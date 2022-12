Mastodon, el rival de Twitter, rebasa los 2.5 millones de usuarios mientras la gente abandona los tuits

Hay una nueva red social en la ciudad y viene por Twitter.

Rafael Henrique | SOPA Images | LightRocket | Getty Images

Mastodon Social, una plataforma descentralizada de redes sociales basada en texto donde las personas pueden chatear en grupos de interés o "servidores", alcanzó un nuevo hito de 2.5 millones de usuarios mensuales a raíz de que Elon Musk adquirió Twitter.

Según una entrada escrita por su fundador, Eugen Rochko, en el blog de la plataforma, la red "recientemente explotó en popularidad"; en octubre solo contaba con 300,000 usuarios mensuales.

"Estamos entusiasmados de ver a Mastodon crecer y convertirse en un nombre familiar en las redacciones de todo el mundo, y estamos comprometidos a continuar mejorando nuestro software para enfrentar los nuevos desafíos que vienen con el rápido crecimiento y la creciente demanda", escribió Rochko en la publicación.

El repentino crecimiento de Mastodon se produjo cuando Musk compró Twitter en octubre y sacó a la compañía de la bolsa. Desde entonces, Musk ha intentado implementar varios cambios controvertidos, entre ellas la prohibición de cuentas (incluyendo las de algunos periodistas) que se vinculan a competidores como Mastodon. Según CNN, la política fue suspendida menos de 24 horas después de su promulgación tras las acusaciones de que Musk estaba retrocediendo en su postura sobre la libertad de expresión.

"Este es un claro recordatorio de que las plataformas centralizadas pueden imponer límites arbitrarios e injustos sobre lo que puedes y no puedes decir mientras mantienes como rehén a tu gráfica social", escribió Rochko en su blog. "En Mastodon, creemos que no tiene que haber un intermediario entre tú y tu audiencia y que los periodistas y especialmente las instituciones gubernamentales no deberían tener que depender de una plataforma privada para llegar al público".

No está claro cuántos usuarios de Twitter han abandonado la plataforma desde la adquisición de Musk: la compañía no ha publicado ninguna métrica nueva desde julio. En ese entonces reportó 238 millones de usuarios diarios monetizables.

Sin embargo, varias figuras notables han anunciado su salida de la aplicación como resultado del liderazgo de Musk, incluyendo a Elton John, Jim Carrey y Shonda Rhimes.

Antes de salir de Twitter, Elton John escribió:

All my life I've tried to use music to bring people together. Yet it saddens me to see how misinformation is now being used to divide our world.



I've decided to no longer use Twitter, given their recent change in policy which will allow misinformation to flourish unchecked. — Elton John (@eltonofficial) December 9, 2022

"Toda mi vida he tratado de usar la música para unir a la gente. Sin embargo, me entristece ver cómo la desinformación se está utilizando ahora para dividir nuestro mundo. He decidido dejar de usar Twitter, dado su reciente cambio en la política que permitirá que la desinformación florezca sin control."

Jim Carrey puso:

I'm leaving Twitter, but 1st here's a cartoon I made with my friend Jimmy Hayward. It's based on my painting of a crazy old Lighthouse Keeper, standing naked in a storm, summoning the angels and shining his lamp to guide us through a treacherous night. I love you all so much! ;^j pic.twitter.com/Cqmp74A87r — Jim Carrey (@JimCarrey) November 29, 2022

"Me voy de Twitter, pero primero aquí hay una caricatura que hice con mi amigo Jimmy Hayward. Se basa en mi pintura de un viejo farero loco, de pie desnudo en una tormenta, convocando a los ángeles y encendiendo su lámpara para guiarnos a través de una noche traicionera. ¡Los amo mucho a todos! ;^j"

Rhonda Rimes posteó:

Not hanging around for whatever Elon has planned. Bye. — shonda rhimes (@shondarhimes) October 29, 2022

"No me quedo para lo que sea que Elon ha planeado. Adiós."