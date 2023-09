En un anuncio realizado el miércoles, OpenAI, startup respaldada por Microsoft, reveló que ChatGPT ahora tiene la capacidad de navegar por Internet para proporcionar a los usuarios información actualizada.

Esta actualización marca un paso muy importante de la compañía, ya que la navegación ya no está limitada a los datos anteriores a septiembre de 2021, lo que permite a los usuarios acceder a la información más reciente y relevante.

La compañía compartió la noticia a través de un comunicado en su cuenta de X, indicando que la función de navegación está disponible para los usuarios de las versiones Plus y Enterprise. Además, prometieron que pronto se extenderá a todos los usuarios.

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB