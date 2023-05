Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Gasté todo mi dinero comprando mi primer piso, lo que significaba que no tenía dinero para solucionar el problema de mi primer propietario. Esto fue en 2007, y yo era un veinteañero que se había esforzado hasta el límite. Estaba durmiendo en un colchón de aire porque no podía pagar los muebles. Había cajas por todas partes. Luego noté una tubería que goteaba debajo de la bañera, lo que creó un charco empapado. No podía permitirme un plomero, pero no quería presentarme a los vecinos estrellándome contra el techo mojado.

¿Qué hacer? Tomé el autobús a una tienda cercana y hablé con el simpático chico detrás del mostrador. Me explicó cómo arreglarlo, me dejó probarlo con una chatarra que tenían por ahí, y me vendió un cortatubos y un poco de tubería. Regresé a casa, metí la cabeza debajo de la bañera y, ciertamente, con un poco de palabrotas, hice el trabajo.

Me enseñó una lección que desde entonces se ha convertido en un mantra para mí: Mejora tus problemas.

Tener el piso del baño empapado es un problema, y el día antes de comprar el lugar, habría tenido un propietario al que llamar.

Pero una vez que el lugar fue mío, este se convirtió en mi problema. Vi esto como un progreso : debe ser dueño de su propia propiedad para hacerse cargo de este tipo de situación.

Años más tarde, cuando fundé mi empresa de servicios profesionales, Ovyo , con mi socio comercial, Adam, este mantra se convirtió en el núcleo de nuestra forma de abordar el negocio. Ha habido muchos problemas y seguirá habiendo otros nuevos. Sin embargo, recordamos la razón por la que tenemos estos problemas: ¡es porque tenemos nuestro propio negocio! Un cliente que paga tarde es un problema, pero solo lo encontramos si tenemos clientes que pagan. Un error en nuestra oficina de Bengaluru es un problema, pero es uno que encontramos solo porque tenemos oficinas a nivel internacional.

Es por eso que todavía tengo mi cortatubos en mi escritorio hoy. Me recuerda que, sin importar mi nivel de frustración, tengo la suerte de enfrentar los problemas que tengo. Cuanto más los resuelvo, más me actualizo a mejores.