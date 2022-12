Cómo encontrar una idea de negocio que realmente valga la pena perseguir

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Es bastante difícil reunir el valor necesario para iniciar un negocio, pero eso es solo el comienzo. Ahora necesitas decidir qué negocio arrancar y no es tan simple como emprender en aquello que parece obvio. Por ejemplo, un amigo mío aprendió a diseñar sitios web en la universidad. Cuando decidió comenzar un negocio, pensó: "Sé cómo diseñar sitios web, supongo que comenzaré un negocio de diseño de sitios web". Otros han iniciado negocios basándose en un pasatiempo, porque escucharon que era una buena manera de ganar dinero o porque alguien más los arrastró hacia él.

Anthony Harvie | Getty Images

A veces estas decisiones funcionan, pero con frecuencia no lo hacen, y eso es una pena, porque si comienzas un negocio, es probable que consuma varios años de tu vida. Hacerte las siguientes preguntas puede ayudarte a estar seguro de que estás comenzando el negocio adecuado para ti:

¿Cuál es mi objetivo?

¿Por qué quieres iniciar un negocio? Parece una pregunta simple, pero si la haces a diferentes emprendedores obtendrás distintas respuestas, al menos si profundizas lo suficiente. La mayoría de los emprendedores te dirán que quieren hacer del mundo un lugar mejor o ganar dinero, pero muchos utilizan sus negocios como un laboratorio para experimentar y aprender, mientras que otros están impulsados por una necesidad psicológica y otros están tratando de complacer a otra persona. ¿A ti qué te motiva?

En su libro, The Founder's Dilemmas, Noam T. Wasserman, decano de la Yeshiva University Sy Syms School of Business y ex profesor de emprendimiento clínico en la Universidad del Sur de California, dividió a los emprendedores fundadores en dos tipos según sus objetivos. Un tipo de fundador quiere dinero, mientras que el otro quiere control. Averiguar qué tipo de emprendedor eres y cómo esto se alinea con tus motivaciones es un ejercicio útil.

¿Obtendrás ganancias?

Demasiados emprendedores se preguntan: "¿Generará dinero?" y tal vez quieren decir "ganancias" al decir "dinero", pero es bueno ser específico. Casi cualquier negocio generará dinero, pero no puede sobrevivir, prosperar o crecer a menos que tenga ganancias. ¿Tu idea de negocio generará ganancias? ¿Qué tantas? ¿Qué tan rápido? Si no puedes responder a estas preguntas, ¿estás seguro de que este es el negocio adecuado para ti?

¿La demanda aumenta?

Hace cien años, casi todos los hombres en los Estados Unidos poseían al menos un sombrero de vestir, si no es que varios. Los hombres los usaban cada vez que salían, para trabajar y en sus citas. Luego todos los sombreros desaparecieron, y hoy sería difícil caminar por una calle de la ciudad y ver a un hombre soltero usando cualquier cosa en su cabeza salvo una gorra. Imagina a todos los fabricantes y vendedores de sombreros que cerraron cuando los sombreros se desvanecieron, sin mencionar a los proveedores de materias primas para fabricarlos.

Por otro lado, cuando Internet comenzó a crecer a finales de los años 90, muchos emprendedores reconocieron el cambio fundamental que esta nueva tecnología traería a la sociedad y se montaron en ella. Hoy en día, las empresas que dependen totalmente de Internet como Alphabet, Meta y Amazon se encuentran entre las más grandes del mundo.

¿Cómo puedes saber si la demanda está creciendo? Afortunadamente, Internet proporciona a los fundadores de hoy en día herramientas para responder a esta pregunta de una manera que nuestros antepasados emprendedores no hubieran imaginado. "Usando datos de consultas de búsqueda, podemos detectar tendencias de ruptura en diferentes mercados para identificar las crecientes necesidades de los consumidores para que podamos satisfacerlas con una solución", dice Mulenga Agley, CEO de Growthcurve, cuya compañía ayuda a los empresarios a identificar y validar nuevas ideas de negocios antes de ayudarlos a escalarlas. Agley dice que usan Glimpse para recopilar y analizar datos de Google Trends, el propio servicio de seguimiento de tendencias de búsqueda de Google, para ayudar a los clientes a "descubrir tendencias antes de que sean tendencias". Agley continúa: "Con los rápidos avances en el aprendizaje automático (machine learning), esta tecnología será cada vez más confiable y es una de las mejores maneras de encontrar nuevas ideas de negocios ".

¿Tengo lo que se necesita?

Es posible que tengas el valor y la determinación para ser un emprendedor, pero ¿tienes la experiencia, las habilidades y el impulso adecuados para el negocio específico que estás pensando en iniciar?

"Después de mi primera salida, miré hacia atrás a la experiencia de dirigir mi primera compañía, Bikewagon, para ver qué me motivó y cómo agregué valor", dice Dale Majors, quien es inversionista en múltiples compañías y dirige Venture Anyway, un grupo de apoyo (mastermind) para emprendedores. "Esa experiencia me ayudó en mi próximo negocio a saber qué problemas quería resolver, para los que me sentía más adecuado".

Algunas lecciones solo vienen con el tiempo, pero un atajo es identificar un negocio que deseas iniciar, luego hablar con otras personas que están dirigiendo ese tipo de negocio y preguntarles qué se necesita. Las respuestas que obtengas pueden guiarte hacia una oportunidad diferente, o pueden solidificar tu plan. De cualquier manera, estarás en una mejor posición.

¿Tengo el equipo adecuado?

Cuando a un inversionista de riesgo se le presenta una idea, una de las primeras preguntas que hace es: "¿Quién está en tu equipo y ha hecho esto antes?" El trabajo de un inversionista es maximizar los rendimientos y minimizar el riesgo, y un equipo que ya ha estado allí tiene una buena oportunidad de hacerlo de nuevo.

Ya sea que planees recaudar fondos o no, es bueno preguntarte: "¿Quién conforma mi equipo y es este adecuado para hacer realidad mi visión?". Una señal de alerta para tener en cuenta son los miembros del equipo que no hayan comenzado o dirigido un negocio antes, y mucho menos el tipo de negocio que planeas comenzar. Otra señal de peligro es cuando un cofundador quiere que se le pague el tipo de salario que obtendría en un negocio establecido. Otro es el cofundador que no tiene habilidades útiles inmediatas que resultan críticas para el negocio.

Hay demasiadas banderas rojas para enumerarlas todas aquí, pero si consideras solo algunas de ellas, estarás mejor preparado que el emprendedor que no se la piensa dos veces y suma a cofundadores solo porque son sus amigos o porque le parecen "inteligentes".

Lanzar un nuevo negocio es un trabajo duro, pero también puede ser gratificante. Para aumentar tus posibilidades, no evites hacerte preguntas difíciles. Las preguntas más difíciles de responder pueden ser las claves de tu éxito