EA Sports predice quién ganará el Mundial Qatar 2022 (¡será un equipo americano!)

Estamos (casi) en la cuenta regresiva para que inicie el Mundial de futbol Qatar 2022. En tan solo once días, el domingo 20 de noviembre a las 10:00 de la mañana (horario central) la selección de Qatar se enfrentará a las selección de Ecuador en el partido inaugural en el estadio Al Khor.

Como suele suceder con este tipo de eventos deportivos, las predicciones abundan y en este caso es la empresa de videojuegos, EA Sports, la que ha mirado dentro de la bola de cristal para determinar qué equipo saldrá victorioso de la contienda y levantará la copa en la gran final a jugarse el 18 de diciembre a las 9:00 de la mañana (horario central) en el estadio Lusail.

La predicción de EA Sports se hace a partir de una simulación realizada con la data contenida en el juego EA SPORTS FIFA 23 y en el ranking oficial de la FIFA.

Después de simular todos los juegos de la contienda, el sistema determinó que la gran final del Mundial la jugarán Argentina y Brasil, y que el ganador del torneo será Argentina con un marcador de 1 – 0.

El tercer puesto lo ocupará Francia y el cuarto, Portugal.

Selecciones importantes que suelen figurar entre las favoritas, como Inglaterra, Alemania y España, se quedarán en el camino, aunque pasarán a la fase de grupos.

Según EA Sports los únicos equipos americanos que figurarán en la fase de grupos serán Argentina y Brasil, pues México, Ecuador, Estados Unidos, Uruguay y Costa Rica quedarán eliminados en la primera etapa.

EA Sports lleva haciendo esta simulación desde el mundial de Sudáfrica (2010) y su predicción siempre ha sido acertada.

?? 2010

?? 2014

?? 2018

?? 2022



EA SPORTS has got it right since 2010 See how the FIFA World Cup played out in the #FIFA23 simulation and have your say https://t.co/rQ24tEwrTg pic.twitter.com/EuiyhQnPQI