¿Quieres tener fanáticos de tu marca como los de Tesla y Starbucks? Haz estas 6 cosas

Los propietarios de Tesla pueden dar numerosas razones por las que creen que su vehículo es superior a otros, muchos usuarios clavados de Apple jamás cambiarían a un dispositivo Android ... y es probable que nunca veas a un fan de Starbucks saltándose su Espresso Macchiato o su Vainilla Latte Venti por las mañanas.

We Are | Getty Images

El compromiso que tienen los clientes con estas marcas puede parecer exagerado para algunos, pero todos los emprendedores deberían aprender a atraer y a desarrollar fanáticos entusiastas de sus marcas. Estos clientes leales no solo generan ingresos recurrentes, sino también un ruido positivo en torno a los productos y servicios que influyen en los hábitos de compra de otros consumidores.

¿Por qué los fanáticos de las marcas son indispensables para el éxito?

Todos queremos que los clientes digan cosas buenas sobre nuestra empresa, marca, productos y servicios, pero la mayoría de los propietarios de negocios no entienden el impacto que esto tiene en el resultado final. La promoción de boca en boca representa aproximadamente $6 billones de dólares del gasto mundial y el 13% de todas las ventas. Mientras tanto, la mayoría de los expertos en marketing (64%) están de acuerdo en que la promoción de boca en boca es la forma más efectiva (y económica) de marketing, especialmente cuando los clientes se convierten en embajadores de la marca al compartir experiencias y alentar a sus amigos y familiares a comprar o contratar.

El clima económico actual está ejerciendo una presión adicional, con una alta inflación y una posible recesión en el horizonte, los consumidores están siendo más cautelosos sobre dónde y en qué gastan. Es menos probable que reduzcan el gasto en productos y servicios que los apasionan, y también pueden ayudar a crecer nuevos negocios, lo que significa una menor dependencia del marketing y la publicidad.

¿Cómo atraer a este tipo de clientes?

1. Crea un producto o experiencia única

Los productos aburridos y/o redundantes tienen menos probabilidades de recibir elogios, incluso de clientes leales, por lo que el primer paso es ofrecer algo que te destaque de la competencia. ¡Dale a la gente una razón para amarte! Y si tu producto es similar a otros, considera opciones que mejoren su experiencia como invertir en un excelente empaque u ofrecer garantías extendidas.

2. Conecta con un público específico

Identificar un nicho de mercado es indispensable, las personas se sienten naturalmente atraídas hacia una marca que se alinea con sus intereses. Las comunidades de nicho a menudo son muy unidas, es probable que sus miembros conozcan a muchas personas similares a las que les encantará lo que tienes que ofrecer.

3. Crea historias positivas en tus redes sociales

Según The Global State of Digital de We Are Social de octubre de 2022, los usuarios de redes sociales en el mundo crecieron en 190 millones de usuarios con respecto al año anterior, a un total de 4,740 millones. Desafortunadamente, muchas empresas utilizan estas plataformas como oportunidad para bombardear a los consumidores con mensajes de marketing insípidos. En lugar de esto, has un esfuerzo para aprovechar el alcance y construir historias auténticas y agradables sobre tu empresa, valores y productos. Esto hará mucho más probable que los fanáticos compartan tus mensajes.

4. Recompensa la lealtad

El objetivo es hacer que tus clientes más leales se sientan valorados e importantes, lo que se puede lograr con algo tan simple como acceso exclusivo a nuevos productos, contenido único, ofertas y descuentos especiales. Considera también programas de recompensas para fomentar aún más la interacción y sus compras.

5. Supera las expectativas

Hoy en día, entregar exactamente lo prometido es una expectativa general, por lo que adoptar este enfoque no nos generará a los fanáticos de marca que buscamos. Sin embargo, las marcas que van más allá alientan a las personas a compartir experiencias con otros. Lograr esto no tiene por qué ser un esfuerzo titánico, pasos básicos como asegurarte de que los productos se reciban antes de la fecha de entrega prometida pueden hacer una gran diferencia.

6. Escucha

Los clientes a menudo están dispuestos a decirte mucho sobre lo que necesitas para convertirlos en fanáticos entusiastas, así que asegúrate de recopilar y escuchar sus comentarios, sugerencias y opiniones. Esto te puede proporcionar información útil sobre tus puntos débiles y ayudarte a mejorar tanto un producto como su experiencia; hay muchas formas de lograrlo como las encuestas a los clientes, los detalles de devolución del producto y los alcances en las redes sociales.