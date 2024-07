Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Dondequiera que mires —en otros autos en la carretera, en la fila del supermercado, en las gradas del partido de fútbol de tu hijo— verás a personas mirando sus teléfonos, desplazándose interminablemente con un movimiento de su dedo. El mundo que habito, el ámbito de las relaciones públicas y el marketing, ha sido infiltrado por las redes sociales que se han convertido en la ruta más directa e inmediata hacia la exposición pública y la construcción de una marca.

No me malinterpretes: no me estoy quejando. Crear contenido para redes sociales se ha convertido en un pilar de la firma de relaciones públicas que he estado dirigiendo durante la última década, y estoy agradecida por el influjo. Pero debido a que todos lo están haciendo, pueden pensar que no hay "reglas en el camino", ninguna manera "correcta" de hacerlo. En cierto modo, eso es cierto — casi cualquiera puede publicar casi cualquier cosa que quiera en cualquier momento, y si llegas a publicar contenido realmente ineficaz o un caption lleno de errores, no sonará ninguna alarma ni aparecerá en tu publicación un sello de RECHAZADA.

Así que no llamemos a esta lista de lo que debes y lo que no debes hacer como la "manera correcta" versus la "manera incorrecta". Llamémosla "mejores prácticas" para lograr que ese scroll se detenga en tus publicaciones, porque ese es el verdadero objetivo: llamar la atención del espectador el tiempo suficiente para que realmente interactúe y consuma tu contenido.

Lo que las empresas deben hacer en sus publicaciones en redes sociales

Sé auténtico. Incluso en el espacio profesional, no solo en el personal, el material "sin editar" y "real" está llamando más la atención de los espectadores que lo preproducido y formal. Las charlas en la cama están de moda; las fotos glamorosas ya no lo están. Habla en tu teléfono mientras das un paseo, grábate preparando la cena mientras presentas un tema, haz un video caminando por tu lugar de trabajo y detente para platicar con uno de tus empleados. En resumen: en este momento la gente se siente atraída por personas reales, no por los discursos corporativos. Incorpora elementos interactivos. No puedes simplemente esperar que los espectadores interactúen con tu contenido; debes extender una invitación directa y atractiva para que lo hagan. Esto lo puedes hacer incorporando cuestionarios para que los respondan, preguntas para que contesten y encuestas para que participen. A los usuarios de redes sociales les gustan las oportunidades para conectarse con las cuentas que siguen y les resulta muy tentador comentar en preguntas que buscan opiniones sobre cosas como su nombre favorito para un perro o el nuevo producto que esperan que su marca favorita de cuidado de la piel lance próximamente. Las reacciones a las publicaciones son buenas; las acciones son todavía mejores. Incluye un llamado a la acción (CTA). Hablando de eso, asegúrate de que tu contenido incluya un llamado a la acción. Está muy bien obtener impresiones y vistas, pero si no le pides al usuario que haga algo —darle clic a un enlace, ver un video, llamar para pedir una cotización sin costo— no solo no puedes monitorear el retorno de la inversión (ROI) de manera productiva, sino que has perdido la oportunidad de convertir una "llamada en frío" en un cliente potencial cálido, o incluso caliente. Buscas atraer al mayor número posible de clientes potenciales a tu negocio. Facilítales el contacto. Sé bonito… pero no demasiado bonito. La belleza sigue importando —las imágenes hermosas y los gráficos llamativos siempre importarán en cualquier tipo de medio visual— pero no quieres exagerar con tu imaginería, tanto que parezca contenido publicitario brillante y alejado de tu industria o empresa real. Siempre aconsejo a mis clientes que asignen presupuesto para una sesión de fotos porque es mucho más efectivo e impactante tener fotos bien hechas de tus propios productos y personal, que imágenes de archivo que cualquiera puede comprar con modelos perfectos jugando en algún entorno paradisíaco. La palabra clave aquí es "pensado": quieres ser muy cuidadoso en tu estética, capturando artísticamente lo que realmente haces y para quién lo haces. No uses tantos hashtags. Han pasado los días en que se creía que agregar 100 hashtags al final de tus publicaciones aumentaba la posibilidad de ser descubierto. Vamos a extender una red tan grande que estamos seguros de captar más personas con ofertas abundantes, ¿no? Um, no. El lema hoy en día es: menos es más. Así que céntrate en entre tres y cinco etiquetas que se relacionen directamente con el mensaje de la publicación para atraer a la audiencia específica de ese mensaje. Aquí es donde la investigación de SEO te puede ayudar — para identificar las etiquetas que tienen más potencial para llegar a tu mercado por su nivel de popularidad. Claro, puedes probar con un montón de hashtags, pero usa solo un pequeño puñado por publicación para ver cuál acierta con mayor frecuencia.

