"La cultura de las propinas está enloqueciendo ": los clientes de Starbucks están furiosos por el nuevo sistema de propinas de la empresa

La temporada navideña está en pleno apogeo y en esta época del año las personas suelen tener un espíritu poco más generoso.

Bloomberg | Getty Images

Sin embargo, sentirse obligado a tener que dar una propina es una forma de hacer que cualquier cliente se enfade y eso es lo que el nuevo sistema de propinas de Starbucks parece estar logrando.

El nuevo sistema de la cadena de café solicita a los usuarios que pagan con tarjeta que dejen una propina por un monto de $1, $2 o $5 dólares, o una cantidad personalizada. Si no quieren dejar propina, los clientes tienen que presionar el botón "Sin propina", lo que hace que la transacción sea incómoda, según los baristas, y se sienta "grosera" según los clientes.

Algunos de los fieles seguidores de Starbucks acudieron a las redes sociales para hablar sobre sus problemas con el recién integrado sistema.

I'm really not trying to be rude bc I know customer service jobs are hard work but now they want tips at the drive-thru at my Starbucks when you pay with a card… you're literally just handing it to me… — Kel L.(@doll_kelkel) November 19, 2022

"Realmente no estoy tratando de ser grosero porque sé que los trabajos de servicio al cliente son un trabajo duro, pero ahora quieren propinas en el drive-thru en mi Starbucks cuando pagas con una tarjeta ... literalmente me lo estás entregando..."

Tip culture is getting insane smh Starbucks got 7 dollar coffees and Is one of the wealthiest companies in the world. Pay your damn employees and stop trying to push the cost on your customers — kirstën (@kdrizzle___) November 26, 2022

La cultura de la propina está enloqueciendo smh Starbucks tiene cafés de $7 dólares y es una de las compañías más ricas del mundo. Paga a sts malditos empleados y deja de tratar de imponer el costo a sus clientes."

What's up with Starbucks asking for a tip at the damn DRIVE THRU? — Quentasia (@Qventasia) December 2, 2022

"¿Qué pasa con Starbucks pidiendo una propina en el maldito DRIVE THRU?"

why tf Starbucks just ask for a tip on the pin pad ????? — notorious tig (@_treagan) November 28, 2022

"¿¿¿¿¿por qué #$%! me está pidiendo Starbucks propina en el pinpad?????"

starbucks stresses me out every time they ask me to tip — (@toxictajin) December 3, 2022

"starbuck me estresa cada vez que me piden propina"

Los baristas tampoco parecen amar al nuevo sistema, como este empleado de Starbucks que compartió su opinión en un video en TikTok que ha sido visto casi 316,000 veces.

"Es tan vergonzoso cuando los clientes tdicen 'no está pasando!!!!', bae ahora hay un paso extra", subtituló una barista en su clip y llamó al nuevo sistema uno de los peores "desastres que le hayan sucedido a la humanidad".

La expansión de las propinas digitales es parte del "plan de reinvención" general de la compañía, que tiene como objetivo aumentar los ingresos, así como las huellas digitales y físicas en el transcurso de los tres próximos años.

"A medida que ejecutamos nuestro plan de reinvención, nos basamos en nuestra historia de 51 años de innovación líder en el mercado para posicionar nuestro negocio y nuestra marca para el próximo capítulo de crecimiento", dijo el CEO de Starbucks, Howard Schultz, en un comunicado de la compañía a principios de este año. "Guiados directamente por nuestros socios, ya hemos comenzado a tomar medidas en una inspiradora ruta para construir el futuro de Starbucks, todo mientras nos mantenemos fieles a nuestra misión de elevar a las comunidades a través de un amor compartido por el café y ampliar aún más nuestro liderazgo e innovación en el mundo del café".

El lunes por la tarde el valor de las acciones de Starbucks bajó apenas un 9%.