Desde hace meses sabemos que The New York Times no está contento con los sistemas de inteligencia artificial generativa. El diario ha emprendido una batalla en contra de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, y entablado una demanda exigiendo una indemnización al argumentar que la herramienta fue entrenada con información que le pertenece al diario y que está protegida por derechos de autor.

Pero la batalla del medio por demeritar a los sistemas de inteligencia artificial (IA) parece ir cada vez más lejos.

El diario publicó un artículo con el que busca demostrar que Midjourney —otro sistema de inteligencia artificial generativa— arroja como resultados imágenes protegidas por derechos de autor cuando un usuario hace una búsqueda específica.

El artículo está basado en los hallazgos de Reid Southern, un artista conceptual de la industria cinematográfica, al experimentar con la herramienta. Curioso por entender cómo es que la IA utiliza el trabajo de otros artistas para generar nuevas imágenes, Southern le dio a Midjourney la siguiente instrucción: "Crea una imagen de la película The Joker de Joaquin Phoenix, 2019, captura de pantalla de una película, escena de película".

¿El resultado? La IA arrojó una imagen del Guasón que prácticamente es una copia de un fotograma de la película protagonizada por Joaquin Phoenix y que es propiedad de Warner Bros, la compañía productora.

Según el texto, Southern entró en contacto con Gary Marcus, profesor emérito de la Universidad de Nueva York, experto en inteligencia artificial y editor del boletín Marcus on A.I. para contarle su historia.

En colaboración con Marcus, Southern hizo más experimentos con otros promts basados en películas y personajes populares para obtener resultados muy parecidos en los que la IA emula el arte original de una película.

En una entrada en su boletín, Marcus explica: "Estos resultados proporcionan evidencia poderosa... de que al menos algunos sistemas de inteligencia artificial generativa pueden producir resultados plagiados, incluso cuando no se les solicita directamente, exponiendo potencialmente a los usuarios a reclamos de infracción de derechos de autor."

Massive thanks to @stuartathompson at @nytimes for covering mine, @GaryMarcus, and @KatieConradKS's work on exposing Midjourney and DALL-E 3's plagiaristic outputs.



As a reminder, Midjourney has banned me 3 times over this work. https://t.co/IkdpHfUA3s