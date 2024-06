Dell le está dando potencia al chatbot de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk.

Este miércoles Michael Dell, CEO de Dell, anunció que la empresa está construyendo una "fábrica de IA" con el gigante de la IA Nvidia.

La fábrica es para la startup xAI de Musk y su chatbot "rebelde" de IA Grok.

Dell publicó la noticia en la plataforma X, propiedad de Musk y único lugar en donde las personas pueden interactuar con Grok, si están dispuestas a pagar al menos $8 dólares al mes por una membresía premium de X.

Ese mismo día Musk aclaró que xAI está construyendo una supercomputadora; una red de decenas de miles de computadoras que se unen para obtener una potencia de cálculo amplificada.

Según Musk, Dell está ensamblando "la mitad de los bastidores" para esa supercomputadora. Super Micro Computer (SMC), construirá la otra mitad.

