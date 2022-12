¿Qué impulsa el emprendimiento en una Venezuela en crisis?

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Para finales de 2021, Venezuela cerraba su cuarto año de hiperinflación con un 576.3%, según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas. Ante esta realidad, más de siete millones de venezolanos han decidido probar suerte lejos de sus hogares, causando una de las migraciones masivas más importantes del siglo XXI. Más del 15% de la población venezolana se encuentra fuera del territorio nacional, pero ¿qué pasó con el 85% que se quedó en el país?

Shutterstock

Como una salida a la agravante crisis económica, y con la convicción de ofrecer un mejor porvenir a sus familiares, muchos venezolanos dejaron a un lado sus años de estudio y su preparación académica para emprender lejos de su zona de confort. Muchos de ellos, encontraron en el emprendimiento una oportunidad de ingreso extra que su trabajo regular no les ofrecía.

Para mi investigación, conversé con una profesional del área de la salud, Lcda. Rosangel Mendoza, quien relata su experiencia tras encaminarse en la difícil labor de emprender en un país en crisis. Con un salario que redondea los $40 dólares mensuales y la responsabilidad de proveer para una familia sobre sus hombros, mi entrevistada (a quien llamaremos "María"), habla sobre lo complejo que ha sido iniciar un negocio.

"Ha sido un trayecto difícil, pero ha sido la misma situación económica lo que nos ha impulsado a abrir nuestro modesto negocio" — comentó María, quien desde principios de este año vende comida rápida junto a su familia. "Hemos visto la desmejora en los servicios públicos, en la calidad de vida y hasta en el civismo del venezolano. Al estar ante una situación así, debes decidir si dejarte llevar o hacer un cambio para crecer".

Esta realidad la comparten al menos 25 millones de venezolanos más, quienes no ven un fin cercano a la difícil situación, pese a los indicativos que comienzan a señalar una mejoría. De acuerdo con datos publicados por la Universidad Católica Andrés Bello, el 2022 registró una baja importante en el índice de pobreza en Venezuela, la primera vez en siete años que esto ocurre, pero ¿qué está impulsando realmente este cambio?

Debido a la necesidad de mejores oportunidades de ingreso a las que tienen en sus empleos, muchos venezolanos han decidido emprender antes que prestar servicios a cualquier ente, María comenta un poco sobre esta situación:

"De nada vale ir a trabajar más de ocho horas diarias a una oficina si el salario no representa el gasto que eso significa. El emprendimiento ha crecido también porque es más rentable para el venezolano, se trabaja para uno mismo y no para otros, ahí radica el crecimiento de las pequeñas empresas en el país." señala María, quien apunta que para muchos venezolanos, ya no es una opción estar contratados por un empresa, bien sea pública o privada.

De acuerdo con la Global Entrepreneurship Monitor (GEM), en Venezuela más del 75% de la población considera que emprender un negocio es una carrera estable, y un 60% cree contar con las habilidades necesarias para hacerlo. Una prueba de ello ha sido el auge que los últimos dos años han registrado en cuanto a crecimiento económico, que si bien no ha sido por parte del Estado, ni la inversión privada, han sido los venezolanos quienes han impulsado el tan esperado despertar económico.

La situación política en Venezuela no ha cambiado, y es evidente que la resiliencia y la voluntad de mejora de todo un pueblo es lo que ha llevado al país hasta donde se encuentra en la actualidad, en donde comienza a respirarse un aire de tranquilidad y un poco de holgura en el bolsillo.

El 2023 se espera con ansias y muchas expectativas, pues promete seguir impulsando el trabajo hecho en casa, y aunque muy escasamente comienza a verse mayor actividad de inversión por parte del capital extranjero, solo el tiempo determinará si Venezuela volverá a ser el lugar seguro y estable para que las grandes trasnacionales vuelvan a sembrar su raíces en lo que algún día fue un país próspero y un mercado rentable para los negocios.