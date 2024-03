Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

En este mundo en el que todos nos la vivimos en las pantallas, la forma más segura de que tu negocio sea notado es a través de los diversos canales de medios que las personas ven en sus dispositivos, ya sea que se te incluya en feeds de noticias, artículos en medios de comunicación, segmentos destacados en programas de televisión, apariciones en podcasts, videoclips en YouTube o, por supuesto, fragmentos promocionales en todas las demás plataformas de redes sociales.

¿Cómo llegas a esos canales? A través de las personas que trabajan en los medios de comunicación en sí mismos, todos los periodistas, reporteros, influencers y escritores y editores de publicaciones que reciben tus propuestas, leen tus comunicados de prensa, ven tus videos y deciden quién tendrá la oportunidad de aparecer en escena... y quién permanecerá en el anonimato.

Todos estamos compitiendo por la atención de los medios de comunicación. Puedes aumentar significativamente tus posibilidades de conseguir algo estableciendo relaciones amistosas con tus contactos y medios de elección. Como una veterana de las relaciones públicas con 20 años de experiencia, aquí te comparto algunos consejos y trucos para formar conexiones viables y valiosas con los medios de comunicación.

Empecemos dejando claro que el objetivo aquí no es solo caerle bien a los medios de comunicación; todavía más importante es mantenerte alejado de su lado malo, evitando hábitos e intrusiones molestos. ¡Sigue estas pautas y tendrás nuevos amigos en los medios en poco tiempo!

Hábito #1: Sé (un poco) paciente

Roma no se construyó en un día, y tampoco lo hará el imperio de tu empresa. Mientras intentas hacer crecer tu reputación y tu posición en la industria, no puedes esperar respuestas inmediatas de las personas en los medios, que reciben miles —literalmente miles— de consultas cada semana. Si no has recibido respuesta durante un tiempo, puedes darle seguimiento la misma semana en que inicialmente te pusiste en contacto, pero nunca el mismo día, ni siquiera al día siguiente.

Algunas noticias son oportunas, sí, como tu promoción del Día de la Independencia o tu idea de Lista de Deseos de Navidad, por lo que es comprensible que estés ansioso por una respuesta. Pero depende de ti, no del contacto de los medios, asegurarte de que tus propuestas se envíen a tiempo para ponerlas frente a los ojos adecuados. Para las cosas que no son urgentes, la paciencia te llevará más lejos que la insistencia. No estoy diciendo que simplemente esperes y esperes lo mejor; estoy diciendo que esperes una cantidad respetuosa de tiempo para que la persona maneje e investigue tu mensaje, lo que muestra respeto hacia su rol y compresión hacia las presiones bajo las que opera.

Hábito #2: Refuerza en lugar de repetir

¿Cuándo es apropiado dar un pequeño empujón? No vayas a enviar exactamente el mismo mensaje anterior, duplicando el contenido original. Más bien, agrega algo nuevo y valioso a tu mensaje, algo que haga que tu propuesta sea aún más atractiva.

Digamos que estás tratando de obtener cobertura para un nuevo suplemento de bienestar; puedes recordarle a la persona de los medios que les enviaste un correo electrónico en tal fecha, pero luego explícale que a sus lectores también le gustaría saber que tu producto tiene un precio un 20% más bajo que su competidor más cercano e incluye un testimonio de un cliente satisfecho. Ahora cuenta con más información para llamar su atención, no solo la misma que enviaste anteriormente.

Hábito #3: No solo contactes, comunica

Llegar a los medios debe implicar más que simplemente "hacer contacto". Lo que quieres es impactar. Lo haces convirtiendo tus propuestas en una comunicación significativa en lugar de solo una simple consulta de interés. Incrusta enlaces que el lector pueda seguir para obtener más detalles. Incluye una o dos imágenes realmente bien seleccionadas para agregar interés visual. Invita a la persona de los medios a interactuar de alguna manera con el contenido.

Ejemplo: mi empresa recientemente envió una propuesta para el Día Nacional de la Margarita ligado a un restaurante que es mi cliente. Incorporamos una imagen cautivadora de una margarita espumosa en un impresionante vaso junto a un delicioso plato de nachos. Prometimos al productor de televisión que, si reservaban un segmento de demostración con el barman de nuestro cliente, después podrían probar las bebidas y aperitivos.

Hábito #4: Personalízalo

Mientras más "envíes" a los medios, más "recibirás" sobre contactos particulares y relaciones que estás forjando. Por ejemplo, podrías recibir una respuesta de alguien que se disculpa por no haberte respondido antes porque estaba de baja por maternidad. O una respuesta podría mencionar que te contactarán cuando regresen de vacaciones.

Si recibes información personal de este tipo, ¡guárdala y úsala! Asegúrate de felicitarlos por su bebé en tu próximo mensaje o pregunta cómo les fue en sus vacaciones. Incluso puedes agregar una línea sobre tu propia experiencia como padre o recordar un gran restaurante que probaste cuando fuiste a Barbados. En las relaciones con los medios hay tanta formalidad y comunicaciones tipo formulario que cuando llega algo con un poco de sinceridad y calidez, resalta.

El mismo principio aplica para conectar con los medios. Si una propuesta no es aceptada, no lo tomes de forma personal, simplemente proponlo de nuevo otro día, de otra manera. En vez de hacer que tu acercamiento sea sobre "¡Mírame, publícame, promuéveme!", enfócalo en cómo tu propuesta beneficiará a la audiencia, lectores o seguidores de la persona de medios.

Mantén el contacto. Sé asertivo, pero no agresivo, persistente pero no molesto. Deja que tu personalidad brille en tu comunicación para que la otra persona también se sienta cómoda mostrando la suya.

Todos estos consejos quizás no te den el resultado que buscas de inmediato. Pero serás más bienvenido y estarás más cerca de tu objetivo de establecer una relación bidireccional y mutuamente beneficiosa, tal vez incluso una amistad, con un grupo selecto de personal de medios influyentes en tu área de negocio.