios demuestran que en el lugar de trabajo, dejar ir los rencores (es decir, el perdón) tiene una alta correlación con una mayor productividad. "Hay una enorme carga física al ser herido y defraudado ", dice la doctora Karen Swartz, directora de la Clínica de Consulta de Adultos de Trastornos del Estado de Ánimo en el Hospital Johns Hopkins. Perdonar y dejar atrás las heridas recientes (y no tan recientes) se ha relacionado con un menor riesgo de ataque cardíaco, colesterol alto, hipertensión, ansiedad, depresión y estrés. El perdón a menudo cura lo que los medicamentos no pueden curar.

"Perdona y olvida", dice el viejo adagio. El olvido posee su propio poder especial. Revolcarse en los errores de uno no sirve de mucho. Mientras que muchos recientes discursos de graduación se centran en el poder del fracaso, yo recomiendo justo lo contrario. Olvídate del fracaso, literalmente. ¡Destierra los malos recuerdos! Concéntrate en cambio en los éxitos pasados. ¿En dónde tomaste una decisión correctamente? ¿Cuándo vendiste una idea? ¿Qué grandes apuestas han valido la pena? Duplica y amplifica esas victorias. Los líderes que miran hacia atrás y solo ven el fracaso no se preparan para los desafíos futuros.

Hablando de perdonar y olvidar... Esta lección también puede ayudarte a construir un equipo brillante. A lo largo de los años, he visto a algunos de mis profesores y líderes más talentosos renunciar y aceptar trabajos en universidades competitivas. ¡Qué fácil habría sido tomarme esas renuncias a nivel personal! Cuando las buenas personas se van, siempre les dejo claro que serán bienvenidas a SCAD en cualquier momento. Según LinkedIn, las contrataciones "boomerang", como se les llama ahora, representaron casi el 5% de todas las nuevas contrataciones en 2021. Solo en el último año, SCAD ha reclutado y recontratado a no menos de 20 exempleados, una verdadera colección de caras conocidas familiarizadas con nuestra cultura, nuestras políticas y nuestra misión desde el primer día.

Avanzar

A ningún líder en la historia mundial le ha servido el resentimiento. Claramente, el presidente de la fundación de hace tanto tiempo guardaba su propio rencor y encontró un gran placer en despedirme de su oficina de un modo tan poco ceremonioso. Quería desanimarme, desmotivarme. Por el bien de nuestros 53,000 exalumnos, 16,500 estudiantes y 2,000 empleados, me alegro de que no lo haya logrado.

Hoy en día, SCAD opera tres ubicaciones universitarias acreditadas y cuatro museos de clase mundial en dos continentes y proclama con orgullo una tasa de empleo del 99% para nuestros graduados (¡durante cinco años seguidos!).Deja ir las heridas, mantén tu corazón abierto y observa cómo tu compañía va con rumbo a la dirección a la que he estado apuntando toda mi vida: arriba, arriba y arriba.