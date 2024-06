A estas alturas, todo el mundo sabe que la optimización de motores de búsqueda (SEO) es importante. Si tu contenido no está optimizado, entonces tu sitio web no será encontrado — lo que pone en riesgo tu negocio.

Pero muchos de nosotros también somos muy conscientes de lo que no sabemos. El SEO es una industria complicada llena de tácticas siempre cambiantes, e incluso los expertos a veces no están de acuerdo sobre qué es lo mejor. Así es que preguntamos: ¿Qué saben los expertos en SEO que nosotros no sabemos? Reunimos sus sugerencias y las comentamos con el autor superventas de The New York Times y especialista en SEO, Neil Patel. Esto es lo que descubrimos.

1. Los resultados serán variables

Con frecuencia las empresas contratan servicios de consultoría SEO por un año y esperan un retorno de la inversión similar al de una campaña publicitaria, dice Pavel Buev, especialista en SEO de SoftSwiss. "Pero puedo decir con confianza que nadie puede garantizar el éxito exacto en la promoción de un sitio web", dice. "Cada actualización de Google puede cambiar completamente la situación de un sitio".

Patel está de acuerdo: "Las previsiones son, en el mejor de los casos, suposiciones fundamentadas", dice, y deberías estar preparado para ajustarlas sobre la marcha. "Por ejemplo, si ciertas palabras clave no funcionan bien a corto plazo, puedes equilibrarlo utilizando publicidad pagada". Pero invertir en SEO sí da resultados a largo plazo, dice.

Relacionado: Esta es la combinación de SEO que necesitas para vencer al algoritmo de Google

2. Los atajos de SEO (en su mayoría) se han terminado

Muchas agencias solían vender tácticas de SEO black hat, es decir, estrategias de marketing al estilo hacker pensadas para manipular las clasificaciones de Google, como el spam de backlinks y las reseñas falsas. A su vez, los motores de búsqueda como Google se volvieron hábiles para detectar a los malos actores y, si te atrapan haciendo esas cosas, destruirán tu tráfico, dice Lauren Galvez, experta en SEO para pequeñas empresas.

Patel está de acuerdo: "Las tácticas de black hat son en realidad menos comunes de lo que solían ser, porque las empresas aprendieron por las malas que la mayoría de las veces no funcionan". A la hora de elegir una agencia con la que trabajar, dice, "busca empresas con premios, presencia global y un sólido portafolio de casos de estudio de clientes actuales y pasados."

3. Los consejos online son dudosos

Facebook está lleno de grupos centrados en el SEO, donde la gente intercambia consejos sobre lo que funciona y lo que no. ¿Deberías consultarlos? Andriy Shum, director de SEO de SeoProfy, dice que no. "Estos hilos se convierten en cámaras de resonancia de atajos y trucos que rara vez se alinean con prácticas de SEO sostenibles y efectivas".

Patel es más indulgente. "Hay tantos grupos de Facebook sobre SEO que es injusto descartarlos a todos", dice. Si te unes a alguno, sugiere elegir aquellos con comunidades muy activas, porque la gente denunciará los malos consejos cuando los vea. "Y recuerda, que algo funcione para un sitio web no significa que funcione para otro".

Relacionado: Despídete de estos 9 conceptos erróneos de SEO en 2024

4. La accesibilidad del sitio web realmente funciona

Cuando la gente piensa en SEO, suele pensar en optimizar el contenido. Pero según Dylan Cleppe, CEO de OneStop Northwest, también deberías pensar en la accesibilidad. "Esto significa hacer que los sitios web sean accesibles para personas con discapacidades como las visuales o auditivas", dice. "Por ejemplo, proporcionar alternativas de texto para el contenido no textual, hacer que la navegación sea posible mediante comandos solo con el teclado y garantizar que se pueda acceder completamente a los sitios web mediante software de lectura de pantalla".

Patel está de acuerdo. Google prioriza los sitios web que ofrecen mejores experiencias de usuario, de las cuales la accesibilidad es una parte, dice. Y ofrece

Patel está de acuerdo. Google prioriza los sitios web que ofrecen mejores experiencias de usuario, y la accesibilidad es una parte de ello, dice. Él mismo ofrece un pequeño caso de estudio: "Después de que introdujimos una opción de 'alto contraste' en el pie de página de mi sitio web, notamos un ligero aumento en el tráfico orgánico general".

5. La IA no es un atajo

Muchos sitios web están publicando contenido escrito por IA, pensando que los ayudará a mejorar en los resultados de búsqueda. Patel dice que no. "El contenido de IA es solo información regurgitada, y los motores de búsqueda quieren cosas nuevas y frescas", dice. "De hecho, hemos visto que, si simplemente te dedicas a crear toneladas de contenido mediocre a través de la IA, eso perjudica el tráfico general de tu sitio"

En definitiva, dice, el SEO no se trata de trucos o magia digital. Se trata solo de crear una excelente experiencia de usuario, y eso es relativamente intuitivo. "Si tu plan prioriza al usuario, estarás bien a largo plazo".