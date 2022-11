Jack Dorsey, ex CEO de Twitter, pide perdón por los despidos masivos en la red social

Tras los despidos masivos que tuvieron lugar el viernes de la semana pasada en Twitter, Jack Dorsey —uno de los fundadores de la red social y quien fungió durante varios años como su CEO— pidió disculpas desde su cuenta y se responsabilizó por lo sucedido.

El ejecutivo escribió: "La gente del pasado y del presente de Twitter es fuerte y resistente. Siempre encontrarán un camino sin importar cuán difícil sea el momento. Me doy cuenta de que muchos están enojados conmigo. Asumo la responsabilidad de por qué todos están en esta situación: crecí la empresa demasiado rápido. Pido disculpas por eso".

Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that.