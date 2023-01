12 días para despejar el desorden y crear una persona más productiva

Me crucé con una colega enmascarada en el pasillo de mi oficina y le pregunté cómo la trataban las vacaciones de primavera. Ella dijo: "Divertido, pero con navegar la pandemia y albergar a una familia, necesito unas vacaciones de las vacaciones. Creo que me voy a tomar un día de PTO para despejar mi desorden y reorganizarme ".

Hice una pausa porque la conozco bien y le pregunté: "¿De verdad te tomarás un día?" Ella me miró, hizo una mueca que sólo puedo describir como horrorizada y dijo: "Por supuesto que no. ¡Simplemente no podría! " Y ella lo decía en serio.

¿Por qué es un pensamiento tan extraño tomarse un día, o incluso unas pocas horas, para despejar, realinear y concentrarse antes de atacar el trabajo, un proyecto o "lo siguiente"?

La profundidad de la pregunta me golpeó cuando reconocí, su reacción fue normal, especialmente en los buenos y viejos Estados Unidos. A muchos de nosotros se nos ha construido para creer que tomarse el tiempo para hacer lo que podría considerarse trivial o incluso una tarea rutinaria nunca justificaría un día fuera de la oficina; lejos de lo que 'nos compensan' por hacer.

Pensé en la cita que pudo o no haber dicho Abraham Lincoln: "Si tuviera ocho horas para talar un árbol, tomaría las primeras siete para afilar la sierra". Muchos de nosotros vemos el árbol y nos ponemos a cortar; esto nos lleva más tiempo, hace que la tarea sea más difícil y nos sentimos menos exitosos después de que el árbol ha sido cortado.

Nuestros trabajos están llenos de entregables, tareas y objetivos. Esta es una constante. Al mismo tiempo, nuestra vida personal está llena de lo mismo. Ya no existe el equilibrio entre el trabajo y la vida, solo existe la vida. Para encontrar el éxito dentro de todo esto, debemos aceptar cambiar nuestra perspectiva en torno a lo que se necesita para ser lo mejor posible; ya veces lo que se necesita es darse permiso para detener y afilar la sierra.

¿Qué sucede cuando nos detenemos y nos tomamos el tiempo para centrarnos, reenfocarnos y organizarnos? para despejar tanto tu espacio como tu mente?

Cuando nos alejamos conscientemente de la norma para alinearnos y organizarnos, nos vemos afectados positivamente, tanto psicológica como fisiológicamente. Al lidiar con el desorden, reorganizar o completar una tarea desagradable / mundana, eliminamos el estrés inducido por el cortisol que estas cosas nos causan. Ya no se ciernen sobre nosotros y nos siguen como sombras; nos sentimos más ligeros.

Además, eliminar los lazos invisibles que te atan mentalmente a otra parte te permite concentrar tu energía en tareas y acciones importantes necesarias para elevar tu nivel personal y profesional. Estos lazos pueden ser personales; para mi colega significaba la limpieza literal de su casa después de que los invitados se fueran. Para algunos, podría ser administrar el papeleo de un ser querido, hacer una nueva lista de tareas pendientes para el trabajo de un proyecto, recolectar y donar ropa vieja de sus hijos o incluso despejarse mentalmente meditando.

Cualquiera que sea su 'desorden', es real, y se le permite e incluso se le anima a tomarse el tiempo para sentir que lo controla. Dicho esto, aquí está tu desafío. Tómese un día al mes para abordar cualquier tarea que deba realizarse que le permita sentirse concentrado, tranquilo, claro y organizado. Ya sea personal o profesional, tómese solo un día y esfuércese por lograr la sensación de logro, a gusto e incluso en control. Yo Te reto.

Para algunos, su reacción inmediata puede ser: "No puedo hacerlo. Simplemente hay mucho que hacer". O, "Soy demasiado necesario para no estar disponible". La verdad, que no pretende ofender, sino aliviar la tensión, es que nadie te echará de menos. Es un dia Hay libertad al saber que puedes ponerte a ti mismo en primer lugar porque volverás en poco tiempo incluso más fuerte, y ahora es el momento. Si se despeja y se pone la máscara de oxígeno preverbal, en última instancia, estará mejor servido para ayudar a los demás cuando vuelva a montar.

Tomar un día al mes, o incluso algunas horas durante el mes, para completar las tareas que se consideran necesarias pero no urgentes es fundamental para el autocuidado; y hay muchas investigaciones sobre por qué es bueno para la salud eliminar el desorden y sentirse organizado.

No importa en absoluto cómo se ve tu desorden; no será juzgado por ello y, francamente, nadie necesita conocer sus datos. El punto crítico es que es tu desorden y es real. Al manejarlo, usted (y posiblemente otros en su vida) será mejor para usted.