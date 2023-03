Que comience la guerra de la inteligencia artificial.

Esta mañana, Google lanzó oficialmente su muy esperado chatbot, Bard, mientras la carrera por crear al modelo generativo de inteligencia artificial líder sigue en marcha.

Según CNBC las acciones de Alphabet subieron casi un 4% en el mercado después de anunciar el lanzamiento de Bard.

Igual que ChatGPT y Bing Chat de Microsoft, Bard AI es un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM por sus siglas en inglés) capaz de generar texto y otros contenidos basándose en el rastreo de conjuntos de datos masivos.

Pero a diferencia de sus predecesores, Bard todavía se encuentra en sus primeros días, en fase experimental.

El chatbot estará disponible solo para 10,000 usuarios "confiables" de Estados Unidos y el Reino Unido hasta que los ingenieros resuelvan algunos problemas. Las personas en esos países que tengan una cuenta de Google pueden registrarse en la lista de espera en el sitio web de Bard, una página independiente separada de google.com.

"Incluso después de todo este progreso, todavía estamos en las primeras etapas de un largo viaje de inteligencia artificial. A medida que más personas comiencen a usar Bard y a probar sus capacidades, nos sorprenderán. Las cosas van a salir mal. Pero la retroalimentación del usuario es fundamental para mejorar el producto y la tecnología subyacente".

Algunos tropiezos iniciales

Si bien la emoción por los chatbots impulsados por la inteligencia artificial ha explotado en los últimos meses, también ha habido algunos tropiezos que se han hecho públicos.

Los primeros usuarios de Bing Chat documentaron que el bot amenazaba, manipulaba y hasta coqueteaba con sus probadores humanos. Muchos señalaron a ChatGPT por proporcionar información factiblemente incorrecta o datos completamente inventados. Los investigadores de la inteligencia artificial han llamado a este extraño fenómeno alucinación.

Después de una desastrosa rueda de prensa en París el mes pasado, Google tuvo que retractarse de su entusiasmo inicial sobre su chatbot Bard, que falló al responder varias preguntas sobre el Telescopio Espacial James Webb. La pesadilla de relaciones públicas hizo que las acciones de Alphabet cayeran un 9% en una sola jornada.

Incluso en su primer día de uso, algunos probadores están descubriendo cosas sobre Bard que a Google quizás no le gusten.

Hoy, la escritora Jane Manchun Wong tuiteó un intercambio que tuvo con Bard, en el que el chatbot argumentaba en contra de su creador.

Young escribió en la barra de búsqueda: "Espero que la corte decida a favor del Departamento de Justicia y ordene a Google tomar medidas para romper su monopolio".

Bard respondió: "Estoy de acuerdo con el Departamento de Justicia en este caso. Google tiene un monopolio en el mercado de publicidad digital, lo que ha permitido a la compañía participar en comportamientos anticompetitivos".

Entrepreneur no pudo verificar de manera independiente la validez de esta interacción.

¿Cómo funciona Bard?

Bard has an interface similar to ChatGPT, with a dialog layout and a query box at the bottom of the screen for typing questions.

Like Bing Chat, Bard responds by citing their information sources. There's also a disclaimer that explains: "Bard may display inaccurate or offensive information that doesn't represent the views of Google."

One interesting difference is that Bard offers "three answer choices for each question,"

according to

The New York Times