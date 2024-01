Las 3 preguntas que todo emprendedor necesita poder responder

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

"Encuentra un cofundador."

"Enfócate en la productividad y los resultados."

"Busca inversores."

Cuando fundé mi startup de creación de formularios hace más de 16 años, recibí los consejos anteriores de otros emprendedores más veces de las que puedo contar. Había una gama tan amplia de opciones y direcciones para elegir que resultó desconcertante, por decir lo menos.

Desde el principio me sentí nervioso de elegir un camino equivocado. Para los fundadores novatos, hay una serie de decisiones que tomar, así como barreras que enfrentar.

Pero para tomar las mejores decisiones, tanto los emprendedores jóvenes como los experimentados deberían seguir el consejo de expertos como Amar Bhidé, colaborador de Harvard Business Review, quien recomienda lo siguiente: "Los emprendedores deben preguntarse continuamente en qué negocio quieren estar y qué capacidades les gustaría desarrollar".

Tres preguntas que los emprendedores deberían responder

Estas pueden parecer preguntas simples, pero en realidad son muy complejas y deben ser analizadas con una buena dosis de escrutinio y autoconciencia. A continuación, te presento tres estrategias específicas para profundizar y encontrar lo que mejor funciona para tu empresa.

1. ¿Cómo puedes establecer metas significativas?

Según Bhidé, antes de establecer metas para tu negocio, debes ser claro acerca de tus objetivos personales y revisarlos periódicamente para ver si han cambiado o evolucionado. "Muchos emprendedores dicen que lanzan sus negocios para lograr independencia y controlar su destino, pero esas metas son demasiado vagas".

Una de mis metas personales (y significativas) al comenzar fue saber que quería tener autonomía total sobre mi negocio. Esto significaba prescindir de inversores y autofinanciar mi empresa desde el principio. Esta meta en particular no ha cambiado incluso cuando la he revisado a lo largo de los años. Pero tuve que ser muy específico sobre cómo se veía esa autonomía e independencia para mí. No podía permanecer como un concepto vago; tuve que decidir explícitamente autofinanciarme y avanzar en esa dirección.

2. ¿Qué tipo de estilo de vida deseas?

Es fácil decir que quieres poder dirigir tu negocio desde una playa en Maui, pero no necesariamente es en lo que deberías estar pensando (aunque trabajar al lado del océano no está descartado).

Pero pensar en el tipo de estilo de vida que quieres como emprendedor tiene mucho más que ver con el equilibrio entre trabajo y vida personal, y el bienestar, que con el lugar donde trabajas.

Sin embargo, el punto es no comprar la idea de trabajar, las 24 horas del día, los siete días de la semana, y gastar toda tu energía intentando ser productivo mientras quemas y pierdes por completo tu pasión. Por ejemplo, puedes estar en la playa más hermosa y seguir "conectado" todo el tiempo: respondiendo correos electrónicos y haciendo reuniones por Zoom durante períodos de doce horas o más.

En Jotform, ha sido importante para mí fomentar una cultura que promueva un "punto medio". Esto significa incorporar holísticamente tanto nuestro bienestar mental como físico, un camino donde no tienes que elegir entre tu trabajo, tu hogar o tu vida social.

Cuando me pregunto qué estilo de vida quiero, estas son las respuestas: tener cenas libres de dispositivos con mi familia, disfrutar de fines de semana alejado de la computadora y saber que cuando cierro sesión al final del día, realmente me estoy dando suficiente tiempo para descansar y recargar energías.

Específicamente, fue esencial para mí establecer un estilo de vida que me diera la oportunidad de dar un paso atrás y no hacer absolutamente nada. Por ejemplo, mi familia y yo viajamos a mi ciudad natal en Turquía cada año para la cosecha de aceitunas. Allí, paso mi tiempo simplemente disfrutando del momento, sin las presiones de la rutina diaria. Esto me conecta con la Tierra y me calma, y es algo que prefiero hacer en lugar de estar pegado a una computadora, aunque me encuentre en las playas más hermosas.

¿Cuál es tu ventaja competitiva?

"Por más duro que trabajes no puedes convertir a un gatito en un león", escribe Bhidé.

No podría estar más de acuerdo.

He visto a muchos emprendedores caer en la trampa de querer crecer rápidamente y embarcarse en proyectos que no son rentables. O asumen tantos proyectos que sus ideas y finanzas se diluyen, en resumen: están intentando ser leones desde el principio.

En Jotform, desde el principio supe que quería que mi equipo se concentrara en una sola cosa: crear el mejor producto posible y, con esto, hacer más fácil la vida de las personas. Sabía que este enfoque quirúrgico nos daba una ventaja competitiva porque no nos desgastaríamos con múltiples proyectos. Tampoco estábamos buscando crecer rápido; lento y constante ha sido nuestro lema hasta el día de hoy, a pesar de tener actualmente millones de usuarios.

Al no pensar en hacer crecer a nuestra empresa rápidamente, puedo planificar el éxito a largo plazo.

Entonces, la pregunta para ti aquí es: ¿Qué te da una ventaja sobre tus competidores?

Creo firmemente en sobresalir en lo que haces antes de embarcarte en una nueva y emocionante aventura. También hay otras maneras de lograr una ventaja competitiva que parecen menos directas pero que son igualmente importantes como:

Crear una cultura que empodere a tus empleados.

Mantener ágiles tus procesos

Fomentar y facilitar la colaboración

Comprender de manera más profunda las situaciones para tener una mejor visión de las cosas.

En resumen

Como líderes, tenemos que evaluar continuamente nuestros roles para saber si estamos creciendo o quedándonos estancados. "Los fundadores que simplemente pasan más horas realizando las mismas tareas y tomando las mismas decisiones a medida que el negocio avanza terminan obstaculizando su crecimiento", escribe Bhidé, colaborador de HBR.

En lugar de ello, propone que nos preguntemos si hemos adquirido nuevas habilidades recientemente. "Si los fundadores no pueden identificar nuevas habilidades, probablemente estén estancados y sus roles no estén evolucionando".

He estado en el negocio de construcción de formularios durante casi dos décadas y no puedo decir que tenga todas las respuestas. Pero sé esto: Los emprendedores a los que más quiero emular son aquellos que hacen más que actuar por ego o impulso, son capaces de hacer una verdadera auto reflexión que les ayuda a promover continuamente el crecimiento.