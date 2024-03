Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

A pesar de la legislación pendiente en los Estados Unidos, TikTok sigue al alza, al menos por ahora. Lo que primero surgió como una plataforma de entretenimiento en 2016 ha crecido hasta convertirse en un gigante de las redes sociales en los últimos años. Hoy en día, hay más de 1,500 millones de usuarios en TikTok, y desde la pandemia de COVID-19 ha sido una de las aplicaciones de redes sociales más descargadas del mundo. Aunque no ha superado a Facebook (3,000 millones) e Instagram (2,000 millones) en términos de usuarios activos totales, TikTok está dominando la atención de las personas mejor que cualquier otra plataforma. El año pasado los adultos pasaron un promedio de 54 minutos al día en TikTok, y su popularidad solo está creciendo tanto entre individuos como empresas.

Otras plataformas de redes sociales han tomado nota. Probablemente hayas notado que tus feeds de Instagram y Facebook se han centrado en videos cortos y contenido viral de usuarios que no forman parte de tu red. Instagram Reels, YouTube Shorts, Snapchat Spotlights y otras son iteraciones de la revolución de videos breves que comenzó con TikTok.

Las audiencias están interactuando en TikTok, lo que significa que podría haber una gran oportunidad para tu negocio. Si un adolescente con un smartphone puede hacerlo, probablemente tu equipo de marketing también pueda, solo es cosa de entender el terreno y replicar lo que funciona.

Si estás pensando en lanzar una cuenta de TikTok para tu negocio, o ampliar la que ya tienes, aquí tienes las doce reglas que deberías seguir para aprovechar el potencial de la plataforma para aumentar tu audiencia, promocionar tus productos y volverte viral.

12 reglas para el éxito en TikTok

Las mejores prácticas para el marketing de contenido en TikTok

Regla #1: Sé auténtico

Los usuarios de TikTok prefieren el contenido de personas reales, por lo que no es necesario tener una calidad de producción estelar o actores profesionales. De hecho, muchos usuarios de TikTok se desaniman con el contenido demasiado promocional y profesional, en cambio valoran los videos que parecen genuinos y espontáneos.

Así que, toma algunos riesgos y diviértete. No tengas miedo de aprovechar los temas de tendencia e ideas lúdicas, y evita hacer videos que parezcan diseñados para la sala de juntas.

Regla #2: Sigue las tendencias

El éxito en TikTok depende de conocer lo que está de moda en este momento. Ya sea el efecto de sonido "Oh, no" o recrear avances de películas de Wes Anderson, necesitas saber qué está impulsando el engagement. Una forma fácil de hacerlo es pasar tiempo en la plataforma y replicar los temas más virales del día.

También puedes invertir en software de escucha social como Awario, BuzzSumo o Meltwater, que pueden rastrear tus menciones y analizar las publicaciones más populares en la plataforma. Las tendencias de TikTok tienen un ciclo de vida de aproximadamente una semana, si tienes suerte. Las herramientas de escucha social pueden señalar qué tendencias están burbujeando debajo de la superficie para que estés listo para participar cuando sea el momento indicado.

Regla #3: Evita hacer contenido orgánico que se sienta como un anuncio

Si alguien viniera a tu fiesta de cumpleaños y empezara a repartir sus tarjetas de negocios, probablemente te sentirías desconcertado por ello, e incluso molesto. Lo mismo aplica en TikTok. La mayor parte de tu contenido debe ser ligero, con el objetivo de construir una audiencia y agregar valor a su día. La mayoría de los usuarios no están navegando en TikTok para encontrar un negocio promocionando sus productos, así que sería un error generar contenido puramente promocional. Piensa en tu trabajo como narrador: tu objetivo es entretener a las personas y hacer que vuelvan por más. Cuenta tu historia, no la vendas.

TikTok en tu estrategia de contenido

Regla #4: Trabaja con creadores, no con influencers

Contrario a la creencia popular, no tienes que obligar a tus empleados a bailar al ritmo de la última canción de moda para volverte viral. Si no tienes la habilidad creativa o el ancho de banda para producir contenido en TikTok, encuentra a alguien que sí lo tenga. No hay escasez de creadores que buscan asociarse con marcas. Pero hay una gran diferencia entre creadores e influencers. Un creador de contenido puede darle a tu marca una historia y proporcionar cierta dirección (y el muy necesario humor) hacia ideas de video originales y relevantes. Es más probable que un influencer simplemente promocione tu producto frente a la cámara, y los usuarios notarán la falta de autenticidad.

Regla #5: Siempre usa subtítulos

Te encuentras con un video interesante y quieres saber qué se está diciendo, pero tu teléfono está en silencio y tus auriculares están fuera de tu alcance. Así que, simplemente lo omites. ¿Con qué frecuencia ocurre esto? Mucho. Facebook encontró que más del 85% de sus usuarios ven videos con el sonido desactivado. Los usuarios de TikTok también prefieren los subtítulos, razón por la cual la plataforma anima a los creadores de contenido a agregarlos, un cambio que puede aumentar las impresiones en un 55%.

