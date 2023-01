Plumia, ¿el país de los nómadas digitales?

La pandemia del COVID-19 y el trabajo remoto han cambiado la manera de ver el mundo de muchos profesionistas, quienes ya no tienen la necesidad de ir a una oficina para cumplir con sus tareas, por lo que viajan constantemente, sin necesidad de abandonar su empleo.

plumia.org

Esto ha sido aprovechado por plataformas como Airbnb para acondicionar espacios e inmuebles que son rentados por poco tiempo por individuos que trabajan a distancia, lejos de su país, sin necesidad de asistir presencialmente a una oficina, conocidos como nómadas digitales.

De acuerdo con el ensayo The History of Digital Nomadism, escrito por el académico Daniel Schlagwein, los nómadas digitales no quieren ser confundidos con turistas o mochileros, por lo que buscan marcar su diferencia de manera clara.

Uno de los proyectos con los que buscan "cambiar al mundo" es Plumia, encabezado por Lauren Razavi, nómada digital y representante de SafetyWing.

"Somos ciudadanos del siglo XXI que hacemos todo lo posible para interactuar con instituciones diseñadas en el siglo XIX y construidas con una tecnología de la información del siglo XV. Depende de nosotros diseñar los sistemas políticos y económicos para la generación de Internet", menciona Lauren en su blog personal.

De acuerdo con la web oficial del proyecto, Plumia tiene el objetivo de aumentar los derechos de movilidad global de las personas en todas partes, ya sea a través de los productos o mediante el diseño conjunto de políticas con los gobiernos.

La construcción de un país digital

Plumia pretende construir un país en Internet, comenzando con una red de seguridad social global, e incluso le ha solicitado ya a la ONU que sea reconocido como un "Estado soberano online".

Aunque todavía no es una nación, la comunidad Plumia ya está conformada por un grupo de personas que están interesadas en ser parte de la nación sin fronteras que se encuentra en desarrollo.

De momento, los miembros asisten a los eventos virtuales realizados por SafetyWing, que ya abrió una sección para que los interesados puedan ser parte de la comunidad y otra para que se postulen para un puesto de trabajo.

En la página web de Plumia se invita a las personas a ser parte del proyecto y a no participar "en los sistemas tradicionales de estado-nación", mientras se convierte en una nación de manera formal.

Asimismo, sin dar mayores detalles, se explica que se espera proporcionar la ciudadanía de Plumia (incluido un pasaporte de próxima generación) como membresía a cambio de una tarifa fija o un porcentaje de su sueldo, si es que trabajan para la organización.