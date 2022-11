A dos días del arranque del Mundial, Qatar prohíbe la venta de cerveza en las inmediaciones de los estadios

¡La cuenta regresiva ha comenzado! Tras una larguísima espera un nuevo Mundial de futbol está por comenzar. El último se disputó en Rusia, en 2018, en un mundo que hoy parece distante y ajeno: antes de la pandemia y durante el verano.

El Mundial de Qatar 2022 se jugará a finales de otoño y en un país sin gran tradición futbolística. A menos de 48 horas de que se dé el silbatazo inicial (el partido inaugural lo disputarán Ecuador y Qatar el domingo 20 de noviembre a las 10:00 de la mañana, horario del centro) las autoridades cataríes han impuesto una prohibición a la venta de alcohol en los estadios en los que se disputarán los partidos.

Originalmente el Comité Supremo de Entrega y Legado del país asiático había permitido la venta de bebidas alcohólicas en zonas designadas para ello y llamadas "fan zones", situadas fuera y dentro de los estadios.

La empresa holandesa Anheuser-Busch InBev NV pagó a la FIFA alrededor de $75 millones de dólares para poder vender la cerveza Budweiser de manera exclusiva en las zonas designadas. Ahora el mismo comité ha impuesto una prohibición a la venta de la bebida alcohólica dentro de los estadios.

Después de la decisión tomada por las autoridades cataríes la FIFA subió un mensaje a su cuenta de Twitter en el que explica la situación:

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums on behalf of FIFA and Host Country: pic.twitter.com/o4IEhboXks