No es ningún secreto que muchas personas están luchando para sobrellevar estos tiempos económicos, pero con solo una computadora portátil, una cámara web, una buena conexión a internet y un poco de esfuerzo, puedes ganar dinero extra trabajando desde casa. Crear y poseer un negocio casero en Internet no es algo nuevo, pero la mayoría de las personas pasan por alto que estas ideas de negocio no tienen gastos generales reales. No necesitas una oficina elegante o empleados. Tu escritorio o la mesa de la cocina y una buena conexión a Internet bastan.

1. Construye un sitio web de embudo de ventas y una landing page

Hay muchas pequeñas y medianas empresas que no cuentan con un sitio web de embudo de ventas o una landing page. Estos sitios capturan la información del cliente cuando hace clic en un sitio web de la empresa o un anuncio. También se utilizan en anuncios en redes sociales para incentivar a los clientes a ingresar su información, como un cupón, un código de descuento o un e-book gratuito.

El cliente y su información se agregan a una lista de correo electrónico de la empresa para futuros envíos masivos o campañas de goteo. La ventaja es que una vez que construyes un gran embudo de ventas, es fácil duplicarlo para otros clientes. La clave será presentarlo a los propietarios de negocios para que lo compren.

2. Monetiza tus cuentas de redes sociales con video

Las plataformas de redes sociales como YouTube, Instagram y TikTok pagan a los creadores por generar contenido de video a través de reels, shorts y TikTok. Cada plataforma es diferente, al igual que los requisitos para ser aceptado como creador, pero si eres bueno con los videos y tienes un nicho, podrías ganar mucho dinero.

Mientras más específico sea el tema, mejor será la audiencia. Ejemplo: verte describir y jugar videojuegos contra verte describir y jugar Dungeons and Dragons. La ventaja es que tendrás ingresos consistentes si publicas cada dos días. La clave está en crear suficiente contenido para que los espectadores lo consuman y publicar de manera consistente.

3. Monetiza un podcast

Tener un podcast no es cosa nueva. Según Exploding Topics, hasta septiembre de 2023 existían más de tres millones de podcasts. Después de grabar y publicar el podcast, el truco está en editar el video y convertirlo en Reels, Shorts y TikToks. La desventaja es que tendrás que grabar varios episodios de podcast para que la gente regrese por más. La clave está en entrevistar a invitados con una gran base de seguidores.

4. Logística minorista y en línea

Esta idea requerirá de algún gasto para adquirir el software correcto, y necesitarás dinero para comprar el inventario de productos para vender, pero es fácilmente una excelente manera de ganar dinero. Sitios como Amazon FBA e eBay son donde vendes los productos. El inconveniente está en el tiempo que conlleva la búsqueda de los productos para vender en dichos sitios. La clave está en invertir en el software correcto para asegurar un margen lo suficientemente elevado como para que tenga sentido comprar el artículo para después venderlo.

5. Crea y monetiza una página de noticias locales en Instagram

La atención de la mayoría de las personas está en Instagram, ¿por qué no crear un negocio con ello? Es bastante simple: crea un nuevo canal de Instagram y publica noticias locales de tu ciudad o pueblo: noticias sobre accidentes automovilísticos, crímenes, deportes, ubicaciones recientes de restaurantes, eventos, etc. Las personas compartirán y se suscribirán a tus publicaciones porque tienen noticias locales y no son noticias parciales de televisión.

Una vez que tengas suficientes suscriptores, puedes comenzar a cobrar a negocios locales por publicar en tu página. Puedes monetizar historias, reels y publicaciones. Mientras más grande sea la base de suscriptores, más podrás cobrar. No exageres; a nadie le gustan los anuncios o que le vendan algo. Construir tu audiencia llevará tiempo. La clave es encontrar y publicar noticias locales imparciales en las que valga la pena detenerse al revisar el feed.

6. Edición de video

Hoy en día el video es una de las formas más populares de comunicación y marketing, y se utiliza en múltiples plataformas de redes sociales para ganar dinero. Muchos creadores no tienen tiempo o simplemente no son hábiles en la edición de video. Ahí es donde entras tú. Comienza a enviar mensajes directos a influencers con videos publicados y ofrece tus servicios de edición.

Una buena manera de llamar su atención es editar uno de sus videos actuales de forma gratuita y enviárselo. Si tus ediciones de video son geniales, obtendrás su negocio. La desventaja es que la edición de video toma tiempo. La clave es tener múltiples influencers que deseen tus servicios de edición para que ya no necesites pasar tiempo enviando mensajes directos a más influencers y puedas concentrarte solo en editar videos.

7. Crea cursos en línea y monetízalos

¿Tienes conocimientos o habilidades que puedan enseñarse a otros a través de video? Puede ser cualquier cosa, desde vender casas de lujo, incorporar nuevos empleados como Director de Recursos Humanos (RRHH), o preparar un pastel de manzana de antología. Las personas comprarán cursos en línea si puedes captar su atención y producir múltiples videos en una serie sobre el tema.

Estos cursos también se pueden dividir en clips promocionales, reels, shorts y TikToks. La clave está en preparar el guion y el contenido con antelación para producir una serie de videos fluida. La desventaja es que será un proyecto que consumirá mucho tiempo si deseas publicar un producto de calidad.