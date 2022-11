¿Podrían multar al dueño de los Vaqueros de Dallas por su disfraz de Halloween?

Jerry Jones, el multimillonario dueño de los Dallas Cowboys, fue todo sonrisas en una fiesta de Halloween durante el fin de semana. Pero la NFL podría no encontrar su disfraz tan divertido.

Tom Pennington | Getty Images

Jones llegó vestido como un referee ciego de la NFL, con gafas de sol oscuras, una camisa a rayas y un bastón. Su sobrina tomó la foto para sus redes sociales y esta no tardó en hacerse viral.

Cowboys owner Jerry Jones with the epic troll Halloween costume. A blind ref.

Hope @nfl has a sense of humor pic.twitter.com/WkZyjmDj1J — Clarence Hill Jr (@clarencehilljr) October 30, 2022

La broma es una clara referencia a lo sobre los árbitros, que son criticados rutinariamente por propietarios, jugadores y fanáticos por igual gracias a sus cuestionables llamadas en el campo.

El problema es que la NFL tiene ciertas reglas cuando se trata de criticar a los hombres en blanco y negro.

Un comunicado de la liga de 2019 dice:

"Comentarios sobre la calidad del arbitraje, llamadas individuales o llamadas perdidas, el departamento de arbitraje de la liga, un equipo de arbitraje o un oficial de juego individual, acusando a los oficiales del juego de actuar con parcialidad o de alguna manera cuestionar la integridad de los oficiales de juego de la NFL; o publicar contenido negativo o despectivo/degradante relacionado con los llamados en redes sociales".

Jerry Jones responde a la polémica

Cuando Sports Illustrated le preguntó si se estaba burlando de los árbitros, Jones respondió:

"Estoy siendo muy cuidadoso porque estoy cerca de que me multen", dijo. "Solo muestra lo mucho que amo vestirme como ellos ... cuánto respeto su toma de decisiones. Tenía el bastón y todo. Y también lo usé en algunas personas".

Saliendo en defensa de su padre, Stephen Jones, quien es el CEO y vicepresidente ejecutivo de los Cowboys, dijo en un programa de radio deportivo: "Creo que ellos [los árbitros] entienden que puedes tener algo de humor con estas cosas, pero no puedo imaginar que no piensen que no hay más que respeto de los Cowboys en términos de lo difícil que es su trabajo y el buen trabajo que hacen".

Al cierre de esta edición, la NFL no había comentado públicamente sobre el disfraz.