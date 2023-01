3 mitos sobre las relaciones públicas que dañan el éxito de tu marca

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Si estás construyendo una marca y tratando de que te reconozcan como líder de opinión en tu industria, lo más probable es que sepas lo que es sentir que le hablas a la pared. No se puede negar que cada marca, nueva o establecida, busca aumentar su exposición y llegar a un público más amplio.

Phiromya Intawongpan | Getty Images

Si bien los medios orgánicos y pagados tienen su espacio, definitivamente hay algo atractivo en aprovechar las plataformas de medios confiables a través de las relaciones públicas (RP).

Ya sea a través de artículos publicados en medios de comunicación tradicionales o entrevistas en medios independientes como podcasts, las relaciones públicas se han forjado una reputación como una herramienta útil para que las marcas establezcan credibilidad y aumenten su visibilidad. Pero he estado en la industria el tiempo suficiente para saber que también suelen tener una mala reputación.

Por lo tanto, para asegurarte de no ser engañado, sigue leyendo y descubre algunos conceptos erróneos sobre las relaciones públicas que podrían estar limitando el éxito de tu marca, y la verdad sobre cómo funcionan realmente las relaciones públicas.

Concepto erróneo # 1: "Necesitas ser famoso para ser presentado como un experto"

Un error común sobre las relaciones públicas es que necesitas ser famoso para que te presenten como un experto. Pero esto no podría estar más lejos de la realidad. ¿La verdad? No todo es fama.

De hecho, los periodistas y editores necesitan constantemente expertos calificados para citar en sus artículos. Un periodista no puede afirmar nada sin pruebas o una opinión experta. Por ejemplo, si está escribiendo sobre un suplemento de vitamina B para el cuidado de los ojos, harían referencia a un experto, como un optometrista, y a los profesionales de la salud con los que están asociados en lugar de simplemente afirmar que es bueno para los ojos.

No importa si eres una celebridad conocida o un experto de la industria poco conocido, siempre que tengas las credenciales y la experiencia adecuada sobre el tema en cuestión, tienes la oportunidad de aparecer como un experto.

También hay momentos en que los periodistas y editores prefieren encontrar a un experto para un tema específico, por lo que existe la posibilidad de que tú lo seas. ¡Lo he visto suceder con algunos de mis clientes! Dicho esto, muchos periodistas y editores experimentados buscarán a una amplia gama de expertos, pues tienen la necesidad de presentar continuamente a nuevas voces.

La clave para aparecer es encontrar un escritor o editor que necesite de tu experiencia, construir una relación con ellos y estar allí en el momento y lugar adecuados.

Concepto erróneo #2: "Las relaciones públicas requieren de una gran inversión"

Otro concepto erróneo sobre las relaciones públicas es que cuestan mucho dinero. Aunque esto a veces puede ser cierto, no es una regla. El costo de las relaciones públicas puede verse influenciado por varios factores, incluyendo el modelo de negocio de la agencia de RP con la que estás trabajando y la cobertura de los medios que buscas obtener.

Algunas agencias de relaciones públicas, por ejemplo, operan bajo un modelo de retención en el que tú pagas una cantidad fija cada mes sin garantías, lo que me parece desactualizado. Esto puede ser problemático, costando decenas de miles de dólares mensuales sin resultados garantizados. En mi opinión, esto necesita ser revolucionado.

Pay-to-play es otro modelo que está ganando popularidad. A diferencia de los medios ganados (canales de comunicación ajenos a la marca conseguidos gracias a su actividad), donde una agencia de relaciones públicas asegura las ubicaciones de publicación de forma gratuita actuando como su representante, este modelo es utilizado por las agencias de relaciones públicas que, en cambio, actúan como revendedores del espacio publicitario. Esto puede ser más costoso, ya que se paga por cada pieza de cobertura mediática que se recibe. El público tampoco conoce la naturaleza de este modelo que les presenta contenidos pagados como si fueran artículos editoriales; un área gris si me preguntas.

Una mejor alternativa es el modelo de medios ganados, bajo el que opera principalmente mi agencia. En lugar de pagar por la publicación, la atención se centra en construir relaciones con periodistas y otros profesionales de los medios.

La clave para esto es acercarse a las publicaciones que todavía buscan atraer visitantes y lectores, divulgar publicidad y no ganar dinero con sus colaboradores. Este modelo es el más asequible, ya que puedes hacerlo tú mismo sin costo o sin tener que pagar a una agencia de relaciones públicas por el único servicio de establecer una conexión.

Concepto erróneo # 3: "Necesitas estar bien conectado para empezar"

Contrario a lo que se cree, no es necesario estar bien conectado para empezar. Aunque ayuda tener conexiones en la industria, no es un requisito para el éxito. Construir relaciones con periodistas y otros profesionales de los medios es una parte clave del proceso de las relaciones públicas. Por lo tanto, aunque no tengas conexiones existentes, puedes tener éxito en las relaciones públicas construyendo relaciones y encontrando la combinación adecuada desde el principio.

Recuerda, ¡los periodistas necesitan expertos en sus medios! Con la confianza de su audiencia en juego, no pueden perderse ni un día. Si conoces el ajetreo que implica crear contenido, puedes imaginar el esfuerzo que se necesita para crear varios artículos verificados consistentemente todos los días. Buenas noticias para ti: están buscando buen contenido y personas que lo proporcionen. Lo mismo ocurre con los presentadores de podcasts que se lanzan regularmente.

Hoy existen muchas herramientas en línea para conectarse con ellos, incluyendo a las redes sociales, el correo electrónico y los canales privados. Muchos periodistas y presentadores de podcasts comparten públicamente un correo electrónico donde buscan recibir propuestas. No necesitas conocer a la gente de antemano para que se interesen por ti. Todos los recursos que necesitas están a tu alcance.

Ya sea que se trate de medios tradicionales o independientes, cobertura en medios locales específicos de la industria o nacionales, que te publiquen puede ser accesible y beneficiar a todas las marcas, sin importar el presupuesto, las conexiones existentes o la fama.

Considera las relaciones públicas para ayudarte a hacer crecer exponencialmente tu marca al aumentar su exposición, establecer credibilidad y expandir el alcance de su audiencia.