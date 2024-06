Los cambios de Adobe en sus términos de uso han desatado indignación en las redes sociales, ya que los creativos se oponen públicamente a que Adobe tenga acceso completo al trabajo que crean.

Recientemente, Adobe actualizó sus términos de uso para aclarar que puede acceder al contenido de los usuarios de manera automática y manual "usando técnicas como el aprendizaje automático."

La compañía puede usar, replicar o "crear obras derivadas" basadas en lo que sus usuarios crean en productos de Adobe como Photoshop e Illustrator. También puede revisar el contenido de los suscriptores, incluso si el usuario está bajo un acuerdo de confidencialidad, lo que, según Apple Insider, efectivamente rompe un NDA (acuerdo de confidencialidad, en inglés Non-Disclosure Agreement).

El lenguaje utilizado en los nuevos términos también abre la puerta para que Adobe utilice contenido creado por suscriptores, incluyendo piezas protegidas por NDA, para entrenar a su generador de imágenes con IA Firefly.

En una publicación del miércoles en X, que obtuvo más de 71,000 "me gusta" y fue vista por más de 9.5 millones de personas, el artista conceptual Sam Santala criticó a Adobe por sus nuevos términos.

"¿Entonces estoy leyendo bien?" escribió Santala. "¿No puedo usar Photoshop a menos que esté de acuerdo con que ustedes tengan acceso completo a cualquier cosa que cree con él, INCLUYENDO trabajos bajo NDA?"

So am I reading this, right? @Adobe @Photoshop I can't use Photoshop unless I'm okay with you having full access to anything I create with it, INCLUDING NDA work? pic.twitter.com/ZYbnFCMlkE

Santala indicó que, si no aceptaba los términos, no podía comunicarse con el chat de soporte de Adobe, ni eliminar Photoshop, ni entrar y dar de baja su suscripción.

La publicación de Santala fue una de muchas. Otros creativos, desde diseñadores de juguetes hasta directores de cine, también expresaron públicamente su desacuerdo con los nuevos términos de Adobe.

Here it is. If you are a professional, if you are under NDA with your clients, if you are a creative, a lawyer, a doctor or anyone who works with proprietary files - it is time to cancel Adobe, delete all the apps and programs. Adobe can not be trusted. pic.twitter.com/LFnBbDKWLC