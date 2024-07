Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

La capital francesa se prepara para recibir alrededor de 10,000 atletas de más de 200 naciones, incluyendo los 87 deportistas colombianos clasificados que representarán al país en diversas disciplinas.

A pesar de que la organización ha estado trabajando contrarreloj para garantizar el éxito del evento, a lo largo de los meses preparativos ha tenido que enfrentar algunos desafíos que podrían empañar los Juegos Olímpicos de París 2024.

En los últimos meses se han presentado huelgas de sindicatos por falta de mantenimiento a la Torre Eiffel y rumores sobre cambios de sede de los eventos acuáticos, retos que afectarían la imagen de la organización.

La apuesta sostenible de París 2024 es sin duda la no construcción de megaobras que puedan quedarse en el olvido una vez finalicen los juegos. El Comité Organizador no quiso construir instalaciones que no se utilizarán más adelante y cuyo mantenimiento sería costoso, y la política francesa fue de organizar los Juegos Olímpicos de forma responsable y ambientalmente sostenible, sin desperdiciar dinero, como ha ocurrido tantas veces en ediciones anteriores.

Mientras París se prepara con un amplio despliegue de recursos, la decisión de aprovechar principalmente escenarios existentes requirió de una planificación completa a nivel de mantenimientos y adecuaciones.

Uno de los escenarios renovados es el Estadio de BMX. Parte del complejo del velódromo Saint-Quentin-en-Yvelines se renovó con gradas temporales y una cubierta completa donde los asistentes podrán disfrutar las acrobacias y la velocidad de esta modalidad ciclista que tendrá como protagonista a la colombiana Mariana Pajón, doble medallista de oro.

Para Christian Struve, CEO de la plataforma de mantenimiento industrial sostenible Fracttal, algunos de los aspectos pendientes a semanas de la inauguración de los Olímpicos de París 2024 incluyen prevención y gestión de riesgos que permita identificar y mitigar posibles riesgos de seguridad en las infraestructuras.

"El uso de la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, es clave para cumplir con los estándares olímpicos y las necesidades de las diferentes infraestructuras a nivel de mantenimiento. Con las herramientas actuales se pueden predecir muchas de las demandas de los equipos y maquinaria necesaria para el buen funcionamiento de la infraestructura".

A pocos días del evento, el COI todavía trabajaba de la mano de autoridades locales para asegurar que las infraestructuras para los Juegos Olímpicos de París 2024 cumplan con los estándares requeridos y sortear los desafíos.

Una Olimpiada inteligente

Por otro lado, pese a los esfuerzos algunas obras aún no se habían finalizado, lo que requirióde un trabajo contrarreloj para garantizar su entrega a tiempo.

Mientras que previo a la inauguración es necesario realizar las debidas pruebas exhaustivas de las instalaciones: es crucial que todas las infraestructuras sean examinadas, incluyendo los sistemas de seguridad, transporte, energía y tecnología, para garantizar su correcto funcionamiento.

Para esto último, suele pasar que si todo es manual, los registros en papel y en Excel no logran cumplir con los mantenimientos preventivos, no tienen buena trazabilidad y no tienen un control de los repuestos.

Sin embargo, actualmente las herramientas de software especializadas en mantenimiento inteligente incorporan funciones que permiten llevar mejor control de los mantenimientos, rastrear e incluso predecir las posibles incidencias, siendo esta una de las herramientas modernas que hacen posible una mejor gestión y adecuación de la infraestructura actual.