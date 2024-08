Las estrategias de inversión en capital de riesgo que han funcionado en otras regiones no son efectivas en Latinoamérica. Los VCs deben adaptarse con ciclos de inversión más cortos, valoraciones sostenibles y salidas tempranas para enfrentar la volatilidad del mercado.

Las estrategias tradicionales de inversión en capital de riesgo, que han demostrado ser efectivas en mercados desarrollados como Estados Unidos, no se trasladan fácilmente a mercados emergentes, especialmente en América Latina. La búsqueda de unicornios, es decir, empresas con valoraciones de $1,000 millones de dólares o más, no es una meta realista ni viable en la mayoría de los países latinoamericanos.

En lugar de perseguir estas altísimas valoraciones, los capitalistas de riesgo (VCs) en la región deben enfocarse en ciclos de inversión más cortos, valoraciones sostenibles y salidas tempranas para mitigar los riesgos asociados con la volatilidad inherente al mercado latinoamericano.

"La volatilidad política y económica impacta significativamente las inversiones, lo que requiere una evaluación y gestión de riesgos exhaustiva", me comenta Daniel Lloreda, Socio y Fundador de HTwenty Capital Innovation, un fondo de VC con oficinas en Miami. "No me malinterpreten. Creo que América Latina es un mercado muy atractivo con oportunidades increíbles y potencial para el futuro. Sin embargo, los VCs deben reconocer los cambios políticos y las fluctuaciones económicas que pueden afectar sus inversiones y tener ideas innovadoras para minimizar los riesgos."



Según datos recientes, América Latina tiene apenas 45 unicornios, 23 de los cuales están en Brasil. En comparación, Estados Unidos alberga a más de 650. Del mismo modo, la valoración promedio en la etapa presemilla en Estados Unidos es de casi $6 millones de dólares frente a sólo $2 millones de dólares en América Latina.

Estas cifras reflejan no solo la diferencia en la madurez de los mercados, sino también la necesidad de un enfoque de inversión más realista y adaptado a las particularidades del entorno latinoamericano.

"La clave del éxito para ser un inversionista es que tienes que llevar la contraria y tener razón. Es decir, lo primero es tener una tesis única, notablemente distinta a la que tengan los demás. Lo segundo, es que tu tesis tiene que ser acertada. Por lo que si hablamos de invertir en Latinoamérica tiene sentido que los VCs de la región difieran bastante de sus contrapartes estadounidenses. Este (Latinoamérica) es un mercado muy único", declara Cristian Guardia, Socio y Fundador de Add Ventures Capital, fondo con oficinas en Miami y en Chile.

En lugar de centrarse en tecnologías que podrían tardar décadas en generar rendimientos significativos, como las startups de deeptech, los VCs en América Latina se están enfocando en sectores como el SaaS y fintech, que tienen ciclos de retorno más rápidos y son más escalables.



Este enfoque no solo reduce los riesgos asociados con inversiones a largo plazo en un entorno inestable, sino que también permite a los VCs salir de sus inversiones más temprano, particularmente durante rondas de financiación posteriores como la Serie C o D. Esta estrategia no solo proporciona rendimientos más rápidos a los socios limitados (LPs, por sus siglas en inglés), sino que también reduce la exposición al riesgo de cambios bruscos en el mercado.

La creación de alianzas con fondos de inversión más grandes en Estados Unidos es otra estrategia clave que trae beneficios en diferentes niveles a los fondos latinoamericanos. Estas alianzas no solo ayudan a las startups a recaudar rondas en etapas más avanzadas, sino que también permiten a los VCs liquidar parte de sus participaciones en el mercado secundario.

Esto proporciona una vía para salidas parciales, reduciendo el riesgo y aumentando la flexibilidad financiera, al mismo tiempo que le aseguran a las startups de su portafolio vías de financiamiento con inversores claves en el mercado donde planean expandirse.

Apoyo más allá del dinero

Lloreda resalta otra estrategia que ha traído grandes frutos a los inversionistas en la región: "Los VCs en Latinoamérica a menudo adoptan una postura de apoyo con sus empresas de cartera, no solo por buena voluntad, sino para reducir el riesgo de sus inversiones. Al agregar valor a través de medios distintos al capital, como aprovechar las redes para asegurar clientes y socios y proporcionar experiencia en branding y comunicación, los VCs pueden ayudar a reducir el riesgo de sus inversiones. Esta estructura de apoyo holístico ayuda a navegar los desafíos únicos del ecosistema de Latinoamérica y garantiza que las inversiones sean más resilientes ante la volatilidad del mercado."

Esto es también una advertencia para los fundadores que están buscando levantar sus primeras rondas de capital: un VC no es un banco, es un socio. Como todo socio, debe aportar valor a la organización más allá del capital que esté dispuesto a invertir. En Latinoamérica es fundamental que estas asociaciones traigan consigo una cornucopia de valores agregados que ayuden a la startup a maximizar su ventaja competitiva.

Para Benjamin Langer, socio de Seedstars, es particularmente importante que los VCs concentren sus inversiones en un número más reducido de empresas que coincidan con su experiencia para que puedan proporcionar este apoyo. "Si tienes unas 30 empresas en tu portafolio, no sé cómo puedes ofrecer valor y estar activo y presente. Invierte en sectores que conozcas bien y en menos empresas. Porque de forma realista sólo podrás aportar valor tal vez a siete u ocho empresas de tu portafolio".



Todos los inversionistas coinciden que diversificar las inversiones sigue siendo extremadamente importante, pero no hay duda de que invertir en lo que conoces te permite guiar mejor a los fundadores de tu portafolio.

Una tesis más realista

"En lugar de perseguir el sueño de crear unicornios, los inversores en América Latina buscan empresas con un potencial de crecimiento sostenible, con valoraciones más modestas pero realistas, típicamente entre $300 y $600 millones de dólares. Este enfoque no solo es más adecuado para la realidad del mercado latinoamericano, sino que también contribuye al crecimiento y madurez del ecosistema emprendedor en la región", comenta Guardia.

El día llegará cuando veremos valoraciones más altas en América Latina, pero el futuro del capital de riesgo en América Latina no reside en la búsqueda de unicornios, sino en la construcción de un portafolio equilibrado que priorice valoraciones sostenibles, ciclos de inversión más cortos y estrategias de salida tempranas. Los VCs que han adoptado este enfoque estarán mejor posicionados para navegar la volatilidad del mercado y, en última instancia, contribuirán a un crecimiento económico más estable y robusto en la región.

Esto, a su vez, ayudará a estrechar los lazos económicos entre Estados Unidos y América Latina y fortalecerá el futuro de la industria del capital de riesgo en la región durante las próximas décadas.