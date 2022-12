Justin Bieber pide a sus fans que no compren los productos de H&M con su imagen

H&M, una de las marcas de ropa más grandes del mundo, acaba de lanzar una línea de ropa y productos con la imagen del cantante Justin Bieber quien no está nada contento con el resultado de la colección.

Frazer Harrison | Getty Images

Por medio de un par de Instagram Stories la celebridad les ha pedido a sus fans que no compren los productos a los que se ha referido como "basura".

"No aprobé nada de la colección de merchandising que pusieron en H&M… todo sin mi permiso y aprobación SMH yo no la compraría si fuera tú", explicó el cantante en la publicación (SMH es el acrónimo para shaking my head que en inglés significa moviendo mi cabeza).

La línea de ropa y artículos creada por H&M incluye sudaderas, playeras, suéteres, bolsas, y fundas para el celular con imágenes y frases del cantante a precios que van de los $49.80 a los $114 dólares.

Tras la reacción de Justin Bieber, la marca de ropa sueca tomó la decisión de retirar la colección de todas sus tiendas. Según Reuters la tienda declaró haber seguido todos los pasos de aprobación antes de poner la mercancía a la venta y estar ya verificando en dónde estuvo el problema.

Justin Bieber tiene más de 270 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

H&M ha tenido un año 2022 complicado luego de haber tomado la decisión de suspender sus operaciones en Rusia debido al conflicto en Ucrania. Pese a ello sigue siendo la segunda cadena de ropa más grande del mundo, solo por detrás de la española, Inditex.