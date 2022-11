Elon Musk contrata al hacker, George Hotz, por doce semanas en Twitter

Aunque se empeñe en negarlo con bromas desde su cuenta de Twitter, Elon Musk no debe de estar pasándola bien. Desde que tomó el control de la plataforma el pasado 27 de octubre las cosas lucen descontroladas.

Primero despidió al equipo directivo. Luego recortó la plantilla laboral en un 50%. Después quiso reinventar el sistema de verificación de la palomita azul en un par de días cobrando además $8 dólares para obtenerla. Más tarde envío un correo electrónico a su equipo entero diciendo que tenían dos opciones: renunciar y recibir tres meses de sueldo o aguantar una nueva cultura laboral "ruda" para crear Twitter 2.0; miles de empleados se fueron.

Ahora el magnate ha volteado a ver a alguien con quien se enemistó hace tiempo para sumarlo a la transformación de la red social. Se trata del hacker George Hotz, famoso por ejecutar jailbreaks (el proceso de suprimir algunas de las limitaciones impuestas por un dispositivo) en sistemas iOS y procesos de ingeniería inversa en Playstation 3.

Hotz es el fundador de Comma.ai, una empresa dedicada al desarrollo de sistemas de piloto automático para coches. En 2015 Musk trató de contratarlo para Tesla, pero ambos tuvieron diferencias luego de que Elon cambiara una y otra vez las condiciones de la contratación, según comentó Hotz a Bloomberg.

La semana pasada, luego de haber enviado el correo electrónico que derivó en la renuncia masiva, Hotz tuiteó que estaría dispuesto a hacer una pasantía de doce semanas en Twitter a cambio de lo que cuesta vivir en San Francisco.

I'll put my money where my mouth is. I'm down for a 12 week internship at Twitter for cost of living in SF. It's not about accumulating capital in a dead world, it's about making the world alive.

Musk le respondió: "Claro, platiquemos".

Posteriormente Hotz explicó que su misión durante sus doce semanas en Twitter es corregir los fallos en el motor de búsqueda, además de eliminar la ventana pop-up de registro que aparece cuando haces scroll.

Algunos usuarios fueron escépticos de que el hacker pudiera hacerlo en doce semanas luego de que un equipo entero de ingenieros no pudo hacerlo durante años.

that's what Elon told me my job was, and I will try my hardest to do it. I have 12 weeks



also trying to get rid of that nondismissable login pop up after you scroll a little bit ugh these things ruin the Internet https://t.co/vZbSfEqlfW