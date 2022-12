DJ Khaled acaba de alquilar su armario de tenis deportivos por $11 dólares en Airbnb

DJ Khaled quiere ser él anfitrión de Airbnb.

Airbnb, Inc.

El martes, el artista ganador del Grammy subió a la plataforma dos estadías de una noche dentro de su armario de tenis deportivos en Miami para el mes de diciembre.

"Duerme en mi legendaria colección de tenis y experimenta el 305 a través de mis ojos (y zapatos)", escribió Khaled en la publicidad.

Según BET la estancia se agotó en minutos.

El "Reino de las Zapatillas", como lo llama Khaled, no es su armario de zapatos deportivos real, sino una réplica. Sin embargo, los invitados recibirán una "gran llave" del espacio que alberga la colección de DJ Khaled con más de 10,000 tenis, incluyendo sus Jordan 3 "Grateful" y sus Jordan 8 "Oregon PE".

Pero eso no es todo. Al llegar, los huéspedes recibirán una nota de bienvenida escrita a mano por Khaled y un par de sus tenis de nuevo diseño "We The Best Air Jordan 5s".

El Airbnb de Khaled no tiene televisión ni cocina, pero sí tiene acceso a un salón al aire libre donde según en artista puedes "relajarte y sumergirte en las vibraciones de Miami después de un chapuzón en la piscina".

Khaled también ofrece una cena en su restaurante The Licking – Miami Gardens y una sesión de compras privada en 305 Kicks, la tienda de tenis en Miami.

¿Por qué está rentando DJ Khaled su closet?

La medida es parte de un esfuerzo promocional para dar a conocer el nuevo álbum de DJ Khaled, "God Did", y revelar su nueva colaboración con la marca Jordan.

DJ Khaled se autoproclama un "sneakerhead" de nacimiento (es decir: un amante de los zapatos deportivos) y en un comunicado explicó: "Los tenis son parte esencial de la cultura hip hop, y coleccionarlos es un arte, al igual que crear música".

Pero el magnate de la música de 46 años, de origen palestino-estadounidense, no siempre ha vivido rodeado de zapatillas caras. Pasó sus primeros años trabajando como ayudante de mesero en Nueva Orleans y presentándose en clubes de Orlando por $100 dólares a la semana. Eventualmente, consiguió un programa de radio en la 99 Jamz de Miami y comenzó a producir su propia música.

Su fama se disparó cuando se unió a Snapchat en 2015, dando a sus fans información sobre su vida personal y ofreciendo lecciones sobre el éxito.

Luego grabó siete temas que se colocaron entre los diez primeros lugares en las listas de popularidad y colaboró con artistas como Jay Z, Beyonce, Drake, Lil Wayne y Rihanna, por nombrar solo algunos.

¿Su consejo para los que quieren emprender? "Cuida tu espalda. Pero lo más importante, cuando salgas de la ducha, sécate la espalda. Es un mundo frío ahí afuera".

A menos que te encuentres en su "Reino de las Zapatillas".