¿Cómo construyes una comunidad de clientes leales? Es una pregunta que muy posiblemente atormenta a emprendedores y gerentes de marketing. Esta es la verdad: Es más fácil de lo que piensas.

Desde mi dormitorio en la universidad, incrementé las suscripciones a un canal de YouTube centrado en el intercambio de tarjetas deportivas hasta superar los 11,500. Cada mañana, transmitía en vivo a YouTube ante más de 3,000 coleccionistas, mientras esperábamos a que Target lanzara más tarjetas deportivas en su sitio web. Platicábamos, abríamos paquetes de tarjetas y jugábamos, mientras esperábamos a que el reloj marcara las nueve de la mañana, momento en el que se lanzaban las nuevas tarjetas.

Fue una experiencia comunitaria. Los coleccionistas de tarjetas incluso donaban dinero para que los mantuviera entretenidos. A veces, podía ganar entre $100 y $200 dólares por transmisión en vivo solo con las donaciones de mi audiencia: simples propinas.

Fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de lo poderosa que podía ser una comunidad de seguidores leales. Si puedes crear una comunidad de clientes que sean fanáticos de tu marca, tu negocio puede despegar. Las lecciones y la experiencia de esa comunidad de YouTube me llevaron a crear mi propia empresa, Build You Marketing, para ayudar a las empresas a construir y desarrollar comunidades de clientes leales.

Hemos encontrado un gran éxito con tres canales diferentes. Aquí te mostramos cómo puedes utilizar las redes sociales, boletines por correo electrónico y campañas de comunicados de prensa para aumentar la retención y lealtad de los clientes e impulsar el marketing boca a boca.

Redes sociales

LinkedIn personal

Tu perfil personal en LinkedIn es una de las herramientas de redes sociales más efectivas para expandir tu base de clientes, especialmente si eres fundador de una empresa B2B.

Uno de mis momentos favoritos fue cuando estaba hablando con un nuevo cliente para ayudarle con el marketing de contenido y el fundador mencionó que estaba impresionado con mi contenido en LinkedIn y cómo eso le generó confianza para que nosotros manejáramos la estrategia de su empresa. El simple acto de crear contenido en LinkedIn en mi propia página generó confianza en alguien, por lo que no tuve que hacer ninguna venta.

Más allá de vender, publicar en tu página personal de LinkedIn tiene muchos beneficios, incluyendo:

Construye confianza con tu red.

Refuerza tu credibilidad en la industria.

Invitaciones a eventos especiales, cenas, comunidades, etc.

Establece y mantiene relaciones con tu círculo profesional.

Aumenta el reconocimiento de marca.

Por supuesto, tiene sentido para mí publicar en LinkedIn porque me especializo en marketing de contenidos, pero todos los emprendedores y fundadores pueden beneficiarse y construir sus propias comunidades.

Anastacia Yefimenko, compañera de clase y cliente, es la fundadora de una línea de productos de cuidado del hogar sostenible, Elcove, que apoya los esfuerzos de sostenibilidad de los hoteles. En la primavera, lanzó una campaña de crowdfunding en Indiegogo y pudo recaudar algunos de los fondos directamente de su red de LinkedIn (incluso de personas a las que no conocía) porque habían seguido su trayectoria construyendo el negocio y querían apoyarla.

Publicamos historias de sus primeros años como emprendedora, logros significativos como artículos en prensa o victorias en concursos de pitches, y varios posts de liderazgo intelectual relacionados con el problema que está abordando, los cuales no solo incrementaron su credibilidad, sino que también facilitaron la construcción de relaciones con diversas personas.

Compraron sus productos simplemente porque ella compartió consistentemente su historia e inspiró y motivó a personas que querían apoyar su misión.

Grupos de Facebook

Por otro lado, si tienes una marca B2C, es posible que tu perfil personal en LinkedIn no te ayude tanto, pero los grupos locales de Facebook pueden impulsar tus ingresos en minutos. Muchas ciudades tienen grupos de Facebook compuestos por residentes locales para hablar sobre los acontecimientos en la ciudad, noticias y más. Las comunidades en línea existentes son excelentes lugares para compartir tu historia.

