Un video difundido a través de la red X (anteriormente Twitter) muestra a un joven Elon Musk burlándose de la marca china BYD. Una década más tarde, esa misma compañía superó a Tesla en el mercado de los vehículos eléctricos, mientras tanto Musk pide restricciones para luchar con la competencia: ¿Karma?

En el 2011, Tesla se encontraba en una etapa de crecimiento, con los modelos Roadster y el Model S siendo presentados como prototipos, Elon Musk se dio a la tarea de realizar una gira para mostrar lo que podría hacer su compañía.

Durante una entrevista, la periodista aprovechó para lanzar una pregunta sobre los vehículos de BYD, que serían la competencia directa de Tesla en ese momento, lo que provocó una risa despectiva de Elon, seguida de críticas hacia la compañía china, considerándola poco atractiva y con tecnología débil.

Pero lo mejor viene después: BYD se convirtió en una de las empresas más importantes del sector de los vehículos eléctricos, mejorando considerablemente sus productos y expandiendo su alcance global, incluso incursionando en el mercado europeo con éxito.

Durante el 2021, BYD apenas había comercializado 39,000 vehículos eléctricos, en comparación con los casi 185,000 de Tesla. Pero, al llegar al tercer trimestre de 2023, BYD alcanzó la cifra de 431,000 y Tesla 435,000. La diferencia apenas era de 4,000 unidades.

En total, las cifras revelan que BYD había vendido 1.57 millones de vehículos eléctricos, frente a los 1.8 millones de Tesla. Aunque Tesla mantiene una ventaja estrecha, la competencia se intensifica, y las proyecciones para 2024 sugieren un acercamiento aún mayor.

2011: Elon Musk couldn't stop laughing when the interviewer asked if BYD is a competitor.



Q4 2023: BYD surpassed Tesla as the world's #1 EV maker (in unit sales).



And now Elon wants tariffs to protect the US market from the Chinese cars that he once laughed at. pic.twitter.com/MYuUlO0rKC