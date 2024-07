Elon Musk cree que Jensen Huang, el CEO de 61 años del fabricante de chips de IA Nvidia, valorado en $1 billón de dólares, tiene "absolutamente la actitud correcta."

Musk respondió a un post en X el domingo que contiene un fragmento de la entrevista de Huang en marzo en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford.

"Ninguna tarea está por debajo de mí", dice Huang en el video. "Recuerden, solía ser lavaplatos. Solía limpiar baños... así es la vida. Así que no hay una tarea que esté por debajo de mí."

Relacionado: Este sería el valor actual de una inversión de $10,000 dólares en Nvidia si la hubieras hecho cuando la empresa salió a bolsa

En el clip, Huang responde a una pregunta sobre por qué está tan comprometido con los empleados y por qué diseñó Nvidia para ser una organización "plana", es decir, con la menor jerarquía posible.

Absolutely the right attitude.



During the toilet paper shortages of Covid, I was making sure that our factories and offices had toilet paper!