Un ejemplo es crear una publicación agradeciendo a la comunidad por su apoyo para hacer crecer tu negocio, pero no anuncies directamente tus servicios.

Trabajamos con una empresa de eliminación de basura en Virginia y escribimos sobre el primer aniversario oficial de los dos fundadores universitarios que comenzaron su negocio. Compartimos la publicación en más de 30 grupos locales de Facebook desde la página personal del fundador y generamos miles de reacciones, comentarios y shares.

Una sola de las publicaciones, en un grupo de 1,124 miembros, recibió más de 714 reacciones. Lo más importante es que esto se tradujo directamente en trabajos de eliminación de basura para los muchachos. Tres semanas después de publicar en grupos locales, lograron llenar su agenda, algo difícil de hacer en un mercado tan saturado.

Lo mejor es que no hay publicidad. No pedimos que los contraten o los recomienden; simplemente dimos las gracias y la gente los contrató por decisión propia. Publicar contenido atractivo y útil sobre tu empresa en los grupos de Facebook funciona bien, porque no estás publicitando, ni siquiera pidiendo referencias. Estás colaborando en la comunidad (incluso con un simple agradecimiento) y estableciendo una relación.

Boletines de correo electrónico

Boletín informativo

Los boletines pueden ser una excelente manera de mantener a tu red de negocios informada sobre lo que está sucediendo en tu empresa y lograr que las personas se involucren en el crecimiento de tu negocio.

Puedes compartir hitos y adelantos, pedir retroalimentación o consejo, o simplemente mantener a las personas informadas sobre la actualización tu estrategia de marketing. Esto hace que las personas que reciben el boletín sientan que tienen un interés en tu negocio, e impulsa a muchas personas a querer ayudarte a hacerlo crecer.

Hemos visto resultados exitosos de boletines con una variedad de contenidos, incluyendo:

Bienvenida entusiasta a un minorista para una marca B2C.

Programación de reuniones con posibles inversores para una compañía tecnológica local.

Retroalimentación de clientes sobre nuevas alternativas de empaques.

Referencias de clientes actuales.

Estos boletines pueden promover la transparencia y a menudo establecen conexiones personales con tu empresa, convirtiéndose frecuentemente en una herramienta eficaz para aprovechar el efecto de red.

Relaciones públicas

Campañas de comunicados de prensa

¿Qué es mejor que un medio de comunicación escribiendo sobre ti y la historia de tu empresa? Aumenta tu credibilidad de manera instantánea, te pone frente a nuevos clientes potenciales y ayuda con la optimización de motores de búsqueda (SEO) de tu sitio web.

Por ejemplo, lanzamos una campaña de prensa para Maxie's Delicatessen en Stoughton, Massachusetts (que ya cerró porque el dueño quería retirarse), y atrajo a miles de nuevos clientes al restaurante. Steve Robbins y Joyce Ann Silva dirigieron Maxie's Deli durante más de 30 años, manteniendo vivas las antiguas tradiciones judías a través de sus recetas. Compartimos esta historia con algunos reporteros locales, y Maxie's Deli pronto apareció en The Boston Globe. A eso le siguieron artículos en otros 20 medios de comunicación, incluyendo sitios de noticias locales e incluso nacionales.

Tan pronto como estos artículos se publicaron, el negocio se disparó, trayendo miles de clientes y aumentando las ventas en cuestión de días. Numerosos clientes primerizos volvieron por una segunda, tercera e incluso quinta vez para disfrutar de una comida en Maxie's.

Una campaña de relaciones públicas puede cambiar la naturaleza de tu negocio, y puedes comenzar simplemente enviando un correo electrónico a un reportero local que escriba sobre empresas o industrias similares a la tuya.

Crear una comunidad de fanáticos alrededor de tu marca es vital para la longevidad de tu empresa. Y no tiene que ser complicado o difícil. Las startups pueden lograr un impacto notable con iniciativas de marketing simples a través de redes sociales, boletines y medios.

Si puedes crear un grupo de clientes leales apasionados por tu marca y que sientan una conexión con ella, siempre tendrás personas motivadas para ayudarte a crecer.