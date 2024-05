Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Muchos dueños de negocios que consideran la expansión no están seguros de las opciones y vías disponibles para ellos. Si bien replicar su negocio a través de la ruta de la franquicia podría decirse que es una de las opciones más rentables, existen otras alternativas. En este artículo, exploraremos cuatro formas en que puede expandir su negocio sin una franquicia.

Pero primero, la franquicia

Para comprender qué se debe considerar al sopesar las alternativas a la ruta de expansión de la franquicia, tiene sentido saber primero qué es exactamente una franquicia.

En los EE. UU., la Comisión Federal de Comercio y las agencias reguladoras estatales han desarrollado un conjunto formal de requisitos de divulgación y requisitos y prohibiciones específicos de franquicia que los franquiciadores deben seguir en sus relaciones con sus franquiciados. Para determinar si una empresa cumple o no con la definición de franquicia, según la Regla de Franquicias , la Comisión Federal de Comercio aplica tres criterios definitivos:

El derecho al uso de una marca registrada para distribuir bienes y servicios (que lleven la marca registrada, la marca de servicio, el nombre comercial u otro símbolo comercial del franquiciador);

La provisión de control o asistencia significativos (por medio de requisitos del sitio, prácticas comerciales requeridas, programas de capacitación, manuales de operaciones de franquicia, etc.); y

El pago de tarifas (tarifas iniciales de franquicia, regalías, tarifas de servicio y similares).

Los detalles y complejidades de la Regla 436 de la FTC son demasiado numerosos para enumerarlos aquí en su totalidad; sin embargo, si planea formar una relación comercial que involucre los tres criterios anteriores, de hecho está creando una relación de franquicia, independientemente de cómo elija llamar dicha relación comercial. Y estará sujeto al cumplimiento de las normas de franquicia.

Ahora, sabiendo eso, examinemos cuatro alternativas a la franquicia de un negocio y sus ventajas y desventajas relativas.

1. Operaciones propiedad de la empresa

El método de expansión más obvio para muchas empresas es el desarrollo de puntos de venta adicionales propiedad de la empresa utilizando fondos internos o prestados personalmente o capital recaudado a través de inversores privados.

Esta estrategia ofrece varias ventajas sobre la franquicia tradicional. Por ejemplo, el crecimiento propiedad de la empresa le permite quedarse con el 100 por ciento de las ganancias de cada unidad en lugar de compartirlas con los franquiciados. También le ofrece un mayor control sobre la gestión de unidades. Y dado que usted posee los activos, obtiene una mayor flexibilidad y la capacidad de reaccionar más rápido a los cambios del mercado.

La expansión corporativa también representa un método de crecimiento más predecible porque no necesita aprender el nuevo negocio de las franquicias. Y, al mismo tiempo, estas ubicaciones le permiten construir activos tangibles en el negocio, lo que puede tener un impacto muy positivo en la valoración de la empresa cuando decide jubilarse o salir del negocio.

Sin embargo, hay algunas desventajas. El riesgo es el más grande. Si bien puede quedarse con el 100 por ciento de las ganancias, también es responsable del 100 por ciento de las pérdidas. Y cuanto más dinero inviertes en operaciones corporativas, más tienes en riesgo. Un mayor control también conlleva una mayor responsabilidad. El acoso sexual, las infracciones de la EEOC, las infracciones de la ADA, la indemnización laboral y otros problemas de responsabilidad del trabajador o del cliente estarán dirigidos a usted.

Y, por supuesto, está la cuestión de si el capital al que tiene acceso será adecuado para cumplir sus objetivos. Además, en la era actual de la Gran Renuncia, encontrar y mantener la administración es un desafío, mientras que es probable que los franquiciados sean a largo plazo y estén mucho más motivados por su inversión.

2. Oportunidades de negocio

Algunas empresas se expanden con una oportunidad comercial o un programa de licencias, a veces algo que soñaron y otras veces la creación de sus abogados. Pero simplemente llamar a algo una licencia o una oportunidad de negocio no lo convierte en tal. Para evitar caer en la definición de una franquicia, deberá eliminar uno de los elementos de definición de la franquicia (marca registrada, soporte o control y una tarifa). En el caso de una licencia, eliminaría el elemento de marca registrada de la definición de franquicia, lo que requiere que su licenciatario opere bajo su propia marca.

La ventaja de la ruta de la oportunidad comercial es que, en muchos casos, el licenciante no tiene que cumplir con las reglamentaciones de divulgación de franquicias de la FTC, lo que ahorra dinero y hace que el proceso de venta sea menos complejo. Dicho esto, es posible que una oportunidad comercial aún deba cumplir con las leyes de divulgación de franquicias en algunos estados y deberá cumplir con la colcha de retazos de leyes de oportunidades comerciales que existen en varios estados. Por lo tanto, mientras que el licenciante de la oportunidad de negocio puede evitar algunos costos legales si una empresa planea implementar la oferta a nivel local, una implementación nacional puede requerir en última instancia que pague más en concepto de honorarios legales y hacer que la venta sea solo marginalmente más fácil. .

