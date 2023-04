6 'imprescindibles' que determinan si se puede entrenar

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Recientemente, un cliente serio me preguntó: "¿No soy capaz de entrenar?"

En una época en la que tener un entrenador ejecutivo es cada vez más importante y popular en términos de aceleración ascendente como tener un título universitario, esta es una pregunta muy inteligente y consciente de sí mismo. La verdad es que este cliente era fácil de entrenar. Sin embargo, en las semanas posteriores a comenzar a entrenar, cayó en una trampa. El coaching se convirtió más en un lugar para que ella se desahogara o tuviera un oyente activo que para trabajar realmente hacia metas activas. Entonces, ¿qué significa ser capacitado? Aquí hay seis pasos para saber si puede ser entrenado y si contratar un entrenador realmente lo ayudaría.

1. Tenga algunos objetivos claros para el coaching.

A diferencia de la terapia, el coaching es un compromiso muy activo donde hay un objetivo compartido y una intención activa de alcanzar ese objetivo. Esto no quiere decir que la terapia no tenga objetivos. Pero en la terapia, los clientes pueden explorar y pensar libremente con el terapeuta observando y manteniendo el espacio. Las mejores sesiones de clientes ocurren cuando los clientes aparecen listos con un objetivo, después de haber pensado en las posibles barreras para el logro de ese objetivo, los posibles resultados que les gusta ver y la voluntad de compartir lo que han intentado.

Esto no significa que tengas que presentarte completamente preparado y haber hecho el trabajo en total. Tus metas pueden ser "ideas" de lo que quieres lograr. Pero realmente es una sesión muy eficaz si viene preparado. Muchos clientes vienen preparados para sus primeras sesiones, y luego, una vez en ritmo con su entrenador, comienzan a aparecer sin haber hecho mucha preparación para la sesión. Es en estas sesiones donde se puede gastar tiempo y energía de maneras que no son tan útiles como cuando las metas son claras y hay un objetivo.

Relacionado: Por qué todos necesitan un entrenador de vida

2. Esté preparado para profundizar

Incluso los problemas laborales aparentemente más mundanos a menudo pueden indicar algún trasfondo emocional. Los clientes que comparten emocionalmente y están abiertos al entrenador suelen tener las sesiones más fructíferas y nutritivas. Como nos estamos dando cuenta, nuestro bagaje emocional no desaparece simplemente cuando entramos por la puerta (o llamamos a Zoom) en el trabajo. De hecho, nuestras contracciones y barreras emocionales pueden estar en juego de manera a menudo pasivo-agresiva o autolimitante en el trabajo. Es muy importante que los clientes estén dispuestos a estar abiertos a profundizar con su entrenador. Esto puede incluir observar las relaciones históricas, el trauma infantil y el dolor en el lugar de trabajo. Tendemos a nombrar el dolor en el lugar de trabajo de diferentes maneras: el estrés es un buen nombre en clave para el dolor en el trabajo. Pero al final, sentir dolor emocional es solo eso. Y aquellos clientes que asisten a la sesión listos para profundizar, entregan los conocimientos más sorprendentes y revolucionarios.

3. Sepa cuándo está preparando el escenario y cuándo está procesando verbalmente

Soy un procesador verbal. Esto significa que pienso en voz alta y, a menudo, llevo a otros a través de un viaje largo y, a veces, doloroso a través de mi cerebro. Y aunque la mayoría de los entrenadores dan la bienvenida al procesamiento verbal, también puede ser una forma para que los clientes gasten su tiempo sin realmente clavar un punto de enfoque. Preparar el escenario para tu tema de coaching es genial. Usar 40 minutos de una sesión de 60 minutos para informar a su entrenador sobre todo lo que sucedió desde la última vez que se reunió a veces no es útil.

Un entrenador no necesita los detalles. Necesitan un tema u objetivo claro. Gran parte del trabajo tiene lugar en el momento presente o en tiempo real. Dedicar su sesión a los detalles consumirá tiempo en el que podría estar trabajando activamente en el problema.

Relacionado: Cómo un coach ejecutivo puede ayudar a aumentar los ingresos

4. Determina si estás dispuesto a hacer un cambio.

Los grandes entrenadores quieren que sienta que sus sesiones valen la pena. Pero el camino hacia el cambio no siempre es fácil, y tener un entrenador que refleje las cosas más difíciles puede ser difícil. Para saber si eres capaz de entrenar o no, realmente debes preguntarte: ¿Estoy dispuesto a escuchar el punto de vista de otra persona, o que alguien me refleje las formas en las que necesito ver las cosas desde un nuevo ángulo? Si la respuesta es no, es probable que el coaching no sea útil. Pero, si la respuesta es sí, descubrirá conocimientos y percepciones personales que no solo pueden cambiar su trabajo, sino que también pueden cambiar su vida.

5. Ven con preguntas versus respuestas

Los clientes que sienten que saben lo mejor a menudo no están preparados para ser entrenados. Esto hace que sea difícil para un entrenador abrir la curiosidad, la vulnerabilidad y un portal para un cambio profundo y significativo. Los clientes que vienen en busca de una verdadera reflexión y que quieren verse a sí mismos o las situaciones bajo una luz diferente a menudo encuentran el crecimiento más rápido. Llegar al coaching con la mente abierta y realmente listo para explorar nuevas formas de ser, pensar y relacionarse le ayudará a encontrar el crecimiento que está buscando en el coaching.

6. Comprometerse plenamente

A veces, el trabajo más profundo ocurre fuera de la sesión de coaching. Muchos entrenadores dan tarea entre sesiones. Estar comprometido, no solo mantener los horarios de las sesiones y presentarse, es esencial para el crecimiento y el cambio a largo plazo. Mis clientes que pasan tiempo entre sesiones profundizando, reflexionando, reflexionando, escribiendo en un diario y manteniéndose activos en el tema en el trabajo ven una aceleración en sus resultados. Es por eso que la mayoría de los entrenadores no trabajan sesión por sesión, sino con retenedores. Porque es un compromiso basado en el tiempo, no solo un compromiso basado en la sesión.

Relacionado: Entrenamiento sobre administración: Motive a su equipo