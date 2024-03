En enero de 2022, The New York Times adquirió Wordle, un juego muy simple que causó sensación en internet, consistente únicamente en adivinar palabras, por poco más de un millón de dólares, según información proporcionada por el propio medio de comunicación.

Dos años después, el periódico estadounidense ha emprendido acciones para eliminar alrededor de 1,900 versiones de Wordle alojadas en GitHub, utilizando avisos de eliminación basados en derechos de autor, según informó The Verge.

Uno de los casos recabados es el de Reactle, un clon de Wordle creado por el desarrollador Chase Wackerfuss en React JavaScript. El Times envió a Wackerfuss una solicitud de eliminación esta semana, indicando que se infringieron los derechos de autor de Wordle.

Asimismo, argumentó que los elementos únicos de Wordle, como la cuadrícula de 5x6 y los mosaicos de colores para indicar conjeturas correctas, fueron copiados exactamente en Reactle: "El Times no tiene ningún problema con individuos que creen juegos de palabras similares que no infrinjan marcas o derechos de autor de Wordle del Times. El Times tomó medidas contra un usuario de GitHub y otras personas que compartieron su código para defender sus derechos de propiedad intelectual en Wordle", mencionó el medio tras ser cuestionado por Gizmodo.

En respuesta, Wackerfuss decidió retirar Reactle de GitHub y afirmó que no actuó de mala fe, comparando Wordle con Tetris. "GitHub me envió un mensaje y yo dije, ¿sabes qué? Al diablo con esto. No voy a entrar en una batalla legal con The New York Times, así que no valió la pena para mí y simplemente eliminé el juego. Para mí, Wordle es como Tetris o una baraja de cartas. Es una premisa tan simple", contestó el desarrollador a 404 Media.

Tras el éxito con Reactle, The New York Times se dispone a eliminar las otras 1,900 copias que ha detectado.

