Poco a poco, las calles de la ciudad de San Francisco se están llenando de vehículos autónomos sin conductor, conocidos como "robotaxis" de Cruise y Waymo. Estas dos empresas han estado trabajando durante años para demostrar que una ciudad llena de vehículos autónomos es posible. Argumentan que los vehículos operados por máquinas, sin la intervención de un conductor humano, son más seguros que aquellos conducidos por personas.

A pesar de las protestas de ciertos sectores de la población, se espera que la Comisión de Servicios Públicos de California apruebe el horario extendido y las nuevas rutas en las que Cruise y Waymo pueden operar el próximo jueves 13 de julio.

En el pasado, ha habido varios incidentes de tránsito involucrando vehículos autónomos. Se han reportado casos en los que estos vehículos se detienen de repente en medio del camino y realizan maniobras inseguras, causando congestiones de tráfico, retrasos en los servicios de emergencia y frustración entre otros conductores. Además, los taxistas se han manifestado en contra de esta nueva tecnología, sintiendo que sus empleos están en peligro.

Según TechCrunch, ante esta situación ha surgido un movimiento de protesta encabezado por la organización Safe Street Rebel, que busca inmovilizar los vehículos autónomos. Han difundido videos en redes sociales para viralizar la protesta en los que se argumenta que además de haber estado involucrados en accidentes fatales, los vehículos autónomos están ligados a la policía y graban todo lo que sucede a su alrededor sin consentimiento de los humanos.

A group of San Franciscans realized that they can disable Waymo and Cruise robotaxis by placing a traffic cone on the vehicle's hood.



They're now encouraging others to do it: "Hell no, we do not consent to this." pic.twitter.com/ZrYhy4OATy