Al mismo tiempo, evitar una identidad de marca común a menudo lo pone a usted como licenciante en desventaja a largo plazo. El uso de una marca e identidad común puede beneficiar tanto al franquiciador como a los franquiciados. Incluso una cadena de una sola unidad que busca expandirse a través de franquicias probablemente duplique su exposición publicitaria con la venta de su primera franquicia, mientras que el licenciante que vende 100 oportunidades comerciales obtendrá poco, si es que obtiene alguno, en forma de reconocimiento de marca, porque sus operadores harán negocios bajo sus propios nombres. Y debido a que cada oportunidad comercial operará bajo su propia marca, es mucho más difícil controlar cómo opera el licenciatario, ya que no tiene el mismo nexo legal que tendría un franquiciador.

3. Licencias de marcas registradas

También puede expandir su marca mediante el uso de una licencia de marca registrada. Un ejemplo de tal licencia podría ser alguien como Michael Jordan, quien ha ganado millones permitiendo que las marcas usen su nombre o imagen en asociación con sus productos, pero no ejerce el tipo de control sobre las operaciones que tendría un franquiciador.

Pero para aquellos de nosotros con nombres menos prominentes, las licencias de marcas registradas son excepcionalmente difíciles de comercializar, especialmente si está marcando una empresa en lugar de un producto. Después de todo, si alguien va a entrar en un negocio, es el sistema de operación (las recetas, la publicidad, los procedimientos operativos y el conocimiento de cómo tener éxito) lo que el posible comprador busca obtener, no solo el nombre.

Una gran advertencia aquí es que es extremadamente fácil pasarse de la línea de proporcionar un "control operativo significativo o asistencia operativa significativa", los elementos que convertirían su licencia de marca registrada en una franquicia. Si tiene control sobre la aprobación del sitio, las especificaciones de diseño, las técnicas de producción, las campañas promocionales que requieren la participación del franquiciado, las restricciones territoriales, sin mencionar una serie de otros problemas, bien podría terminar como un franquiciador involuntario (e ilegal).

4. Opciones "sin cargo"

La última alternativa a la franquicia, por supuesto, consiste en eliminar el elemento de tarifa de la ecuación. Dado que la definición federal de franquicia especifica que una tarifa es "$500 o más en los primeros seis meses", una forma de evitar esto es simplemente esperar más de seis meses para cobrar cualquier tarifa de su "no franquiciado".

Pero si bien esto puede funcionar en algunos casos, algunas leyes estatales que definen las franquicias de manera diferente pueden hacer que este sea un camino traicionero. Incluso si está operando en un estado que permitiría el aplazamiento de tarifas, la pregunta que debe hacerse es por qué querría ir a la ruta de aplazamiento de tarifas en primer lugar. Cuando establezca una franquicia, es probable que incurra en importantes costos de marketing y ventas, así como en gastos adicionales de soporte y capacitación, todo sin compensación durante seis meses, simplemente para evitar el inconveniente menor de cumplir con las leyes de divulgación de franquicias. Y, por supuesto, si su no franquiciado se queda sin dinero, usted se queda con la bolsa, habiendo brindado apoyo a un costo significativo en el proceso.

Aparte del aplazamiento de la tarifa, otras opciones sin tarifa son más racionales y, a menudo, apropiadas para ciertas empresas. Estos incluyen concesionarios, distribuidores, agencias, representantes de ventas independientes y empresas conjuntas. Una empresa conjunta, por supuesto, implica traer un socio de capital al negocio. Y en el resto de estos casos, la empresa matriz debe fabricar un producto que se venderá a precio de mayorista o brindar un servicio que venderá un tercero.

Al final, no importa cómo elija expandir su negocio, tiene opciones. La elección realmente depende de sus necesidades y objetivos comerciales a largo plazo. Lo importante es estar seguro de que la estructura empresarial que elijas optimizará tus retornos y te permitirá alcanzar tus objetivos. Nadie debería simplemente elegir "franquiciar" o "no franquiciar". En su lugar, deben determinar la estructura comercial óptima para su expansión y luego determinar qué leyes, si las hay, definen esa relación. ¿Y quien sabe? Una vez que haya explorado estas vías, puede llegar a la conclusión de que, después de todo, la franquicia está entre sus posibilidades.

Mark Siebert es director ejecutivo de la empresa líder en consultoría de franquicias iFranchise Group . Comuníquese con él al 708.957.2300 o info@ifranchisegroup.com. Su libro es Franchise Your Business: The Guide to Empleing the Greatest Growth Strategy Ever.