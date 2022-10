Zocalo Health obtuvo $5 millones de dólares para crear nuevos servicios de atención primaria para la comunidad latina en Estados Unidos

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Está claro para todos ver que el sector de la salud está en auge en este momento: la reciente adquisición de Amazon por $ 3.9 mil millones de One Medical, una red de clínicas de atención primaria, fue una clara indicación de la revolución en curso en la industria de la salud. La próxima ola de innovaciones seguramente será aún más espectacular a medida que las empresas aprovechen los avances en computación en la nube, inteligencia artificial y procesadores cada vez más pequeños para desarrollar bienes y servicios novedosos.

wagnerokasaki | Getty Images

Como parte de esta gran progresión en el sector, Zocalo Health recientemente obtuvo fondos por $5 millones de dólares de parte de inversionistas como Necessary Ventures, Able Partners, así como de los inversionistas ángeles Erik Ibarra, Nikhil Krishnan, Freada Kapor Klein y Toyin Ajayi.

Los pacientes tendrán acceso a un equipo de atención completo, incluidos médicos, enfermeras, terapeutas de salud mental y más, a través de membresías mensuales y anuales, así como citas el mismo día y servicios de coordinación de atención que abordan indicadores sociales de salud. Además, el equipo estará dirigido por un promotor de salud (trabajador de salud comunitario).

"Nuestro sistema de salud actual no trabaja ni respeta las identidades, las necesidades de atención y las preferencias de las personas latinas". dijo Mariza Hardin, cofundadora y Jefa de Estrategia y Operaciones de Zócalo Health. "Al trabajar en el cuidado de la salud durante toda mi carrera, no vi personas que se pareciera a mí impulsando soluciones de atención médica para mi comunidad. Con nuestra experiencia y red, tenemos la oportunidad de construir algo mejor para nuestras propias familias y comunidades latinas en todo el país, ejemplificando que si el sistema no está cambiando, entonces tenemos que ser ese cambio".

Los cofundadores de Zocalo Health, Erik Cardenas y Mariza Hardin, han tenido que superar límites significativos debido a la falta de fondos para las empresas emergentes dirigidas tanto por latinos como por mujeres. La financiación de startups latinas contribuye solo con el 2% del panorama general de inversión de startups, y solo el 13% de la inversión de capital de riesgo se destina a una empresa con una líder femenina.

Los latinos representaron más de la mitad del aumento general de la población de los Estados Unidos entre 2010 y 2020. Además, la comunidad latina también representa alrededor del 18% de la población de los Estados Unidos, según las estadísticas del censo más reciente (62.1 millones de personas). Sin embargo, los latinos "recibieron el menor gasto de dólares estadounidenses en atención médica en relación con su proporción de la población (un médico de atención primaria por cada 6000 a 8000 residentes)", según una investigación publicada en el Journal of the American Medical Association.

Zocalo Healthcare espera abordar esta desigualdad brindando atención primaria que sea accesible y asequible y que generé un gran valor a la construcción de relaciones sólidas entre pacientes y proveedores. Los esfuerzos ambiciosos que abordan los problemas estructurales que deben enfrentar las poblaciones vulnerables son vitales para mejorar la salud general de la comunidad latina.