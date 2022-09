Amazon lanza "Inspire" y se une a la fiebre de los videos verticales cortos

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Los videos cortos en formato vertical popularizados por TikTok, están por todos lados. No solo son las redes sociales tradicionales queriendo emular el éxito de esa plataforma e incentivando al usuario a generar más contenido en video en formato vertical, sino que también empresas de otros rubros que no compiten frontalmente con la red social china.

Según un informe de The Wall Street Journal, Amazon ha comenzado a probar una nueva funcionalidad en su aplicación que muestra (seguro ya lo adivinaste) videos en formato vertical para promocionar los productos que vende. El texto del diario digital indica que la nueva funcionalidad permitirá mostrar a los usuarios fotos y videos en formato vertical de manera consecutiva en los que, además de dar like y share, se podrá realizar la compra. Esta nueva función llevará el nombre de Inspire y los usuarios podrán acceder a ella por medio de un nuevo botón en la aplicación. Por ahora el desarrollo se encuentra todavía en versión de prueba y Amazon no ha dado a conocer una fecha de lanzamiento.

La obsesión con el video vertical corto

Primero fue TikTok con su envolvente formato de video vertical, después YouTube la imitó con YouTube Shorts, le siguieron Instagram y Facebook con sus Reels y Netflix con pequeños clips en su app. Ahora Amazon se une a la tendencia con Inspire. Todo indica que el video vertical corto llegó para quedarse.

Según un reporte de la empresa productora, Yans , elgenerado por los videos verticales es cuatro veces mayor que en los videos en formato 1:1 (cuadrados) en Facebook. El formato obedece a la adopción de navegar en internet usando dispositivos móviles; según Backlinko más del 99% de la actividad en redes viene hoy de un smartphone y los videos en ese formato lucen espectaculares en las pantallas y corresponden a la posición de los dispositivos ante nuestros ojos. Por si fuera poco, el porcentaje de reproducción de un video es mayor en videos en formato vertical que en formato horizontal.