Crecimiento empresarial en TikTok

Regla #6: Usa TikTok como una prueba de ajuste de producto-mercado

El ajuste de producto-mercado (en otras palabras, que los clientes compren, usen o cuenten a otros sobre los productos o servicios de la empresa en números lo suficientemente grandes como para promover la rentabilidad y el crecimiento) es una de las cosas más importantes que una empresa puede lograr, y TikTok puede ser una herramienta valiosa para llegar allí. TikTok es una plataforma para comunidades de nicho (o "lados" de TikTok) que se reúnen en torno a valores y necesidades específicas. El algoritmo de la plataforma adapta el contenido a las comunidades adecuadas en función del valor que proporciona el contenido. Del lado pagado, TikTok permite una variedad de opciones de segmentación, desde demografía hasta intereses de nicho, hashtags y perfiles de creadores que sigue la audiencia objetivo. Puedes poner tu contenido frente a tu audiencia "ideal" hipotetizada y ver cómo responden a tu producto. ¿Realmente estás resolviendo una necesidad apremiante para tu audiencia objetivo? Deja que tu audiencia en TikTok responda esa pregunta.

Regla #7: Crea contenido que agregue valor

Construir autoridad en cualquier mercado puede ser desafiante. TikTok ayuda a las marcas a obtener visibilidad por agregar constantemente valor y construir confianza con los consumidores. Por ejemplo, tal vez uses TikTok para educar a los usuarios sobre un tema o sector específico relevante para tu negocio, o tal vez lleves a los usuarios en tu viaje de crecimiento, compartiendo historias, pasiones del fundador o cómo planeas evolucionar. También puedes generar confianza yendo detrás de escena y ofreciendo a los usuarios una ventana a la cultura de tu oficina o cómo se hace tu producto. Solo recuerda, el contenido nunca debe ser demasiado promocional.

Regla #8: Recopila comentarios de los usuarios para informar a tu negocio

TikTok puede ser una herramienta poderosa para crear un bucle de retroalimentación entre tu negocio y sus clientes. La sección de comentarios de video puede resaltar ideas valiosas que pueden guiar las decisiones de tu equipo, desde la planificación de la hoja de ruta hasta el mensaje del producto. ¿Hay algo que confunda a los usuarios? ¿Alguna barrera que les impida convertir? ¿Sus comentarios arrojan luz sobre formas en que tu producto podría evolucionar? Al escuchar a tu audiencia, y comprometerte con ella, puedes construir en última instancia un mejor producto y un negocio más fuerte.

Regla #9: Crea contenido que puedas utilizar en otros canales

Más allá de TikTok, muchas otras plataformas de redes sociales han adoptado el formato de video corto. Los activos que creas para TikTok pueden servir como puntos de partida sólidos en múltiples canales, incluidos Facebook, Instagram Reels, YouTube Shorts y otras plataformas. Esto te permitirá hacer crecer audiencias en múltiples plataformas sin tener que crear contenido original para cada una. Al reutilizar activos de video sólidos, puedes llegar a una audiencia más amplia y ahorrar a tu equipo algo de tiempo y recursos.

Maximizando el ROI en TikTok

Regla #10: Considera la calidad y cantidad de la audiencia

Cuando construyes tu marca a través de las redes sociales, es natural sentirse atraído por las plataformas con más usuarios. Sin embargo, solo porque una plataforma tenga muchos usuarios no significa que sea adecuada para ti. La calidad de la audiencia es tan importante como la cantidad. Por ejemplo, casi el 45% de los usuarios de TikTok tienen 25 años o menos, y el 75% de todos los usuarios tienen menos de 35 años. Si tu negocio está tratando de encontrar una manera de llegar a la Generación Z o a los millennials más jóvenes, estar activo en TikTok es una inversión valiosa. Por el contrario, si tu audiencia principal tiene más de 50 años, probablemente sea mejor que enfoques tus esfuerzos en una plataforma más adecuada para ese grupo demográfico.

Regla #11: Presta atención a #TikTokMadeMeBuyIt

Según un estudio reciente realizado por TikTok, la plataforma presumió de tener el mayor porcentaje de compradores sociales frecuentes en cualquier plataforma de redes sociales. Se estima que el 20.6% de los usuarios de TikTok informaron que compran cosas en TikTok "todo el tiempo", y el 67% dijo que "se siente inspirado para comprar" cuando usa la plataforma. El creciente hashtag #TikTokMadeMeBuyIt no implora a los clientes que hagan compras. En cambio, muestra nuevos productos populares, y está funcionando. Si tu objetivo es impulsar las compras, crea contenido que muestre cómo funciona tu producto y presente a personas usándolo sin que parezca una presentación de ventas.

Regla #12: Si necesitas publicidad, hazlo de la manera correcta

Si bien tus TikToks orgánicos no deben sentirse promocionales, eso no significa que no puedas gastar dinero en publicidad en la plataforma; solo necesitas asegurarte de separarlo de tus publicaciones orgánicas. Al igual que cualquier otra plataforma, TikTok tiene un brazo comercial,, que permite a las marcas ejecutar anuncios. Aquí es donde puedes correr una campaña publicitaria de una manera no ofensiva. Incluso hay programas de incentivos que darán crédito a tu empresa para lanzar campañas y utilizar gastos publicitarios gratuitos. Sin embargo, no deberías simplemente ejecutar anuncios en TikTok e ignorar el lado de contenido orgánico de la plataforma; ese es el núcleo de la aplicación y lo que los usuarios vienen a ver.