Lo que las empresas no deben hacer en las publicaciones de redes sociales

Conformarse con visuales de baja calidad. Lo que buscas es justo la imagen correcta para ese caption finamente afinado que ya elaboraste. Y, voilà, la encuentras. No es de alta resolución y está un poco borrosa, pero es ideal para el mensaje que buscas transmitir, así que de todos modos la quieres usar. No. No lo hagas. No me importa si pasaste tres horas buscando la foto; una imagen borrosa es siempre un no. Si debes elegir entre una imagen totalmente acertada, pero pixelada o una poco precisa, pero nítida y clara, elige siempre la alta calidad. Tu abuelo puede publicar una foto borrosa del buzón que acaba de construir; tu negocio no. Abusar del lenguaje de moda. Las redes sociales tratan de lo que está en tendencia. Entonces, ¿por qué te estoy aconsejando que no uses palabras de moda? No lo estoy haciendo. Te estoy aconsejando que no abuses de ellas. La lista de términos que se ponen (y eventualmente pasan) de moda es larga y colorida (piensa en "simón", "nel" y "ardido"), y algunos de esos términos no solo toman por asalto al mundo de los negocios, sino que permanecen allí. Nunca olvidaré al cliente que se negó rotundamente a usar el término "presentación" para sus PowerPoints; no hace falta decir que no ganó esa batalla. Así que sí, hay un lugar para "sinergia" y "capacidad", pero si tu contenido social se enfoca demasiado en ellos —si, por ejemplo, una empresa financiera usa "chido" o "guay"— parecerá demasiado forzado. El objetivo es el equilibrio: puedes sonar actualizado sin parecer que te esfuerzas demasiado. Publicar muy poco o demasiado. ¿Algo que nunca pasará de moda? La consistencia. Si vas a comprometerte con una estrategia de redes sociales, entonces hazlo conscientemente. Dos publicaciones al mes no van a ser suficientes; dos publicaciones cada día de la semana es exagerado. Quieres que tus seguidores tengan algo sustancial que seguir, pero no quieres convertirte en una molesta carga que congestiona su feed. Así como los redactores talentosos pueden ayudarte a evitar caer en un lenguaje excesivamente de moda, los administradores de redes sociales capacitados pueden ayudarte a determinar con qué frecuencia debes publicar y cómo diversificar el contenido para mejorar el interés y retener la audiencia. Ser demasiado promocional. La venta dura ha perdido su fuerza. La venta suave, como las habilidades blandas, ha aumentado en valor en el mercado actual. En lugar de agitar una bandera que proclame, "¡Ven aquí! ¡Prueba esto! ¡Llámanos!" el enfoque más influyente en estos días es capitalizar las plataformas de redes sociales como vehículos para la creatividad y la retroalimentación, no como tácticas de venta directa. Eso no quiere decir que las promociones de ventas oportunas o estacionales no seguirán generando clics, pero lo que buscas aquí es un flujo constante, creciente y a largo plazo de participación de los clientes en tu marca en lugar de una compra única.

Es cierto, las redes sociales son un campo de juego vasto y variado. Pero si te apegas a algunas pautas que han demostrado atraer a los usuarios y generar resultados, puedes maniobrar el terreno con más habilidad. Y como cualquier cosa: mientras más practiques, mejor serás en ello.